«Салават» прорвало, «Ак Барс» тормознул лидера Запада. Итоги игрового дня КХЛ

Тертышный наконец-то забил, но «Трактору» это не помогло, а «Металлург» обыграл чемпионов.

2 декабря в Фонбет Чемпионате КХЛ состоялось семь матчей. Коротко рассказываем, что происходило в каждом из них.

«Торпедо» перебодало крайне неудобный и антагонистичный по стилю «Адмирал», после которого продолжило дальневосточное турне в Хабаровске, где играет более молодая и близкая по стилю команда.

Победу «Амуру» принёс дубль арендованного у «Магнитки» Никиты Гребёнкина, ассистентский хет-трик сделал Артур Гиздатуллин, у которого до этой игры вообще не было результативных передач в сезоне. Кроме того, в «Амуре» дебютировал местный воспитанник Станислав Бочаров.

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«Барыс» играет всё грустнее, и на пятничный матч с лидером конференции в Астане пришли менее четырёх тысяч человек. В принципе, игра оправдала такой низкий зрительский интерес: достаточно долго это было унылым бодаловом с небольшим количеством опасных моментов. Болото расшевелил Павел Куликов, который забил после индивидуального прохода. Лучший снайпер КХЛ Брукс Мэйсек, получив передачу прямо со вбрасывания от экс-барысовца Валка, установил окончательный счёт.

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В «Металлурге» снова не в фаворе оказался Николай Голдобин, который получил небольшую дозу публичной критики от Сергея Ласькова. ЦСКА с большими потерями в составе в гостях против не самой надёжной в обороне «Магнитки» выжал лишь один гол, ставший результатом подставления Константина Окулова. «Металлург» дважды забивал в концовках периодов и частично реабилитировался за провал в московском матче.

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«Трактор» забил четыре раза, Никита Тертышный наконец-то забил первый гол в сезоне. Казалось бы, что может пойти не так для челябинского клуба на таком фоне? Они умудрились пропустить шесть шайб от «Салавата», который голы рожал в муках и просто невыразительно играл последние матчи.

Удивительно, но все шайбы «СЮ» забросили разные хоккеисты — уфимская молодёжь в одном конкретном матче снова показала, что уфимские болельщики пока могут подождать с требованиями трансферов ради трансферов.

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В матче с «Сибирью» Олега Знарка освистала местная публика, когда тренера «Ак Барса» показали на кубе. Казанский клуб без Радулова выглядел абсолютно разобранным, и казалось, что на фоне горячего «Локомотива» он обречён. Однако у «Ак Барса» снова сработал их юный джокер — защитник Никита Евсеев, открывший счёт. Победный гол на счету Вадима Шипачёва, который после потери капитанской нашивки как будто стал находить свою игру.

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«Динамо» отправилось на далёкий мытищинский выезд без Алексея Кудашова, который заболел — и уже на первой минуте «Куньлунь» открыл счёт. Однако на большее китайской команды, от которой зона плей-офф отдаляется всё дальше, не хватило. Достойное сопротивление продолжалось примерно до середины матча, а потом Якуб Лилья и спецбригада бело-голубых принесла «Динамо» победу.

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Всё меньше и меньше зрителей ходит на «Сочи», который сейчас имеет шансы разве что на 10-е место в конференции, теряет людей из-за травм и переходов лидеров в СКА (буквально сегодня стало известно о трансфере Никиты Зоркина). Клуб, который позиционирует себя как занимающийся подготовкой молодёжи, пропустил две шайбы от молодых белорусов — 23-летнего Сапего и 20-летнего Демченко.

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Матчи 3 декабря