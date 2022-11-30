Фанату разбили голову в кровь, другого увели в наручниках. Кошмарный инцидент на матче НХЛ

В профессиональном спорте случается всякое. В том числе и на трибунах, где порой собираются активные, а иногда и агрессивные болельщики. Неоправданная агрессия бывает и на льду: вспомните недавний случай в российской любительской лиге, когда хоккеист напал на судью и буквально избил человека. Разве такое поведение допустимо? Конечно же, нет.

В Северной Америке своих инцидентов тоже хватает. Были и драки в подтрибунных помещениях, и пьяные выходки, и много чего ещё. Вот и очередной игровой день в НХЛ не стал исключением в плане печальных событий.

Сразу отметим, что в одном из матчей сильнейшего в Канаде выявляли «Виннипег» и действующий обладатель Кубка Стэнли в лице «Колорадо». Встреча завершилась разгромной победой хозяев со счётом 5:0.

За победителей забивали Блейк Уилер (хет-трик), Джош Моррисси и Марк Шайфли. В воротах проигравшего коллектива играл Александр Георгиев. Он сделал 19 сейвов. Похоже, Георгиев подустал, хотя слабо действовала вся команда, после такого счёта винить одного вратаря нельзя.

Похоже, слабая игра «лавин» негативно сказалась и на болельщиках «Эвеланш». Уж больно бурно они себя вели. В результате всё закончилось крайне неприятным инцидентом, которому не может быть никакого оправдания.

Между фанатами появилось недопонимание и вспыхнула стычка, в результате чего одна из болельщиц «Эвеланш» толкнула поклонника «Джетс». Тот ударился головой о борт и ещё какое-то время пролежал, истекая кровью. После ему помогли другие люди, прибежали врачи, и даже судьи на льду оказали посильную помощь, что-то перебросив через заградительное стекло.

ВИДЕО

Разумеется, на месте сразу оказались и сотрудники полиции, которые скрутили толкнувшую человека болельщицу и заковали её в наручники, после чего начали выводить с трибун. Судя по видео и поведению этой барышни, адекватным её состояние точно не назовёшь. Думается, что специальной медицинской экспертизы в данном случае точно не избежать, а уже затем будут приниматься процессуальные решения.

После всего этого остаётся надеяться, что всё обойдётся. Местные доктора наверняка грамотно выполнили свою работу, а пострадавший любитель хоккея, будем верить, сможет вернуться к нормальной жизни и снова приходить на стадион, чтобы поддержать любимую команду. В целом же хочется максимальным образом избегать таких форс-мажорных ситуаций и историй. Однако поведение некоторых людей, как видим, по-прежнему оставляет желать лучшего. Головой некоторые персонажи совершенно не думают.