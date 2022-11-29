103 броска ЦСКА за один матч и удивительное удаление 17-летнего игрока. Итоги дня КХЛ

28 ноября в регулярном чемпионате Фонбет КХЛ состоялось шесть матчей. Подводим краткие итоги игрового дня и рассказываем самое важное о прошедших матчах.

«Амур» дома в овертайме проиграл «Нефтехимику» – 3:4. Очередные голы талантливых Лихачёва и Николишина помогли команде Вадима Епанчинцева набрать лишь очко, а ведь это была встреча аутсайдеров Восточной конференции. Но, откровенно говоря, ни «тиграм», ни «волкам» не стоит особо надеяться на попадание в плей-офф. При нынешней конкуренции и результатах этих команд помочь может только чудо. Победу «Нефтехимику» в овертайме обеспечил гол Чивилёва. Гости здорово блокировали броски (23 за матч), чем серьёзно помогли своему голкиперу.

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«Автомобилист» отыгрался с 1:3 и нанёс поражение «Барысу» в овертайме – 4:3. У команды Николая Заварухина восемь побед в последних девяти матчах. Неудивительно, что при таком графике уральцы лидируют на Востоке, хотя «Металлург» наступает на пятки. В свою очередь, астанинцы совсем не впечатляют, поражений в последнее время слишком уж много. Неудивительно, что коллектив Андрея Скабелки находится за чертой плей-офф.

Отметим возвращение в строй после травмы капитана «Автомобилиста» Сергея Широкова. Решающий гол в овертайме в большинстве у Ника Эберта. Легионеры «Автомобилиста» по-прежнему грозная сила. Хозяева почти вдвое перебросали соперника в створ ворот (43-25).

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Помимо «Автомобилиста», впечатляет и «Сибирь». Коллектив Андрея Мартемьянова за последнее время обыграли только «Металлург» и «Локомотив». Новосибирцам с их скромными возможностями не до красивого хоккея – им нужно перерабатывать соперника, играть строже. А те, кто эти установки не выполняет, отправляются в список отказов, как в случае с Антоном Шенфельдом. А вот команда Андрея Разина явно выдыхается, силёнок остаётся всё меньше. Вести два ноль благодаря дублю Суворова и отдать матч в основное время… Это надо постараться. Самое интересное, что третью шайбу Никита Шашков забросил в ворота Александра Самонова в меньшинстве!

Кстати, 17-летний Михаил Ильин запомнит один из эпизодов надолго. Вот за этот пинок клюшки в ворота «Северстали» был назначен буллит, который реализовал Бек.

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ЦСКА и «Витязь» продемонстрировали результативный хоккей, забросив на двоих 10 шайб, а победу в матче со счётом 6:4 одержали армейцы. Отметим гол молодого нападающего москвичей Матвея Васина, – главное, чтобы парню давали больше играть в основе, иначе прогресса не будет. У гостей классный матч провёл оформивший хет-трик Скотт Уилсон, но даже для того, чтобы набрать очко, «витязям» этого не хватило. ЦСКА за весь матч нанёс 103 броска, из них в створ ворот Сапрыкина пришлось 52. Серьёзная нагрузка для любого голкипера, а армейцы продемонстрировали свою атакующую мощь.

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«Локомотив» одержал важную для себя победу над «Авангардом» – 3:2. Конечно, главным событием встречи стал первый гол в КХЛ для 17-летнего форварда Даниила Бута, сына легенды ярославского хоккея Антона Бута. Забил омичам и Степан Никулин, претендующий на звание лучшего новичка сезона. У «ястребов» сказалось отсутствие схлопотавшего дисквалификацию Рида Буше, – без него в атаке (и в большинстве) команде Михаила Кравеца гораздо сложнее.

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В матче с минскими одноклубниками неожиданно рассыпалось московское «Динамо», уступившее дома со счётом 2:6. И это, конечно, ушат холодной воды на голову Алексею Кудашову, тренерскому штабу придётся всерьёз разбирать эту игру. Артём Демков, перешедший в минское «Динамо» из «Спартака», сразу набрал три очка и оформил дубль (2+1). Кроме того, два гола в активе Романа Горбунова. Но самое главное, что хозяева вели 2:0, однако к середине первого периода механизм москвичей дал явный сбой. Посмотрим, какие выводы из произошедшего будут сделаны.

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Матчи 29 ноября