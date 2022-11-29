«Шестёркина – в запас!» Над русским вратарём уже смеются в Америке, а ему стыдно за себя

Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин был одним из главных героев прошлой регулярки НХЛ. Шести в прямом смысле тащил на себе «синерубашечников», отражая броски в количестве сверх всякой нормы, в одиночку маскировал огрехи команды в обороне, совершал сейвы и излучал надёжность, которая помогала «Рейнджерс» бодро идти по сезону. У Игоря не было конкурентов в борьбе за «Везину», кроме того, он всерьёз претендовал на «Харт Трофи» (приз MVP регулярки), но уступил его суперснайперу из «Торонто» Остону Мэттьюсу.
В новом сезоне магия Шестёркина, увы, куда-то улетучилась. Он превратился из небожителя в обычного вратаря (хотя и уровня НХЛ, безусловно), которому не чужды ошибки и провалы. Хуже всего, что Игорь стал периодически пропускать весьма «дешёвые» голы, и к такому повороту в «Рейнджерс» точно не были готовы. Без надёжной российской «стены» в воротах «синерубашечники» откатываются на место вне зоны плей-офф в Восточной конференции. То есть туда, где и были до прошлогоднего перформанса Шестёркина.
Конечно, будет справедливо сказать, что в «Рейнджерс» не имели права впадать в такую колоссальную зависимость от голкипера. Очевидно, в команде из Нью-Йорка масса других проблем. Но привычной уверенности Шести парням с Бродвея очень не хватает. Взять хотя бы сегодняшний матч с «Нью-Джерси»!
Домашняя игра с лидером НХЛ началась для «Рейнджерс» великолепно. Уже на второй минуте Артемий Панарин отличился в быстром отрыве и прервал серию из 12 матчей без голов.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.
А ещё через 41 секунду Мика Зибанеджад снова огорчил Витека Ванечека. «Рейнджерс» сделали весомую заявку на то, чтобы нанести «дьяволам» пятое поражение в сезоне, но в результате всё закончилось для хозяев весьма печально. На восьмой минуте Томаш Татар отыграл одну шайбу интересным броском с неудобной руки.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.
А вскоре белорус Егор Шарангович сравнял счёт.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.
Прибил же «Рейнджерс» голевой дуплет «дьяволов» в середине второго периода.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.
Шестёркин пропустил четыре шайбы подряд, после чего у Жерара Галлана наверняка возникли мысли о его замене. Журналистка Аманда Стин в «Твиттере» прямо написала: «Шестёркина – в запас!»
Но Игорь остался в воротах хозяев льда до конца и больше не пропустил – пятый гол «Дэвилз» влетел в пустые ворота, Шарангович оформил дубль.
Виноват ли российский вратарь в очередном поражении «Рейнджерс»? Ну уж точно не он один. Оборона «синерубашечников» напоминает решето, просто Игорь не играет на таком высочайшем уровне, как в прошлом сезоне. Но именно высоко задранная планка и накаляет обстановку вокруг россиянина. Так, фанаты «Нью-Джерси» после четвёртого гола «дьяволов» затянули издевательское «Ииигорь!» под сводами «Мэдисон Сквер Гарден». Явный троллинг Шестёркина и болельщиков «Рейнджерс», которые в прошлом сезоне таким образом приветствовали регулярные геройства голкипера.
Да и сам Шестёркин подливает масла в огонь, занимаясь публичным самобичеванием. «Вратарская игра опять была дерьмовой. Мне стыдно. Каждый их гол был простым для меня. Я должен был остановить эти шайбы. Если наша команда хочет побеждать, я обязан играть лучше. А я играю так плохо!» — приводит слова российского вратаря после матча с «Нью-Джерси» журналист Винс Меркольяно.
Что ж, второй год после мощного прорыва – это всегда испытание для любого хоккеиста. Шестёркину оно даётся тяжело, но мы будем верить, что Игорь с ним справится, а команда ему всё-таки начнёт помогать.
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