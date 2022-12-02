У русского вратаря уже 17 очков в НХЛ! Василевский близок к удивительному рекорду

Ключевое событие матча регулярного чемпионата НХЛ между «Филадельфией Флайерз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг» (1:4) произошло в середине второго периода, когда капитан гостей Стивен Стэмкос коснулся шайбы за воротами Картера Харта – канадский форвард выполнил передачу на подключившегося к атаке защитника Иэна Коула, тот выполнил пас на пятак, а Ник Пол броском в касание оформил дубль.

В концовке первого периода Пол открыл счёт в матче, а его второй гол позволил «Тампе» отметить исторический юбилей. Сразу после взятия ворот Ник развернулся в сторону Стэмкоса и показал на него рукой, после чего бросился забирать шайбу для своего капитана. Всё дело в том, что для Стивена совершённое результативное действие стало 1000-м за карьеру в НХЛ.

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Капитан «Тампы» стал 95-м игроком в истории НХЛ, набравшим 1000 очков за карьеру в лиге. При этом канадский форвард стал первым игроком в истории своего клуба, сумевшим добраться до столь значимой отметки. Ни Мартену Сан-Луи (953), ни Венсану Лекавалье (874) в своё время не удалось разменять аналогичную отметку в матчах за «Тампу». Обе канадские легенды покидали «Лайтнинг» – и в результате Сан-Луи выбил 1000, уже будучи игроком «Нью-Йорк Рейнджерс», а Лекавалье вообще так и не достиг большого юбилея.

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В свою очередь, проводящий всю карьеру в НХЛ Стэмкос сегодня вошёл в элитную компанию хоккеистов, набравших 1000 очков в матчах за один клуб. Примечательно, что последним игроком до Стэмкоса, кому удалось достичь отметки в 1000 очков в НХЛ, стал нападающий «Бостона» Патрис Бержерон. Это произошло 22 ноября 2022 года, когда «мишки» встречались с «молниями».

И вот теперь черёд праздновать настал для самого Стивена. Сразу после гола Пола все игроки «Тампы» высыпали с лавки на лёд и отправились поздравлять юбиляра, а после завершения встречи канадский форвард признал, что никогда ранее так сильно не радовался второстепенной результативной передаче.

«Никогда нельзя быть готовым к этому. Это было великолепно. Как часто в карьере выпадает такая возможность? Я набрал это очко благодаря второстепенной результативной передаче в заброшенной шайбе. Это случилось впервые в моей карьере, когда я так сильно праздновал второй ассист», — сказал Стэмкос.

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Следующим игроком в составе «Тампы», у кого есть абсолютно реальные шансы на 1000 очков в матчах за клуб, является российский форвард Никита Кучеров. На данный момент в активе 29-летнего форварда 651 результативное действие за карьеру в НХЛ, причём каждое из которых было совершено в форме «Лайтнинг». Учитывая, что обмен Кучерова в другой клуб в ближайшие сезоны может произойти если только в какой-то параллельной вселенной, можно не сомневаться, что через несколько сезонов российский форвард «Тампы» присоединится к Стэмкосу в клубе тысячников.

Сегодня же Кучеров завершил матч без набранных очков, зато результативной передачей в неожиданной ситуации отметился российский голкипер гостей Андрей Василевский. Уже при счёте 3:0 в пользу «Тампы» 28-летний вратарь остановил шайбу за воротами и скинул её на Коула, тот обыгрался с партнёром по обороне Эриком Чернаком, получил обратную передачу от словацкого защитника, выкатился в нейтральную зону, где доехал до средней линии и совершил стандартный заброс за чужие ворота.

Стивен Стэмкос Фото: AP/TASS

Подобные игровые ситуации встречаются больше пяти десятков раз в каждом матче, но лишь единицы из них во всём чемпионате приводят к тому, что случилось дальше. После отскока от борта шайба сначала ударилась о лёд, затем прилетела во внешнюю часть ворот, после чего срикошетила в щиток Харту и предательским для вратаря образом заскочила в цель.

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«Возможно, это один из худших голов, который я когда-либо пропускал. Это было тяжело. Такое случается. Некоторые отскоки вам помогают, некоторые — нет. Этот — нет. Самое лучшее в этой ситуации в том, что это уже в прошлом. Так что я просто должен оставить это позади и двигаться дальше», — заметил Харт после завершения встречи.

Курьёз ситуации заключался в том, что, помимо Чернака, результативную передачу записали также и на счёт Василевского. Между прочим, если бы дело происходило в КХЛ, где действуют правила ИИХФ, то в аналогичном эпизоде вратарю бы результативную передачу не записали, так как после его касания Коул и Чернак ещё успели разыграть шайбу между собой. Но за океаном иной подход к оформлению статистических протоколов, поэтому передача за Василевским осталась.

Для нашего вратаря это очко стало 17-м за карьеру в НХЛ, что является вторым результатом среди всех российских голкиперов в истории лиги. Сегодня Андрей вплотную подобрался к бомбардирскому рекорду Николая Хабибулина, завершившего карьеру в НХЛ на отметке в 18 голевых передач. При этом ныне одному из тренеров «Торпедо» понадобилось провести 799 матчей для достижения этого результата, тогда как Василевский сыграл всего 382 встречи.

В последние 10 минут встречи Андрею наверняка очень сильно хотелось оформить первый в нынешнем сезоне шат-аут, но с ним придётся обождать до лучших времён. За девять минут до конца матча Трэвис Конечны забросил так называемую шайбу престижа для «Филадельфии», лишив российского вратаря «сухаря». Таким образом, сложилась удивительная ситуация, когда голевых передач в сезоне у Василевского стало больше, чем матчей «на ноль».