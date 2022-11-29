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Результаты матчей КХЛ 28 ноября, видеообзоры, турнирная таблица, расписание матчей 29 ноября

103 броска ЦСКА за один матч и удивительное удаление 17-летнего игрока. Итоги дня КХЛ
Денис Лутченко
Результаты матчей КХЛ 28 ноября
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Неожиданно рассыпалось московское «Динамо», а в Ярославле забил сын местной легенды.

28 ноября в регулярном чемпионате Фонбет КХЛ состоялось шесть матчей. Подводим краткие итоги игрового дня и рассказываем самое важное о прошедших матчах.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 ноября 2022, понедельник. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
3 : 4
ОТ
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Березин (Шафигуллин) – 12:52 (4x5)   1:1 Лихачёв (Аляев, Гребёнкин) – 20:56 (5x4)   2:1 Вихарев (Дрозг) – 21:17 (5x5)   2:2 Федотов (Камара, Порядин) – 28:06 (5x4)   2:3 Бикмуллин (Шафигуллин, Галимов) – 34:02 (5x5)   3:3 Николишин (Шаров, Аляев) – 56:10 (5x4)   3:4 Чивилёв – 64:14 (3x3)

«Амур» дома в овертайме проиграл «Нефтехимику» – 3:4. Очередные голы талантливых Лихачёва и Николишина помогли команде Вадима Епанчинцева набрать лишь очко, а ведь это была встреча аутсайдеров Восточной конференции. Но, откровенно говоря, ни «тиграм», ни «волкам» не стоит особо надеяться на попадание в плей-офф. При нынешней конкуренции и результатах этих команд помочь может только чудо. Победу «Нефтехимику» в овертайме обеспечил гол Чивилёва. Гости здорово блокировали броски (23 за матч), чем серьёзно помогли своему голкиперу.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 ноября 2022, понедельник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
4 : 3
ОТ
Барыс
Астана
0:1 Михайлис – 00:55 (5x5)   0:2 Петухов (Шалапов, Грэм) – 05:08 (4x4)   1:2 Эберт – 12:37 (5x5)   1:3 Луис (Вей, Шайхмедденов) – 12:51 (5x5)   2:3 Неучев (Да Коста) – 28:07 (5x5)   3:3 Куликов (Хрипунов, Белоусов) – 53:47 (5x5)   4:3 Эберт (Да Коста) – 60:36 (5x3)

«Автомобилист» отыгрался с 1:3 и нанёс поражение «Барысу» в овертайме – 4:3. У команды Николая Заварухина восемь побед в последних девяти матчах. Неудивительно, что при таком графике уральцы лидируют на Востоке, хотя «Металлург» наступает на пятки. В свою очередь, астанинцы совсем не впечатляют, поражений в последнее время слишком уж много. Неудивительно, что коллектив Андрея Скабелки находится за чертой плей-офф.

Отметим возвращение в строй после травмы капитана «Автомобилиста» Сергея Широкова. Решающий гол в овертайме в большинстве у Ника Эберта. Легионеры «Автомобилиста» по-прежнему грозная сила. Хозяева почти вдвое перебросали соперника в створ ворот (43-25).

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 ноября 2022, понедельник. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
2 : 3
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Суворов (Абросимов, Пыленков) – 30:21 (5x4)   2:0 Суворов – 32:22 (5x5)   2:1 Бек – 36:53 (бул)   2:2 Пьянов (Шаров, Назаревич) – 45:52 (5x5)   2:3 Шашков – 52:15 (4x5)

Помимо «Автомобилиста», впечатляет и «Сибирь». Коллектив Андрея Мартемьянова за последнее время обыграли только «Металлург» и «Локомотив». Новосибирцам с их скромными возможностями не до красивого хоккея – им нужно перерабатывать соперника, играть строже. А те, кто эти установки не выполняет, отправляются в список отказов, как в случае с Антоном Шенфельдом. А вот команда Андрея Разина явно выдыхается, силёнок остаётся всё меньше. Вести два ноль благодаря дублю Суворова и отдать матч в основное время… Это надо постараться. Самое интересное, что третью шайбу Никита Шашков забросил в ворота Александра Самонова в меньшинстве!

Кстати, 17-летний Михаил Ильин запомнит один из эпизодов надолго. Вот за этот пинок клюшки в ворота «Северстали» был назначен буллит, который реализовал Бек.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 ноября 2022, понедельник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
6 : 4
Витязь
Московская область
0:1 Уилсон (Руа, Рассказов) – 15:00 (5x4)   0:2 Кара (Старков, Головков) – 17:28 (5x5)   0:3 Уилсон (Галузин) – 19:05 (5x5)   1:3 Нестеров (Окулов) – 33:06 (5x4)   2:3 Светлаков (Соркин, Абрамов) – 38:18 (5x5)   3:3 Васин (Нестеров, Дыбленко) – 49:00 (5x5)   3:4 Уилсон (Воронков, Руа) – 52:53 (5x5)   4:4 Соркин (Светлаков) – 54:46 (5x5)   5:4 Светлаков (Соркин, Абрамов) – 56:52 (5x5)   6:4 Нестеров – 59:05 (4x5)

ЦСКА и «Витязь» продемонстрировали результативный хоккей, забросив на двоих 10 шайб, а победу в матче со счётом 6:4 одержали армейцы. Отметим гол молодого нападающего москвичей Матвея Васина, – главное, чтобы парню давали больше играть в основе, иначе прогресса не будет. У гостей классный матч провёл оформивший хет-трик Скотт Уилсон, но даже для того, чтобы набрать очко, «витязям» этого не хватило. ЦСКА за весь матч нанёс 103 броска, из них в створ ворот Сапрыкина пришлось 52. Серьёзная нагрузка для любого голкипера, а армейцы продемонстрировали свою атакующую мощь.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 ноября 2022, понедельник. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
3 : 2
Авангард
Омск
1:0 Рафиков (Каюмов, Никулин) – 12:21 (5x5)   1:1 Ткачёв (Грицюк) – 31:19 (5x5)   1:2 Береглазов (Белов) – 34:55 (5x5)   2:2 Бут (Андронов, Елесин) – 46:38 (5x5)   3:2 Никулин (Алексеев, Рафиков) – 49:54 (5x5)

«Локомотив» одержал важную для себя победу над «Авангардом» – 3:2. Конечно, главным событием встречи стал первый гол в КХЛ для 17-летнего форварда Даниила Бута, сына легенды ярославского хоккея Антона Бута. Забил омичам и Степан Никулин, претендующий на звание лучшего новичка сезона. У «ястребов» сказалось отсутствие схлопотавшего дисквалификацию Рида Буше, – без него в атаке (и в большинстве) команде Михаила Кравеца гораздо сложнее.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 ноября 2022, понедельник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 6
Динамо Мн
Минск
1:0 Михайлов (Тринеев) – 08:08 (5x5)   2:0 Уил (Бойков, Скоренов) – 08:36 (5x5)   2:1 Демков (Спунер, Сапего) – 19:16 (5x4)   2:2 Спунер (Гилмор, Мороз) – 23:28 (5x5)   2:3 Горбунов (Душак, Меркли) – 25:15 (5x4)   2:4 Горбунов (Душак, Меркли) – 35:53 (5x4)   2:5 Пинчук (Демков, Гилмор) – 41:56 (5x5)   2:6 Демков (Емелин, Барберио) – 55:23 (5x5)

В матче с минскими одноклубниками неожиданно рассыпалось московское «Динамо», уступившее дома со счётом 2:6. И это, конечно, ушат холодной воды на голову Алексею Кудашову, тренерскому штабу придётся всерьёз разбирать эту игру. Артём Демков, перешедший в минское «Динамо» из «Спартака», сразу набрал три очка и оформил дубль (2+1). Кроме того, два гола в активе Романа Горбунова. Но самое главное, что хозяева вели 2:0, однако к середине первого периода механизм москвичей дал явный сбой. Посмотрим, какие выводы из произошедшего будут сделаны.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.

Турнирная таблица КХЛ в сезоне-2022/2023

Матчи 29 ноября

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 ноября 2022, вторник. 19:00 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Не начался
Металлург Мг
Магнитогорск
МХЛ - Дивизион Запад. 38-й тур
23 декабря 2009, среда. 17:00 МСК
МХК Спартак
Москва
Окончен
1 : 4
Мытищинские Атланты
Московская область
0:1 Смирнов (Рукавишников) – 07:28 (4x5)   0:2 Фетисов (Бондарев) – 32:07 (5x4)   0:3 Маланичев (Кардаильский) – 35:39 (5x4)   0:4 Богатин (Андрюхов, Рукавишников) – 45:45 (5x5)   1:4 Толузаков (Лукьянчук) – 59:28 (5x5)
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