Посещаемость КХЛ — всё ещё катастрофа. Хотя лигу спасает возвращение «Авангарда» в Омск

Цифры с трудом перевалили за 5 тысяч болельщиков в среднем на матче. Но и такую аудиторию пока собирают лишь 10 команд.

Чудовищная посещаемость была самым неприятным моментом первого месяца КХЛ. Зияющие прогалы на трибунах были видны даже на аренах, которые традиционно забивались полностью. Прошло два месяца, кончилась осень, и ситуация из состояния «полный провал» перешла в положение «негусто»: посещаемость выросла с 4662 до 5132 зрителей. Это переход условно из середины нулевых в первые годы КХЛ, до открытия многих современных арен лиги.

Главный отличник, конечно же, «Авангард» (11 520). Во многом именно отсутствие матчей в Омске и попортило статистику первого месяца, так как «ястребы» весь первый месяц вынужденно катались по стране. Прогнозы скептиков пока полностью проваливаются – пустоты на трибунах во время матча открытия арены неприятно удивляли, но это было лишь временными проблемами.

Средняя посещаемость клубов КХЛ «Авангард» 11 520 «Сочи» 4308 СКА 10 550 «Амур» 4277 «Динамо» Мн 9191 «Динамо» 4260 «Ак Барс» 7166 ЦСКА 4243 «Салават Юлаев» 6724 «Адмирал» 3705 «Трактор» 5813 «Спартак» 3585 «Локомотив» 5477 «Северсталь» 3560 «Торпедо» 5443 «Нефтехимик» 3309 «Барыс» 5442 «Металлург» 3106 «Сибирь» 5127 «Витязь» 2676 «Автомобилист» 4398 «Куньлунь» 715

Все матчи в Омске собрали больше 10 тысяч, сейчас там ходят на соперников любого класса и в любой день недели (традиционно посещаемость выше всего в уикенд и хуже всего в понедельник-вторник). Это закономерно даёт омичам первое место в рейтинге посещаемости лиги, без них она снова упала бы ниже 5000 зрителей. Александр Крылов, конечно же, очень доволен: «По финансовым показателям уже сейчас можно заявить, что «G-Drive Арена» в ближайшее время выйдет на самоокупаемость. Следующий год будет более успешным».

Продолжают разочаровывать московские команды. Совокупная средняя посещаемость ЦСКА, «Динамо» и «Спартака» — 12 088 зрителей. Это меньше, чем пришло на последнее армейское дерби в Санкт-Петербурге. Если в плане спортивного результата московские армейцы сильно превосходят питерских, то в плане маркетинга далеко позади: клуб давно испортил отношения с фан-сектором, а других отталкивает довольно кусачими ценами на билеты.

Особенно печально за «Спартак» (3585), который в доковидные годы врывался в топ-3 КХЛ по посещаемости благодаря в том числе и классной работе маркетингового отдела. Самый посещаемый матч в столице в этом сезоне, впрочем, состоялся как раз у «Спартака»: дерби с ЦСКА собрало 7563 зрителя, после чего соцсети клуба гордо отрапортовали, что Москва — красно-белая. Для таких заявлений подобный уровень посещаемости надо держать весь сезон, как и было пару лет назад.

Болельщики «Спартака» Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Лигу снова тянет вниз «Куньлунь» (715) — без учёта его матчей средняя посещаемость КХЛ выросла бы на 250 зрителей. Во время игры китайского клуба на родине такого всё-таки не было: возможно, отдельные матчи столько и собирали, но в протоколах фигурировали более солидные числа. Нынешний «Куньлунь» — это не совсем хоккейный клуб, а первый постмодернистский спортивный проект: канадцы изображают китайцев в Мытищах, попробуй такое выдумай.

Заполняемость арен КХЛ «Торпедо» 99,0% «Локомотив» 60,4% «Авангард» 96,0% «Амур» 60,2% СКА 85,2% «Нефтехимик» 55,2% «Сибирь» 84,7% «Витязь» 48,4% «Салават Юлаев» 83,3% «Барыс» 45,3% «Ак Барс» 80,5% «Металлург» 40,3% «Автомобилист» 79,3% «Сочи» 35,9% «Трактор» 77,5% «Динамо» 34,7% «Адмирал» 66,2% ЦСКА 33,5% «Северсталь» 62,6% «Спартак» 30,5% «Динамо» Мн 60,9% «Куньлунь» 10,2%

Кстати, второй с конца клуб тоже играет в Подмосковье — это «Витязь» (2676), которому не пошёл на пользу переезд в Балашиху. Клуб, который до сих пор остаётся в памяти как бойцовский, в последние годы последовательно теряет не только лучших юниоров в школу СКА, но и местную идентичность — и на цифры зрительского интереса это не может не влиять.



Отмечается и падение интереса у зарубежных команд. В Минске уже были периоды с не самой хорошей посещаемостью, но это было в годы, когда клуб безнадёжно телепался на дне. Сейчас минчане — солидный середняк, но их посещаемость очень непостоянна: то 13–15 тысяч, то 5–6. Возможно, это связано с политико-экономической ситуацией в стране. «Барыс» прибавил по сравнению с сентябрём, но все ещё собирает менее половины арены — здесь и результаты просели, да и посмотреть в нынешнем «Барысе» особо не на кого, классных игроков стало меньше.

Болельщики в Минске Фото: Вячеслав Цуранов, photo.khl.ru

Зато на 15 из 19 матчей «Торпедо» была отмечена 100% посещаемость — 5500 зрителей. Игорь Ларионов может гордиться собой и командой: его молодые парни, играющие в романтичный и одновременно победный хоккей, реально увлекают нижегородских болельщиков. Прямым антиподом здесь стал другой город с почтенными традициями — Челябинск: при попытке играть в оборонительный хоккей результата нет, и арена имени Белоусова всё чаще рябит пустыми красными креслами.

Продолжают печалить гранды — «Локомотив» и «Металлург». Хотя команда Игоря Никитина в последних матчах выглядит монструозно, она не может переломить общий тренд падения интереса к хоккею на Верхней Волге, который казался бы немыслимым несколько лет назад. «Магнитка» собрала аншлаг только на матче с «СЮ», на который традиционно приезжают из ближайших районов Башкирии.

Изменение посещаемости КХЛ по сравнению с сезоном-2019/2020 «Авангард» 6957 «Барыс» -1375 «Салават Юлаев» 64 «Сибирь» -1498 «Торпедо» 61 «Динамо» Мн -1506 «Ак Барс» -22 «Витязь» -1571 «Нефтехимик» -157 «Сочи» -2066 «Адмирал» -251 «Динамо» -2127 «Северсталь» -586 «Куньлунь» -2532 «Трактор» -624 СКА -3066 «Автомобилист» -915 «Металлург» -3687 «Амур» -1075 ЦСКА -3849 «Локомотив» -1346 «Спартак» -5329

Напоследок снова сравним посещаемость этого сезона с общими цифрами последнего доковидного чемпионата-2019/2020. Конечно, это максимальная тоска: выделяется лишь возвращение «Авангарда», прибавка двух отличников на грани статпогрешности, у половины лиги потери превышают одну тысячу фанатов за матч. Хорошо ещё, что в хоккее не ввели Fan ID.