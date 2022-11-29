В НХЛ наступает самое горячее время. Кого из тренеров уволят первым?

В США отметили День благодарения, а это значит, что в НХЛ очень быстро пронеслась четверть сезона. Какие-то команды за это время фактически обеспечили себе место в плей-офф, выдав старт, эффект от которого будет очень сложно растерять. Но есть и другие клубы, которые в первых 20 матчах показывали совсем не то, чего от них ждали.

В КХЛ долгое время проклятым для тренеров месяцем считался октябрь, во время которого происходила большая часть отставок. В НХЛ в последнее время пик увольнений приходился на концовку ноября и первую половину декабря — а это значит, что уже в ближайшем времени мы должны увидеть дебютное увольнение.

Понятно, что это не будут тренеры, которые только пришли летом — поэтому Джону Торторелле или Дэвиду Куинну не стоит беспокоиться. Вряд ли что-то угрожает боссам, которые только что продлили контракт на несколько лет, и ранние неудачи «Калгари» вряд ли подставят Дэррила Саттера. Но даже так в НХЛ можно выделить пятёрку кандидатов «на электрическом стуле», как говорят в Америке.

Брэд Ларсен («Коламбус»)

Начнём с наименее вероятного кандидата из этих пятерых. Вероятность отставки Ларсена уменьшают три вещи: во-первых, он был назначен на этот пост лишь в прошлое межсезонье. Во-вторых, нельзя сказать, что «Коламбус» прямо сейчас претендовал на место в зоне плей-офф, несмотря на летнее подписание Джонни Годро. В-третьих, у «мундиров» уж слишком много травм, чтобы прямо сейчас ждать от них чудес.

Брэд Ларсен Фото: AP/TASS

Однако «Коламбус» чудовищно много пропускает. Эти проблемы начались уже до травм ведущих защитников: в прошлом году «мундиры» уверенно шли к позиции худшей оборонительной команды лиги за последние 15 лет, но остановились лишь в топ-3. Сейчас же «Коламбус» пропускает 3,9 гола за игру в равных составах — и это как раз заявка на последнее место. Кроме того, Ларсена критикуют за то, что он не торопится давать игровое время юным талантам Силлинджеру и Джонсону, которые играют лишь по 13 минут за матч.

Джон Хайнс («Нэшвилл»)

В своё время многие вообще удивились тому, что Хайнс возглавил «Предаторз». Период его работы в «Нью-Джерси» вышел довольно блёклым, и фанаты недоумевали, почему такой тренер возглавил команду, которая в январе 2020-го ещё не закрыла своё чемпионское окно. Единственной реальной версией называлось то, что Хайнс и генменеджер клуба Дэвид Пойл пересекались во время совместной работы в Федерации хоккея США.

Однако в прошлом году «Нэшвилл» провёл хоть и не разрывную, но неплохую регулярку. Дуэт центров Дюшен — Джохансен, испытывавший до того огромные проблемы, заиграл как в праймовые годы. Энергичное и силовое звено Тренин — Сиссонс — Жанно было лучшей третьей тройкой в лиге, а в составе закреплялась молодёжь типа первораундника Томасино, в первом же сезоне набравшего 32 очка. В межсезонье клуб провернул трансферы Макдоны и Нидеррайтера, после которых «Предз» даже стали записывать в теневые фавориты Запада.

Джон Хайнс Фото: AP/TASS

Начался новый сезон — и ничего этого нет. Лидеры больше не звенят, третья тройка развалилась, молодёжь в лице того же Томазино сидит в АХЛ, перестало работать большинство, игровое время в основе получают откровенно загадочные люди с околонулевым КПД. Дэвид Пойл лишь раз в своей 25-летней карьере в «Нэшвилле» увольнял тренера по ходу сезона, но пока в возрастной команде нет никаких улучшений. Если они не появятся, чья-то отставка будет неизбежна — либо менеджера, либо тренера.

Брюс Будро («Ванкувер»)

Ещё летом можно было понять, что у бывшего тренера Овечкина не всё в порядке на новом месте. Хотя при Будро «Ванкувер» набрал 65% очков после провального старта, менеджмент клуба не стал подписывать с королём регулярок долгосрочный контракт, ограничившись активацией опции на сезон-2022/2023. Скорее всего, это было связано с тем, что Будро не был креатурой президента клуба Джима Рутерфорда, который пришёл с ним в «Ванкувер» одновременно.

Брюс Будро Фото: AP/TASS

В начале ноября, после ужасного старта сезона от «Кэнакс», Рутерфорд попёр на своего же главного тренера совсем открыто. «Мне не понравилось то, что я видел в нашем тренировочном лагере, и в этом же состоянии мы начали сезон. Во второй половине прошлого года мы играли слишком разболтанно, от атаки, но наш вратарь играл отлично и вытащил кучу игр. Я не верю, что подобный стиль может приносить результат в долгосрочной перспективе и принести место в плей-офф». Такие открытые наезды на своего тренера — редкость для НХЛ.

Будро ничего не говорил, но некоторые наблюдатели оценивали отправку некоторых игроков в запас как протест против трансферной политики руководства клуба. Прямо сейчас во многом за счёт звена Кузьменко — Петтерссон — Михеев «Кэнакс» выиграли пять матчей из шести, но есть ощущение, что при первом же спаде будет уволен Будро — просто два хоккейных мастодонта явно не сошлись характерами.

Даллас Икинс («Анахайм»)

У «уток» прямо сейчас одна победа в основное время за 22 сыгранных матча. Конечно, можно говорить, что у «Анахайма» это сезон слива ради Бедарда — однако команда летом подписала Клингберга, Райана Строума, Ватрано, Куликова, потратив на эти контракты суммарно $ 45,2 млн. Так сливать сезоны не идут, предпочитая забивать платёжку уже списанными ветеранами (см. «Аризона»). Да и последние годы показали, что ужасные команды обычно пролетают мимо первого общего выбора.

Даллас Икинс Фото: AP/TASS

Однако «Анахайм» не демонстрирует прогресса. Тот же Клингберг, которого брали явно ради будущего обмена на дедлайне, пока набрал лишь восемь очков и сидит на «-12», понижая свою трансферную цену. У «уток» худшие спецбригады в лиге, худшее соотношение ожидаемых голов, молодёжь пока не показывает ожидаемого прорыва — и это слишком плохо даже для команды, которая и не ожидала плей-офф.

Пример прошлогоднего «Монреаля» показывает, что тренера могут уволить и в ситуации, когда команде ничего не нужно, кроме первого общего драфт-пика, но просто надо встряхнуть ситуацию. Никто изначально не понимал, как провалившийся в «Эдмонтоне» Икинс вернулся в лигу — и ситуацию для него усложняет то, что «Анахаймом» руководит не тот генменеджер, что в своё время назначал тренера.

Ди Джей Смит («Оттава»)

Наконец, самый явный кандидат на увольнение, тут всё сходится. Достаточно долгий срок работы без особых результатов? Есть. Огромные ожидания от команды после летнего усиления, которые не оправдываются? Имеются. Канадский клуб, находящийся в процессе смены владельца? Тоже на месте.

При этом у «Оттавы» есть очевидные минусы, не зависящие от тренера: оборона, которой недостаёт глубины (и это было понятно ещё летом), с травмой вылетел первый центр прошлого сезона Джош Норрис. Однако даже так «Сенаторы» не котировались на уровне последней команды дивизиона, которой сейчас являются. «Оттава» сравнительно неплохо выглядит по продвинутым метрикам, но проиграла четыре матча благодаря шайбам в последней пятиминутке — и тут сложно винить кого-то, кроме тренера.

Ди Джей Смит Фото: AP/TASS

По Смиту прошлись даже обычно политкорректные американские журналисты. «Есть тренеры-уборщики, которые разбирают завалы прошлых лет и руководят командами в самые тяжёлые сезоны. Но нельзя оставлять этого тренера надолго, иначе вы получаете костяк команды, который уже слишком привык к поражениям. «Детройт» держался за Джеффа Блэшилла шесть лет, у Смита это четвёртый сезон. Генменеджер Пьер Дорион защищает своего тренера, но иногда команда может просто не слышать наставника. «Оттаве» нужен новый голос, там зря тратят слишком много талантов», — считает автор сайта Daily Faceoff Мэтт Ларкин.

Добавим и фактор смены владельца: новые хозяева, вполне возможно, захотят увидеть новые лица не только на скамейке, но и в менеджменте. Это будет логично — нынешнее руководство в «Оттаве» работает уже достаточно долго и пока мало чего добилось.