Тренер «Авангарда» заткнул критиков, «Ак Барс» опять мощно провалился. Итоги дня КХЛ

30 ноября в Фонбет Чемпионате КХЛ состоялось семь матчей. Коротко рассказываем, что происходило в каждом из них.

Вирус, гуляющий по КХЛ, сегодня настиг «Нефтехимик». За несколько часов до матча с «Амуром» стало известно, что из-за вспышки ОРВИ игру пропустят Хантер Шинкарук, Ансель Галимов, Ярослав Озолин, Вячеслав Лещенко и Рафаэль Бикмуллин. Нижнекамцы и в предыдущем матче в Хабаровске три дня назад выиграли только в овертайме, а без ряда лидеров «сгорели» со счётом 1:5.

Решающим стал второй период, в котором хабаровчане забросили трижды, доведя счёт до 4:0. В заключительном отрезке «Нефтехимик» одну шайбу отыграл, а за пять с лишним минут до сирены снял вратаря, но практически сразу же пропустил в пустые ворота.

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Первая встреча двух главных сенсаций сезона – «Адмирала» и «Торпедо» — осталась за нижегородцами. Хозяева лучше начали встречу и открыли счёт на четвёртой минуте, но на этом и закончили голевые подвиги. «Торпедо» довольно быстро отыгралось – защитник Максим Федотов пошёл на пятак и поймал удачу за хвост. То есть – отскок на свою клюшку. Победная шайба была заброшена в начале второго периода – Максим Летунов отдал превосходную передачу на Егора Виноградова, которому оставалось только попасть в пустой угол.

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В состав «Трактора» вернулся лучший бомбардир команды Антон Бурдасов, который из-за травмы пропустил почти целый месяц, но и это не помогло челябинцам в матче с «Барысом». Команда Андрея Скабелки смогла выбить прямого конкурента по турнирной таблице из зоны плей-офф и подняться на восьмое место.

В первом периоде перевес по броскам был колоссальным – 23-7 в пользу гостей, но «Трактор» пропустил всего одну шайбу. Михаил Рахманов пошёл один на троих, вырвался на пятак и бросил с неудобной. Во втором периоде игра выровнялась, но «Трактору» от этого легче не стало. Они пропустили в большинстве, а потом отличился новобранец «Барыса» Алекс Грант. Канадец даже не думал бросать по воротам, а просто отдавал передачу, но Илья Карпухин сам коньком переправил шайбу в ворота. Его эмоциональную реакцию после гола можно понять.

Единственной шайбой «Трактора» стал щедрый подарок Юлиуса Гудачека, который вышел из ворот и прозевал шайбу, выскочившую прямо перед воротами. В третьем периоде Никита Михайлис в большинстве установил окончательный счёт.

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«Сибирь» находится в прекрасной форме – чего не скажешь об «Ак Барсе», хотя разговоры о скорой отставке Олега Знарка и сошли на нет. Эти соперники встречались чуть более недели назад в Новосибирске – тогда подопечные Андрея Мартемьянова совершили камбэк с 0:2. Сегодня же забили первыми. «Ак Барс» проспал начало матча и пропустил уже на 50-й секунде – Никита Шашков обескуражил Тимура Билялова, бросив со входа в зону. Постепенно казанцы проснулись, и на 18-й минуте Сафонов, Панюков и Воронков отлично разыграли быструю атаку и сравняли счёт.

Во втором периоде сибиряки вновь вырвались вперёд и уже не отпускали хватку. «Ак Барсу» не помогли ни смена вратаря после третьего гола, ни быстрая шайба на старте третьего периода. Итоговый счёт – 6:3 в пользу «Сибири».

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«Динамо» и «Витязь» подошли к личной встрече с одинаковыми сериями поражений в два матча. Сегодня борьба шла до последних минут, хотя надо сказать, что бело-голубые всю дорогу переигрывали соперника и генерировали массу опасных моментов. Тем не менее счёт открыл «Витязь» — на четвёртой минуте хороший бросок удался Скотту Уилсону.

Только во втором периоде количество шансов «Динамо» перешло в качество – Рашевский сравнял счёт в большинстве, а через минуту с небольшим защитник Никита Новиков подключился к атаке и замкнул передачу Джордана Уила. К третьему периоду у «Витязя» не набралось и 10 бросков в створ, но гости всё ещё оставались в игре, и в итоге Тайлер Граовац прошил Коновалова не самым сложным броском в ближний угол. В овертайме зарешал Рашевский.

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В матче минского «Динамо» и «Спартака» было мало голов, но нереализованных моментов – море. Ник Меркли вывел белорусскую команду вперёд, забив по-бобровски в первом периоде, и только в середине третьего Андрей Локтионов счёт сравнял. Дальше был огненный овертайм, где обе команды не раз могли всё заканчивать, а на буллитах единственный точный выстрел удался Шейну Принсу. Игорь Гришин продолжает выигрывать – при нём у красно-белых семь побед в восьми матчах!

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«Авангард» на выезде обыграл ЦСКА, что позволило догнать и перегнать (по дополнительным показателям) «Салават Юлаев» в турнирной таблице. Матч был обоюдоострым, но шайбы пошли только во втором периоде. Зато сразу дуплетом – едва Кристиан Ярош зарядил свою пушку на синей линии, как Максим Соркин тут же сравнял. Армейцы усилили прессинг, получили несколько шансов поиграть в большинстве и третье удаление реализовали усилиями Максима Мамина. Ответной шайбы долго ждать не пришлось – ещё до перерыва Сергей Толчинский отличился в большинстве. Третий период прошёл в атакующем стиле, и надо отметить игру Василия Демченко, который за последние 20 минут отразил все 19 бросков в створ. Шарыченков же, напротив, позволил Толчинскому оформить дубль, что и решило исход встречи.

Михаил Кравец после победы ответил Владимиру Плющеву, который накануне назвал хоккей «Авангарда» тягостным зрелищем. «Для меня его слова – это мотивация. Чисто по-человечески это просто эмоции, сегодня хотелось очень победить. Знаете, в России тренеров много критикуют разные эксперты. Хочется сказать: «Ребят, давайте сами к рулю! Или вспомните, как работали раньше». Надо поддерживать своих, мы же с одной страны», — сказал Кравец.

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