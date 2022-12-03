Знарок ушёл из «Ак Барса» посреди сезона! Неужели спасать Казань приедет Хартли?

Олег Знарок всё-таки покинул «Ак Барс» по ходу сезона. Между прочим, событие беспрецедентное сразу с двух сторон: во-первых, ещё никогда в новейшей истории (а может быть, и вообще – надо лезть в архивы) в Казани не менялся главный тренер в течение регулярки, а во-вторых – никогда не было такого, чтобы Знарок уходил со своего поста до окончания сезона.

Но в сегодняшнем «Ак Барсе» всё давно созрело для такого исторического решения. «Ак Барс» при Знарке откровенно мучился, звёздный состав играл как попало, команду раздирали внутренние распри. За всё это, конечно, нёс ответственность главный тренер.

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Уже писал про причины такого фиаско Знарка. Наблюдения за «Ак Барсом» и разговоры не под запись с казанскими хоккеистами позволяли сделать однозначные выводы. Олег Валерьевич пришёл в клуб, уверенный что его авторитета, харизмы и богатого бэкграунда будет достаточно, чтобы рулить столь мощным составом. Плюс он положился на своих помощников, которые традиционно в штабе у Знарка отвечали за тактику и систему игры команды.



Но помощники сработали плохо, коллектив раскололся (в том числе и из-за поражений, которые пошли со старта чемпионата), и тут уже необходимо было включаться самому Знарку — отличному мотиватору и человеку, способному лучшим образом настроить атмосферу в раздевалке. Однако такое резюме Олег Валерьевич приобрёл на прошлых местах, а в «Ак Барсе» работать по-настоящему он то ли не хотел, то ли уже просто не мог. В результате казанский гигант, по сути, играл без тренера, без системы, без единодушия, и за последний месяц окончательно пропала вера в то, что в плей-офф Знарок всем покажет.

Олег Знарок Фото: Эльвира Салимова, photo.khl.ru

Конечно, не очень логично, что об уходе Знарка было объявлено сразу после победы «Ак Барса» над одним из лидеров Западной конференции «Локомотивом». С другой стороны, понятно, что в контексте игры казанцев в сезоне этот локальный успех ничего не значит. Кстати, Знарок ведь как будто сам подал в отставку – может, он уже давно всё решил для себя, но захотел уйти на мажорной ноте?

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Возможно, так и есть. Олег Валерьевич понял, что не справляется, что он уже окончательно устал от хоккея, а тут ещё давление и повышенное внимание – неизменные спутники одной из самых популярных хоккейных команд России. Но нельзя исключать вариант, при котором Знарок и руководство «Ак Барса» просто решили обставить ситуацию в наиболее выгодном для всех свете с точки зрения репутации: в казанском клубе по-прежнему не снимают тренеров по ходу сезона, Знарка по-прежнему не увольняют, а он уходит сам.

Как бы то ни было, очевидно, что официально оформленный самоотвод Знарка не стал каким-то сюрпризом для боссов «Ак Барса». В Казани давно вели поиски преемника Олега Валерьевича, и какие же варианты есть сейчас?



Самый логичный – Зинэтула Билялетдинов. Уже ставший легендарным для Казани тренер весь сезон находится внутри команды, прекрасно знает состав и пользуется невероятным авторитетом в столице Татарстана. Это такой же опытный и прожжённый специалист, как и Знарок, но для «Ак Барса» он свой, в том числе и для многих действующих игроков команды. Билялетдинов точно способен успокоить и объединить коллектив, но проблема в том, что Зинэтула Хайдярович уже давно признался сам себе, что устал от активной деятельности. И вроде бы даже сейчас, когда его видят чуть ли не единственным спасителем «Ак Барса», продолжает отказываться от возвращения на пост главного тренера. И, вспоминая как и с чем Билялетдинов уходил три с половиной года назад, понимаешь, что это, скорее всего, трезвая оценка человеком своих способностей.

Кто ещё? Постоянно мелькает фамилия Дмитрия Квартальнова, но его возвращение в Казань будет похоже на жест отчаяния. Прошлой весной с тренером, который за три года ничего не выиграл с «Ак Барсом», не продлили контракт, явно разочаровавшись в его кубковых способностях. Впрочем, понятно, что Квартальнов фигурирует в слухах во многом из-за того, что является единственным тренером на рынке с более-менее успешным и долгим опытом работы в топ-клубах. Те же Андрей Назаров, Владимир Юрзинов-младший или даже многомудрый Владимир Крикунов (чемпионство с «Динамо» было сто лет назад) таким резюме похвастать не могут, а замена Знарку наверняка должна быть весомая. При этом опыт «Авангарда» в нынешнем сезоне показывает, что поправить дела большого клуба может и человек без регалий, званий и громкого имени.



Однако есть у «Ак Барса» ещё один вариант. Прямо скажем, разрывной. Мы сами дали инсайд о серьёзных и предметных переговорах Казани с Бобом Хартли, и под ним (инсайдом), разумеется, есть почва.

На сегодняшний момент у меня нет никакой дополнительной информации, однако приход великого канадца в «Ак Барс» всё же кажется сюрреалистичным сразу по нескольким причинам. Во-первых, весной Хартли не продлил контракт с «Авангардом», потому что решил взять паузу в тренерской деятельности. То есть, как и Билялетдинов, подустал от активной работы, при этом у Боба большая семья в Канаде, с которой он собирался наверстать время, упущенное за четыре года в Балашихе.

Боб Хартли Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Во-вторых, Хартли – системный тренер, даже чересчур. У него основательный подход во всём, он обращает внимание на миллион мелочей, и не только в игре команды, так что на роль «пожарного», экстренного спасителя ситуации Боб, как мне кажется, подходит менее всего. Кроме того, работа в «Авангарде» показала, что Хартли важно проникнуться культурой клуба, хорошо узнать людей, с которыми ему предстоит работать, и, конечно, повлиять на селекцию команды и формирование тренерского штаба. Возможно ли всё это, если прийти в абсолютно новый для него коллектив в декабре?

При этом понятно, что приведённые выше аргументы способны нейтрализовать финансы. Большие деньги умеют уговаривать, эта аксиома работает всегда и применительна к любому человеку. Но в случае с Хартли всё же есть пара нюансов. Во-первых, Боба в Омске были готовы оставить главным тренером на любых условиях – он отказался, а казанские миллионы ничем не отличаются от омских. Во-вторых – и это самое главное – у Хартли есть обязательства перед «Авангардом». В сентябре Боб стал консультантом хоккейной академии омского клуба, и это не формальная должность. Канадец периодически наведывается в Омск, работает с детьми и тренерами, следующий визит запланирован на январь. То есть совместить эту работу с должностью главного тренера (да ещё и у клуба-конкурента) точно не получится, а значит, путь Хартли в «Ак Барс» лежит только через нарушение договора с «Авангардом». Но педантичному, честному и уважающему свою репутацию Бобу такие фортели крайне несвойственны.



Впрочем, это всего лишь рассуждения. Да, где-то уже прошла информация, что Хартли отказался возглавить «Ак Барс», но как знать, что будет на следующий день? Может, завтра Боб сочтёт себя достаточно отдохнувшим, переступит через некоторые свои принципы, а «Авангард» полюбовно пойдёт навстречу своему золотому тренеру. Самим-то «ястребам» сейчас уже коуч не требуется, а Хартли никогда не давал клятв, что в КХЛ будет тренировать только омский клуб.



В общем, поживём – увидим. Пока же «Ак Барс» остаётся «без головы» минимум до конца декабря (по словам генменеджера Валиуллина), и вот как раз этот момент видится самым проблемным для Казани сейчас. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Юрий Бабенко, в штабе остались Александр Бойков и Александр Агопеев, а ведь это именно те люди, которые не справлялись со своей работой на протяжении трёх месяцев и отчасти подвели Знарка. В сегодняшнем «Ак Барсе» регрессируют вратари (зона ответственности Агопеева), хромает большинство и вразумительная игра в атаке (Бабенко), но провалившихся помощников оставляют, а кого-то и повышают, как будто все проблемы были только в одном-единственном Знарке. И это странное решение, если, конечно, в Казани не хитрят на публику.