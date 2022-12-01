Посещаемость КХЛ — всё ещё катастрофа. Хотя лигу спасает возвращение «Авангарда» в Омск

Чудовищная посещаемость была самым неприятным моментом первого месяца КХЛ. Зияющие прогалы на трибунах были видны даже на аренах, которые традиционно забивались полностью. Прошло два месяца, кончилась осень, и ситуация из состояния «полный провал» перешла в положение «негусто»: посещаемость выросла с 4662 до 5132 зрителей. Это переход условно из середины нулевых в первые годы КХЛ, до открытия многих современных арен лиги.
Главный отличник, конечно же, «Авангард» (11 520). Во многом именно отсутствие матчей в Омске и попортило статистику первого месяца, так как «ястребы» весь первый месяц вынужденно катались по стране. Прогнозы скептиков пока полностью проваливаются – пустоты на трибунах во время матча открытия арены неприятно удивляли, но это было лишь временными проблемами.
|Средняя посещаемость клубов КХЛ
|«Авангард»
|11 520
|«Сочи»
|4308
|СКА
|10 550
|«Амур»
|4277
|«Динамо» Мн
|9191
|«Динамо»
|4260
|«Ак Барс»
|7166
|ЦСКА
|4243
|«Салават Юлаев»
|6724
|«Адмирал»
|3705
|«Трактор»
|5813
|«Спартак»
|3585
|«Локомотив»
|5477
|«Северсталь»
|3560
|«Торпедо»
|5443
|«Нефтехимик»
|3309
|«Барыс»
|5442
|«Металлург»
|3106
|«Сибирь»
|5127
|«Витязь»
|2676
|«Автомобилист»
|4398
|«Куньлунь»
|715
Все матчи в Омске собрали больше 10 тысяч, сейчас там ходят на соперников любого класса и в любой день недели (традиционно посещаемость выше всего в уикенд и хуже всего в понедельник-вторник). Это закономерно даёт омичам первое место в рейтинге посещаемости лиги, без них она снова упала бы ниже 5000 зрителей. Александр Крылов, конечно же, очень доволен: «По финансовым показателям уже сейчас можно заявить, что «G-Drive Арена» в ближайшее время выйдет на самоокупаемость. Следующий год будет более успешным».
Продолжают разочаровывать московские команды. Совокупная средняя посещаемость ЦСКА, «Динамо» и «Спартака» — 12 088 зрителей. Это меньше, чем пришло на последнее армейское дерби в Санкт-Петербурге. Если в плане спортивного результата московские армейцы сильно превосходят питерских, то в плане маркетинга далеко позади: клуб давно испортил отношения с фан-сектором, а других отталкивает довольно кусачими ценами на билеты.
Особенно печально за «Спартак» (3585), который в доковидные годы врывался в топ-3 КХЛ по посещаемости благодаря в том числе и классной работе маркетингового отдела. Самый посещаемый матч в столице в этом сезоне, впрочем, состоялся как раз у «Спартака»: дерби с ЦСКА собрало 7563 зрителя, после чего соцсети клуба гордо отрапортовали, что Москва — красно-белая. Для таких заявлений подобный уровень посещаемости надо держать весь сезон, как и было пару лет назад.
Болельщики «Спартака»
Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru
Лигу снова тянет вниз «Куньлунь» (715) — без учёта его матчей средняя посещаемость КХЛ выросла бы на 250 зрителей. Во время игры китайского клуба на родине такого всё-таки не было: возможно, отдельные матчи столько и собирали, но в протоколах фигурировали более солидные числа. Нынешний «Куньлунь» — это не совсем хоккейный клуб, а первый постмодернистский спортивный проект: канадцы изображают китайцев в Мытищах, попробуй такое выдумай.
|Заполняемость арен КХЛ
|«Торпедо»
|99,0%
|«Локомотив»
|60,4%
|«Авангард»
|96,0%
|«Амур»
|60,2%
|СКА
|85,2%
|«Нефтехимик»
|55,2%
|«Сибирь»
|84,7%
|«Витязь»
|48,4%
|«Салават Юлаев»
|83,3%
|«Барыс»
|45,3%
|«Ак Барс»
|80,5%
|«Металлург»
|40,3%
|«Автомобилист»
|79,3%
|«Сочи»
|35,9%
|«Трактор»
|77,5%
|«Динамо»
|34,7%
|«Адмирал»
|66,2%
|ЦСКА
|33,5%
|«Северсталь»
|62,6%
|«Спартак»
|30,5%
|«Динамо» Мн
|60,9%
|«Куньлунь»
|10,2%
Кстати, второй с конца клуб тоже играет в Подмосковье — это «Витязь» (2676), которому не пошёл на пользу переезд в Балашиху. Клуб, который до сих пор остаётся в памяти как бойцовский, в последние годы последовательно теряет не только лучших юниоров в школу СКА, но и местную идентичность — и на цифры зрительского интереса это не может не влиять.
Отмечается и падение интереса у зарубежных команд. В Минске уже были периоды с не самой хорошей посещаемостью, но это было в годы, когда клуб безнадёжно телепался на дне. Сейчас минчане — солидный середняк, но их посещаемость очень непостоянна: то 13–15 тысяч, то 5–6. Возможно, это связано с политико-экономической ситуацией в стране. «Барыс» прибавил по сравнению с сентябрём, но все ещё собирает менее половины арены — здесь и результаты просели, да и посмотреть в нынешнем «Барысе» особо не на кого, классных игроков стало меньше.
Болельщики в Минске
Фото: Вячеслав Цуранов, photo.khl.ru
Зато на 15 из 19 матчей «Торпедо» была отмечена 100% посещаемость — 5500 зрителей. Игорь Ларионов может гордиться собой и командой: его молодые парни, играющие в романтичный и одновременно победный хоккей, реально увлекают нижегородских болельщиков. Прямым антиподом здесь стал другой город с почтенными традициями — Челябинск: при попытке играть в оборонительный хоккей результата нет, и арена имени Белоусова всё чаще рябит пустыми красными креслами.
Продолжают печалить гранды — «Локомотив» и «Металлург». Хотя команда Игоря Никитина в последних матчах выглядит монструозно, она не может переломить общий тренд падения интереса к хоккею на Верхней Волге, который казался бы немыслимым несколько лет назад. «Магнитка» собрала аншлаг только на матче с «СЮ», на который традиционно приезжают из ближайших районов Башкирии.
|Изменение посещаемости КХЛ по сравнению с сезоном-2019/2020
|«Авангард»
|6957
|«Барыс»
|-1375
|«Салават Юлаев»
|64
|«Сибирь»
|-1498
|«Торпедо»
|61
|«Динамо» Мн
|-1506
|«Ак Барс»
|-22
|«Витязь»
|-1571
|«Нефтехимик»
|-157
|«Сочи»
|-2066
|«Адмирал»
|-251
|«Динамо»
|-2127
|«Северсталь»
|-586
|«Куньлунь»
|-2532
|«Трактор»
|-624
|СКА
|-3066
|«Автомобилист»
|-915
|«Металлург»
|-3687
|«Амур»
|-1075
|ЦСКА
|-3849
|«Локомотив»
|-1346
|«Спартак»
|-5329
Напоследок снова сравним посещаемость этого сезона с общими цифрами последнего доковидного чемпионата-2019/2020. Конечно, это максимальная тоска: выделяется лишь возвращение «Авангарда», прибавка двух отличников на грани статпогрешности, у половины лиги потери превышают одну тысячу фанатов за матч. Хорошо ещё, что в хоккее не ввели Fan ID.
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