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В матче НХЛ болельщику разбили голову, что произошло, все подробности, видео

Фанату разбили голову в кровь, другого увели в наручниках. Кошмарный инцидент на матче НХЛ
Павел Панышев
Кошмарный инцидент на матче НХЛ
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Жуткая история из Северной Америки.

В профессиональном спорте случается всякое. В том числе и на трибунах, где порой собираются активные, а иногда и агрессивные болельщики. Неоправданная агрессия бывает и на льду: вспомните недавний случай в российской любительской лиге, когда хоккеист напал на судью и буквально избил человека. Разве такое поведение допустимо? Конечно же, нет.

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В Северной Америке своих инцидентов тоже хватает. Были и драки в подтрибунных помещениях, и пьяные выходки, и много чего ещё. Вот и очередной игровой день в НХЛ не стал исключением в плане печальных событий.

Сразу отметим, что в одном из матчей сильнейшего в Канаде выявляли «Виннипег» и действующий обладатель Кубка Стэнли в лице «Колорадо». Встреча завершилась разгромной победой хозяев со счётом 5:0.

За победителей забивали Блейк Уилер (хет-трик), Джош Моррисси и Марк Шайфли. В воротах проигравшего коллектива играл Александр Георгиев. Он сделал 19 сейвов. Похоже, Георгиев подустал, хотя слабо действовала вся команда, после такого счёта винить одного вратаря нельзя.

НХЛ - регулярный чемпионат
30 ноября 2022, среда. 04:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
5 : 0
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Уилер (Моррисси, Дюбуа) – 09:18 (5x4)   2:0 Моррисси (Демело, Перфетти) – 23:46 (5x5)   3:0 Уилер (Перфетти, Шайфли) – 33:07 (5x5)   4:0 Шайфли (Коннор, Уилер) – 41:22 (5x5)   5:0 Уилер (Перфетти, Шайфли) – 56:09 (5x5)

Похоже, слабая игра «лавин» негативно сказалась и на болельщиках «Эвеланш». Уж больно бурно они себя вели. В результате всё закончилось крайне неприятным инцидентом, которому не может быть никакого оправдания.

Между фанатами появилось недопонимание и вспыхнула стычка, в результате чего одна из болельщиц «Эвеланш» толкнула поклонника «Джетс». Тот ударился головой о борт и ещё какое-то время пролежал, истекая кровью. После ему помогли другие люди, прибежали врачи, и даже судьи на льду оказали посильную помощь, что-то перебросив через заградительное стекло.

ВИДЕО

Разумеется, на месте сразу оказались и сотрудники полиции, которые скрутили толкнувшую человека болельщицу и заковали её в наручники, после чего начали выводить с трибун. Судя по видео и поведению этой барышни, адекватным её состояние точно не назовёшь. Думается, что специальной медицинской экспертизы в данном случае точно не избежать, а уже затем будут приниматься процессуальные решения.

После всего этого остаётся надеяться, что всё обойдётся. Местные доктора наверняка грамотно выполнили свою работу, а пострадавший любитель хоккея, будем верить, сможет вернуться к нормальной жизни и снова приходить на стадион, чтобы поддержать любимую команду. В целом же хочется максимальным образом избегать таких форс-мажорных ситуаций и историй. Однако поведение некоторых людей, как видим, по-прежнему оставляет желать лучшего. Головой некоторые персонажи совершенно не думают.

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