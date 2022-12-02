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«Сиэтл» — «Вашингтон» — 3:2 ОТ, Овечкин сделал две передачи за период, видео, «Вашингтон» идёт вне плей-офф

Овечкин обставил ещё трёх суперзвёзд НХЛ! Но его «Вашингтон» пока на пути к провалу
Лев Лукин
«Сиэтл» — «Вашингтон» — 3:2 ОТ
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Россиянин оформил ассистентский дубль за период, однако «Кэпиталз» безвольно уступили «Сиэтлу», ведя 2:0.

После сверхудачной игры в Ванкувере «Вашингтон» вернулся на территорию США, чтобы сыграть ещё один выездной матч — с «Сиэтлом». «Кракены» в предыдущей встрече от души повеселились в Лос-Анджелесе, выдав вместе с «королями» форменное безумие, и забрали в овертайме уже шестую победу подряд.

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Однако матч с «Кэпиталз» стартовал для хозяев льда далеко не лучшим образом. К первому перерыву «Сиэтл» уступал 0:2, а в обеих шайбах «Вашингтона» принял участие Александр Овечкин. В прошлой игре он оформил голевой дубль за период, сейчас настало время для дубля ассистентского. На восьмой минуте Ови начал атаку, на острие которой едва не оказался сам, но в результате забил Фехервари.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

На 15-й же минуте Овечкин выполнил шикарный обостряющий пас в большинстве на пятачок, который в гол превратили Юханссон и Шири.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Два паса за период позволили россиянину потеснить очередную порцию звёзд в разнообразных исторических рейтингах НХЛ. Так, Овечкин вышел на 71-е место в списке ассистентов, обойдя Клода Жиру и Гари Сутера и сравнявшись с Мартеном Сан-Луи. Теперь у Александра столько же голевых передач, сколько и у легенды «Тампы» — 642.

Кроме того, Ови оформил 404-й в карьере матч с 2+ очками, поднявшись на второе место по этому показателю среди европейцев НХЛ. Позади остался чехословак по рождению Стэн Микита (403 игры), впереди — несравненный Яромир Ягр (540).

НХЛ - регулярный чемпионат
02 декабря 2022, пятница. 06:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
3 : 2
ОТ
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Фехервари (Овечкин, Шири) – 07:36 (5x5)   0:2 Шири (Юханссон, Овечкин) – 14:04 (5x4)   1:2 Шварц (Данн, Бураковски) – 33:28 (5x4)   2:2 Гурд (Спронг, Данн) – 57:33 (5x5)   3:2 Бенирс (Бураковски) – 60:07 (3x3)

Однако новые достижения капитана не вдохновили «Вашингтон». В оставшееся время матча «столичные» больше ни разу не забили Филиппу Грубауэру, хотя тот же Овечкин очень старался (пять бросков в створ), но так и не переиграл старого немецкого знакомого. «Сиэтл» же, вдохновлённый уверенной игрой вратаря, организовал камбэк. Джейден Шварц на 34-й минуте реализовал большинство, а сравнял счёт Янни Гурд уже на 58-й минуте. Канадец прибавил спасительный гол к драке, которую ещё в начале встречи устроил с Ти Джеем Оши.

ВИДЕО

Матч ушёл в овертайм, который закончился, едва начавшись. Прямо со вбрасывания в центральном круге «Сиэтл» устремился в атаку, Андре Бураковски и Мэтти Бенирс продавили защищающихся игроков «Вашингтона», второй номер позапрошлого драфта НХЛ вывалился к воротам Дарси Кемпера и легко переиграл голкипера «Кэпиталз».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Кракен» одержали седьмую победу подряд, укрепившись на втором месте Тихоокеанского дивизиона и во всей Западной конференции. Интересно, что по ходу этой успешной серии «Сиэтл» уже четвёртый матч выигрывает именно в овертайме.

Турнирная таблица НХЛ

Что касается «Вашигтона», то команда Овечкина по-прежнему идёт вне зоны плей-офф, и подобные поражения только приближают «столичных» к итоговому провалу.

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