Момент, который оценят в Канаде. Один русский спровоцировал другого на худший матч в НХЛ

Андрей Кузьменко в последнее время разыгрался не на шутку и на встречу с «Вашингтоном» выходил с пятиматчевой результативной серией за спиной. Два дня назад он забросил свою первую шайбу в овертаймах в НХЛ, а всего на этом отрезке входил в число лучших бомбардиров лиги, набрав 10 (4+6) очков.

Его звено с Ильёй Михеевым и Элиасом Петтерссоном поймало кураж и показывало, что способно давать результат в каждом матче. Не случайно «Ванкувер» выиграл четыре из этих пяти встреч. «Мы работаем друг для друга и помогаем друг другу. Раскрываем своё мастерство благодаря рабочей этике, и Кузьменко великолепен», — рассказывал Петтерссон.

Но сегодня нашла коса на камень, и «Ванкувер» вчистую проиграл «Вашингтону» со счётом 1:5, а Кузьменко прервал свою серию и провёл худший матч в карьере. А началось всё ещё на раскатке, когда Евгений Кузнецов использовал хитрый приём, чтобы залезть под кожу сопернику.

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Вашингтонский Кузя подъехал к ванкуверскому на раскатке, стал коварно улыбаться и смеяться, показательно пережёвывая жевательную резинку, и при этом делал вид, что вообще не при делах. Приём вполне рабочий – вспомнить только, как Александр Овечкин похожим способом действовал на нервы Марку-Андре Флёри в финале с «Вегасом» четырёхлетней давности. Или даже прошлый плей-офф, когда Ови всю серию заговаривал зубы Сергею Бобровскому, но уже не так успешно.

Такую форму психологического давления в совершенстве освоили канадцы. Например, в начале сезона такой трюк пытался провернуть Джейден Шварц, попросив Владимира Тарасенко не бросать по воротам.

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«Это часть игры. Нужно быть психологически устойчивым, сохранять уравновешенное состояние, хотя, честно признаюсь, это не всегда удаётся. Бывают дни, когда к тебе кто-нибудь так залезет под кожу, что остаётся только признать: ему это удалось. Со мной произошёл один такой невинный эпизод. На разминке перед игрой со мной рядом присел игрок из другой команды. Мы поздоровались, а затем он сказал: «Молодой, на самом деле, ты не так хорош, тебе просто везёт. — Я ответил «да-да», и мы разъехались. Но затем весь матч я хотел доказать ему, что умею играть в хоккей. В итоге перестарался. Потом уже после матча признал: как же он зацепил меня. Вроде бы ничего особенного не сказал, но я думал об этом всю игру», — рассказывал Сандис Озолиньш.

Кузьменко постоянно повторяет, что ему ещё многому надо научиться в НХЛ. В том числе – не позволять соперникам сбивать себя с правильного настроя. Его звено было на льду при обеих шайбах Александра Овечкина в первом периоде. В первом случае «напарил» защитник Куинн Хьюз, подарив Ови шайбу за воротами, а во втором всё началось с потери Кузьменко в зоне атаки.

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К концу первого периода у Кузьменко, Петтерссона и Михеева уже было по «-3», а когда твоё ударное звено играет так плохо, что уж говорить об остальной команде? Для Кузьменко этот матч стал худшим в НХЛ по показателю полезности, при этом Андрею, можно сказать, ещё повезло – Петтерссон вообще закончил матч с «-5». «Мы играли вяло, более сильная и габаритная команда приехала и раскатала нас. В этот момент понимаешь, что что-то не так. Когда в последний раз у Пити было «-5»? Такого не бывало», — отметил Брюс Будро.