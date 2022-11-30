Момент, который оценят в Канаде. Один русский спровоцировал другого на худший матч в НХЛ

Андрей Кузьменко в последнее время разыгрался не на шутку и на встречу с «Вашингтоном» выходил с пятиматчевой результативной серией за спиной. Два дня назад он забросил свою первую шайбу в овертаймах в НХЛ, а всего на этом отрезке входил в число лучших бомбардиров лиги, набрав 10 (4+6) очков.
Его звено с Ильёй Михеевым и Элиасом Петтерссоном поймало кураж и показывало, что способно давать результат в каждом матче. Не случайно «Ванкувер» выиграл четыре из этих пяти встреч. «Мы работаем друг для друга и помогаем друг другу. Раскрываем своё мастерство благодаря рабочей этике, и Кузьменко великолепен», — рассказывал Петтерссон.
Но сегодня нашла коса на камень, и «Ванкувер» вчистую проиграл «Вашингтону» со счётом 1:5, а Кузьменко прервал свою серию и провёл худший матч в карьере. А началось всё ещё на раскатке, когда Евгений Кузнецов использовал хитрый приём, чтобы залезть под кожу сопернику.
Вашингтонский Кузя подъехал к ванкуверскому на раскатке, стал коварно улыбаться и смеяться, показательно пережёвывая жевательную резинку, и при этом делал вид, что вообще не при делах. Приём вполне рабочий – вспомнить только, как Александр Овечкин похожим способом действовал на нервы Марку-Андре Флёри в финале с «Вегасом» четырёхлетней давности. Или даже прошлый плей-офф, когда Ови всю серию заговаривал зубы Сергею Бобровскому, но уже не так успешно.
Такую форму психологического давления в совершенстве освоили канадцы. Например, в начале сезона такой трюк пытался провернуть Джейден Шварц, попросив Владимира Тарасенко не бросать по воротам.
«Это часть игры. Нужно быть психологически устойчивым, сохранять уравновешенное состояние, хотя, честно признаюсь, это не всегда удаётся. Бывают дни, когда к тебе кто-нибудь так залезет под кожу, что остаётся только признать: ему это удалось. Со мной произошёл один такой невинный эпизод. На разминке перед игрой со мной рядом присел игрок из другой команды. Мы поздоровались, а затем он сказал: «Молодой, на самом деле, ты не так хорош, тебе просто везёт. — Я ответил «да-да», и мы разъехались. Но затем весь матч я хотел доказать ему, что умею играть в хоккей. В итоге перестарался. Потом уже после матча признал: как же он зацепил меня. Вроде бы ничего особенного не сказал, но я думал об этом всю игру», — рассказывал Сандис Озолиньш.
Кузьменко постоянно повторяет, что ему ещё многому надо научиться в НХЛ. В том числе – не позволять соперникам сбивать себя с правильного настроя. Его звено было на льду при обеих шайбах Александра Овечкина в первом периоде. В первом случае «напарил» защитник Куинн Хьюз, подарив Ови шайбу за воротами, а во втором всё началось с потери Кузьменко в зоне атаки.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.
К концу первого периода у Кузьменко, Петтерссона и Михеева уже было по «-3», а когда твоё ударное звено играет так плохо, что уж говорить об остальной команде? Для Кузьменко этот матч стал худшим в НХЛ по показателю полезности, при этом Андрею, можно сказать, ещё повезло – Петтерссон вообще закончил матч с «-5». «Мы играли вяло, более сильная и габаритная команда приехала и раскатала нас. В этот момент понимаешь, что что-то не так. Когда в последний раз у Пити было «-5»? Такого не бывало», — отметил Брюс Будро.
- 30 ноября 2022
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