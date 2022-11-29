Откуда он вообще взялся? Американец с удивительной судьбой разрывает НХЛ

Минувший регулярный чемпионат НХЛ превратился в настоящий триумф двух суперзвёзд североамериканской лиги – нападающего «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида и форварда «Торонто Мэйпл Лифс» Остона Мэттьюса. Канадский хоккеист первенствовал в споре лучших бомбардиров регулярки, опередив аж на восемь очков ближайшего преследователя Джонатана Юбердо, выступавшего в том сезоне за «Флориду Пантерз». В свою очередь, американец не заметил большой конкуренции в гонке снайперов, на пять шайб опередив Леона Драйзайтля в борьбе за «Морис Ришар Трофи».

Перед началом сезона-2022/2023 многие эксперты делали ставки на то, что те же действующие лица будут доминировать в перечисленных номинациях и в нынешней регулярке. Капитан «Эдмонтона», действительно, даже и не думает сбавлять темп в наборе очков – к концу ноября на его счету уже 39 (17+22) баллов в 22 матчах, что позволяет ему занимать промежуточное первое место в споре за «Арт Росс Трофи». А вот Мэттьюс выдал крайне неудачный старт сезона, ещё в октябре получив большой просвет от лидера в снайперской гонке.

Примечательно, что именно Макдэвид на протяжении нескольких недель лидировал в снайперском зачёте НХЛ. Наверняка 25-летнему форварду очень сильно бы хотелось завоевать «Ришара», ведь подобной индивидуальной награды до сих пор нет в его домашней коллекции призов. Признанный канадский бомбардир уже четырежды в своей ещё далеко не самой продолжительной карьере успел выиграть «Арт Росс», но лучшим снайпером регулярки Коннор ещё никогда не становился.

Коннор Макдэвид Фото: AP/TASS

Однако в ноябре у Макдэвида появился очень интересный конкурент не только в снайперской, но и в бомбардирской гонке НХЛ. Этим игроком стал 23-летний нападающий «Даллас Старз» Джейсон Робертсон, минувшей ночью забросивший в ворота «Сент-Луис Блюз» (4:1) свою 19-ю шайбу в нынешнем сезоне, что позволяет американцу занимать промежуточное первое место в списке лучших снайперов лиги.

Также благодаря совершённому результативному действию Джейсон продлил свою серию до 16 игр, набрав на этом отрезке феноменальные 29 (17+12) очков. С каждым новым матчем Робертсон продолжает улучшать рекорд для техасской истории клуба. Если же говорить об истории всей франшизы (с учётом достижений «Миннесоты Норт Старз»), то его серия уже стала второй по продолжительности. Здесь рекорд принадлежит Брайану Беллоузу (20 игр подряд с очками, сезон-1985/1986).

Самое время внимательнее ознакомиться с биографией Джейсона, тем более что она получилась уже очень насыщенной к его 23 годам. Да и могло ли быть иначе, учитывая корни американского бомбардира? Робертсон имеет филиппинское происхождение по материнской линии, его мать зовут Мерсéдес, и родилась она в Маниле. В возрасте трёх лет мама Джейсона вместе с семьёй иммигрировала из родной страны в Лос-Анджелес, чтобы избежать диктатуры Фердинанда Маркоса, в то время занимавшего пост президента Филиппин.

Её папа, Ли Дано оставил карьеру юриста в Маниле, чтобы стать таксистом и специалистом по недвижимости в Соединённых Штатах. «У него всегда было две работы, а иногда, может быть, и три по выходным, просто чтобы накрыть стол», — впоследствии говорила Мерсéдес о своём отце.

Когда Робертсоны перебрались в Калифорнию, они стали фанатами легендарного баскетбольного клуба «Лос-Анджелес Лейкерс». Мэджик Джонсон, Карим Абдул-Джаббар, Пэт Райли – именно такими личностями вдохновлялись члены семьи. Это было неудивительно, ведь именно баскетбол — самый популярный вид спорта на Филиппинах, за которым следует бокс.

Джейсон Робертсон Фото: AP/TASS

Но хоккей? Лёд в тропических джунглях островного государства? Для семьи Робертсонов столь холодный вид спорта был откровенно чуждым понятием. «Я просто представляю пожилых мужчин с лицом без зубов», — говорила Мерсéдес, рассказывая о пути своего сына в хоккей.

Уже в Калифорнии женщина встретила своего будущего мужа, уроженца Шотландии Хью, которому родила трёх сыновей. В мае 1998 года на свет появился мальчик по имени Майкл, спустя год родился Джейсон, а 11 сентября 2001 года – в день самого крупного теракта в современной мировой истории – Мерсéдес родила ещё одного мальчика, которого назвали Ник.

Именно старший Робертсон познакомил своих сыновей с хоккеем. В тёплом и солнечном Лос-Анджелесе Робертсоны жили в полутора часах езды от катка, и после того, как вслед за Майклом клюшки в руку взяли младшие братья, их отец купил гигантский дом на колесах, дабы не возить каждого из детей по отдельности, затрачивая кучу времени на дорогу.

Дождавшись всех троих из школы, глава семейства грузил их в трейлер, парковал его у арены, дожидался в нём окончания последней тренировки и вместе со всей оравой возвращался домой к 21:00 с уже сделанной в передвижном доме домашней работой. А когда Джейсону исполнилось 10, Хью решил перевезти семью в куда более хоккейный Мичиган. При этом сам остался в Калифорнии и приезжал к жене и детям только на выходные. В Мичигане у Робертсонов появился шанс ежедневно тренироваться и совершенствовать свои хоккейные навыки.

Джейсон Робертсон Фото: AP/TASS

Старший брат Майкл, заразивший Джейсона и Ника хоккеем, несколько лет метался по детским лигам, но так и не сумел пробиться даже на более-менее серьёзный молодёжный уровень. А вот у среднего и самого младшего из Робертсонов дела в их хоккейной жизни пусть и не сразу, но со временем пошли в гору.

Изначально скауты НХЛ оценивали потенциал Ника даже выше таланта Джейсона. В 2015-м братья с одобрения родителей уехали развиваться в Онтарио и после канадского миджета вышли на драфт юниорской лиги Онтарио. И если Робертсон-младший в 2017-м был выбран на нём в первом раунде, то бывшего конкурента Капризова в борьбе за «Колдер» двумя годами ранее – в 2015-м – скромный «Кингстон Фронтенакс» забрал только в четвёртом раунде.

Средний из Робертсонов застрял на четыре сезона в юниорской лиге Онтарио, что вообще-то является не самым хорошим знаком для перспектив хоккеиста. Но при этом к драфту НХЛ ситуация уже успела измениться – в 2017-м «Даллас» выбрал Джейсона во втором раунде под 39-м номером, тогда как спустя два года «Торонто» задрафтовал Ника только 53-м.

«Теперь моя бабушка хотя бы обращает внимание на хоккей и имеет некоторое представление об этом виде спорта. Если бы вы спросили моих филиппинских родственников 10 лет назад, что такое хоккей, они бы подумали о футболе», – говорил Робертсон.

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В сезоне-2019/2020 Робертсон, отсидев четыре года в Онтарио, активировал контракт новичка с «Далласом» и почти на весь год прописался в фарм-клубе «звёзд». Причём в первом взрослом сезоне он покатил так лихо, что выбил 47 (25+22) очков и завершил ахаэловскую регулярку лучшим бомбардиром «Техас Старз».

Годом спустя Джейсон уже пытался составить конкуренцию российскому форварду «Миннесоты» Кирилл Капризову в борьбе за приз лучшему новичку сезона НХЛ. Но победа россиянина получилась практически безапелляционной. 99 членов Ассоциации профессиональных хоккейных авторов из 100 поставили россиянина на первое место в своих списках. Лишь шведский журналист Пер Бьюрман из таблоида Aftonbladet решил, что «Колдера» чуть больше достойно другое открытие сезона — 21-летний крайний нападающий «Старз» Джейсон Робертсон.

Образовав убойное сочетание с финским форвардом Роопе Хинцем и американским ветераном Джо Павелски, американский форвард продолжал прогрессировать. Дальше больше – в минувшем сезоне Робертсон впервые в карьере вышел на уровень больше очка за матч в НХЛ, завершив прошлую регулярку с 79 очками в 74 матчах. Но даже после таких цифр не до конца верилось, что средний из братьев Робертсонов уже готов к тому, чтобы стать полноценной звездой НХЛ. Однако сам Джейсон уже знал себе цену.

Его соглашение новичка с «Далласом» подошло к концу, а это означало, что пришло время вступать в контрактные дискуссии. И эти переговоры получились не самыми простыми. В течение нескольких месяцев генеральный менеджер «Старз» Джим Нилл пытался договориться со своим талантом о приемлемом соглашении, но сторона Робертсона пыталась выжать максимум из ситуации.

В сентябре открылись тренировочные лагеря команд НХЛ – и в расположении «Далласа» игрока не оказалось. Не имеющий контракта Робертсон закономерным образом отказался приезжать в команду и в результате пропустил всю предсезонку. Переговоры игрока и клуба завершились только 6 октября – всего за неделю до старта регулярного чемпионата. Новый контракт оказался рассчитан на четыре сезона со среднегодовой зарплатой в $ 7,75 млн.

И каждый из долларов Джейсон начал отрабатывать с самого первого матча сезона. Сейчас занимающий четвёртое место в списке самых высокооплачиваемых игроков «Далласа» нападающий является её главной забойной силой – у Робертсона залетают броски с любой позиции, к тому же форвард прекрасен и в подыгрыше. Отсюда первое место в снайперской гонке НХЛ и второе – в бомбардирской.

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Наверняка руководство «Далласа» сейчас находится на седьмом небе от счастья, понимая, что для игрока, выбивающего 1,5 очка за матч, Робертсон получает вполне адекватные деньги. А сам Джейсон как минимум счастлив из-за того факта, что уже давно исполнил одно из главных желаний в жизни его отца, который так много сделал для того, чтобы он заиграл на уровне НХЛ.

«Однажды он сказал: «Я хочу видеть тебя на льду «Стейплз Центра», — сказал Джейсон в одном из своих интервью. — Почему именно «Стейплз Центр»? Потому что именно на этом стадионе, где проводит матчи НХЛ «Лос-Анджелес Кингз», домашние матчи НБА играет «Лос-Анджелес Лейкерс» — та самая команда, за которую начала болеть мама Робертсона после переезда в США. «Папа, я буду стараться изо всех сил», — ответил отцу сын. И он постарался на славу, став первым игроком филиппинского происхождения, сыгравшим в НХЛ.