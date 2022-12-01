«Результаты тестов шокирующие». Второй инсульт к 35 годам сбил с ног звезду НХЛ

Три Кубка Стэнли, почти тысяча матчей в НХЛ, больше шести с половиной сотен очков, две победы на МЧМ — достаточно ли этих достижений, чтобы остановиться и просто гордиться собой? Вероятно, 99% хоккеистов дали бы положительный ответ на этот вопрос, но 35-летний Крис Летанг говорит нет — несмотря и на более серьёзные обстоятельства, подталкивающие его к уходу.

«Крис сообщил о симптомах в понедельник и был немедленно доставлен в больницу для тестирования, — рассказал генеральный менеджер «Пингвинз» Рон Хекстолл. — Результаты тестов были шокирующими, но мы благодарны судьбе за то, что с Крисом всё хорошо. Мы благодарны нашему медицинскому персоналу и врачам. Крис – это воин на льду, но прежде всего – сын, отец, муж и друг. Его здоровье – наш приоритет номер один».

Североамериканские инсайдеры утверждают, что тяжёлые последствия обошли Летанга стороной. Впрочем, медицинское заключение всё же не вызывает сомнений. И нет, это не простуда, не грипп, не ковид, не мышечная травма или перелом — это инсульт.

Новость по теме Защитник «Питтсбурга» Крис Летанг перенёс инсульт

Диагноз из семи букв наводит ужас и на обычных людей, но, когда речь идёт о профессиональных спортсменах, он, кажется, обретает форму приговора. Летанг так не думает и уже успел высказать намерение вернуться к играм. «Мне повезло, что я знаю свое тело достаточно хорошо, чтобы понять, когда что-то не так, — цитирует Криса официальный сайт «Питтсбурга». — Хотя публично обсуждать этот вопрос сложно, я надеюсь, что это может повысить осведомленность. Для меня важно, чтобы мои товарищи по команде, семья и болельщики знали, что со мной всё в порядке. Я оптимистично настроен. Надеюсь, что скоро вернусь на лед».

Слова Летанга могут показаться бравадой, но нет, он знает, о чём говорит. Восемь лет назад — тогда Крису было и вовсе только 26 — он пережил первый инсульт. Защитник потерял сознание, когда находился дома, а когда пришёл в себя, не мог двигаться ещё несколько часов. Летанг не придал этому эпизоду достаточного значения и вместе с командой отправился на очередной выезд. Крис с трудом перенёс полёт: его настигло головокружение, а затем и рвота.

Крис Летанг, Сидни Кросби, Евгений Малкин Фото: nhl.com

По возвращении в Питтсбург Летанг прошёл углублëнное обследование, по результатам которого медики зафиксировали инсульт. Наиболее вероятной причиной проблем они назвали врождённый порок сердца. Во время одного из тестов у Криса нашли небольшое отверстие в сердце.

Врачи уверенно заявляли, что защитник может спокойно продолжать выступления на профессиональном уровне. Сам хоккеист колебался. С первыми последствиями болезни он боролся два месяца, и общее состояние Криса на протяжении этого времени оставляло желать лучшего.

Под конец сезона Летанг всё же решился выйти на лёд. Перед отпуском канадец сыграл ещё в 16 матчах. К новому чемпионату Крис окончательно восстановил психологическую форму. При этом иллюзий, что проблемы никогда больше не встретят его, у Криса не было. «Однажды это уже случилось. Почему это не может произойти во второй раз? Эта мысль всегда сидит у меня в голове», — признавался Летанг.

Летом Крис изъявил готовность играть в хоккей ещё шесть лет. В июле хоккеист продлил контракт с «Пингвинз» до середины 2028 года. Сразу после подписания многие эксперты критиковали соглашение именно из-за его длительности. Теперь сомнений, что «Питтсбург» допустил ошибку, не осталось. И беда даже не в том, что Крис может недоиграть контракт, а в том, что этот контракт может подначивать его на продолжение игры. Но если твоя ставка — жизнь, то стоит идти на выход из казино. Евгений, Сид, ну скажите ему.