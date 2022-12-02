«Его не остановить!» Капризов выбил 100 передач в НХЛ, снеся очередной рекорд

Матч «Миннесоты» и «Эдмонтона», естественно, подавался как противостояние Кирилла Капризова и Коннора Макдэвида. Первый – лучший бомбардир своей команды с активным личным рекордом по продолжительности результативной серии. Второй – лучший бомбардир НХЛ, первый игрок в этом сезоне, перешагнувший отметку в 40 очков (всего за 23 матча).
Что ж, это противостояние ни на секунду не разочаровало – суперзвёзды выдали крутое шоу, полностью подходящее их статусу. Первый удар нанёс «Эдмонтон» – Леон Драйзайтль стал автором единственного гола в первом периоде, реализовав большинство. Конечно, с передачи Макдэвида. Во втором периоде эти же двое убежали два в одного и соорудили гол для Коннора.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.
Капризова тоже было не остановить – он заработал на себе два удаления, которые сам же помог реализовать. Сначала отметился передачей на Джоэля Эрикссон Эка – этот гол затесался между двумя шайбами «Эдмонтона».
Передача стала для Капризова юбилейной 100-й в НХЛ! И рекордной, россиянин побил клубное достижение по продолжительности серии с передачами (девять матчей), который был установлен Джимом Даудом и держался с сезона-2001/2002.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.
Во второй половине встречи, вероятно, на «Эдмонтоне» начала сказываться усталость – команда играла третий матч за четыре дня, в то время как «Миннесота» после победы над «Аризоной» четыре дня отдыхала и сегодня была свежее. Это вылилось в четыре подряд гола хозяев во втором-третьем периодах, и Капризов, как и подобает главной звезде, был в самой гуще этих событий.
Сначала он забил сам, реализовав собственноручно заработанное большинство. Кстати, это уже четвёртый матч подряд для Кирилла с голами. В сезоне у него теперь 14, он сравнялся с российским лидером по этому показателю Андреем Свечниковым. «Его не остановить!», — восхитились в соцсетях «Миннесоты».
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.
К этому моменту «Миннесота» прочно держала нить игры в своих руках и доминировала. Фредерик Годро с неудобной вывел хозяев вперёд, а в третьем периоде Сэм Стил исполнил с прекрасной передачи Матса Цуккарелло и обеспечил своей команде комфортное преимущество на концовку.
Но это ещё было не всё – позже Капризов поборолся на вбрасывании в чужой зоне, переправил шайбу на Мэтта Дамбу, а тот бросил от синей линии. На пятачке снаряда коснулся Цуккарелло, и это было третье очко Кирилла в этой встрече.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.
Игра закончилась неожиданным голом Клима Костина (первым в этом сезоне) за четыре секунды до сирены. Капризов был признан первой звездой матча, в битве 97-х номеров сегодня королём был именно он, а не Макдэвид.
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