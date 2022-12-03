Русский вратарь снова станет лучшим в НХЛ? Сорокин творит магию, ведя свой клуб в плей-офф

Несколько лет назад «Морис Ришар Трофи» прочно был «русским» индивидуальным призом НХЛ. Если быть точным, то захватил его один Александр Овечкин, который теперь под натиском безжалостного времени уже не может претендовать на сезонные титулы. Зато все шансы стать переходящим русским призом имеет «Везина». Дважды её выигрывал Сергей Бобровский, в прошлом году обладателем стал Игорь Шестёркин, а сейчас основной фаворит — Илья Сорокин.

Если смотреть на чистую статистику сейвов, то пока Илья уступает Линусу Улльмарку. Но швед играет в куда более системном и организованном «Бостоне», который допускает мало опасных бросков и моментов. «Айлендерс» — вторая с конца команда лиги по допущенным xG (хуже только «Анахайм»), третья с конца по допущенным опасным моментам. Но «островитяне» идут в зоне плей-офф — в отличие от соседей по статистическому несчастью.

Илья Сорокин Фото: AP/TASS

За 17 матчей сезона Сорокин с отрывом идёт первым в лиге по показателю GSAx (голы, отражённые сверх xG). У кипера «Айлендерс» 21,4 GSAx — это значит, что каждую игру Илья спасает команду от одного потенциального гола, который может оказаться критическим для результата. Ближайший преследователь, Коннор Хеллебайк из «Виннипега», отстаёт на шесть голов.

Перспективы самих «Айлендерс» летом казались весьма сомнительными. Заслуженный и уважаемый Барри Тротц ушёл при довольно смутных обстоятельствах, и ему наследовал многолетний помощник Лэйн Ламберт: его давно сватали во многие клубы лиги, но смущало то, что тренер дебютирует в главных почти в 60 лет. Кроме того, никакого серьёзного усиления стареющей команды летом не произошло — хотя «Айлс» выменяли Александра Романова, они явно больше рассчитывали на внутренние резервы.

В чём же секрет? Говоря про «Айлендерс», не стоит забывать о могучей фигуре Митча Корна. В своё время он стал одним из малочисленных тогда тренеров вратарей в НХЛ (сложно поверить, что этой должности долгое время просто не существовало), потом почти 25 лет работал рука об руку с Тротцем, переходя с ним из клуба в клуб. Однако сейчас Корн остался в «Айлс» — и это уже не просто тренер, а целый директор по голкиперам, которому подчиняются тренеры вратарей основы и фарм-клуба.



Корн известен своей тщательной работой по оттачиванию техники вратарей и исправлению их недостатков. Почти все вратари в «Предаторз» Тротца проводили лучшие сезоны в карьере, методы Корна были инновационными, их перенимали и остальные клубы лиги. В «Айлендерс» тренеры перезапустили карьеру Робина Ленера, который был на грани ухода из лиги из-за алкоголизма, а Семён Варламов после нескольких травм снова заиграл как молодой. Варли позже признавался, что тренеры подсказали ему несколько полезных фишек, невидимых обычному зрителю.

Митч Корн Фото: AP/TASS

В отличие от этих вратарей, тот же Сорокин приезжал в Америку на пике. Над его цифрами в КХЛ было принято хмыкать. Конечно, процент сейвов был зашкаливающим, однако система Никитина в ЦСКА и так не давала противнику сильно развернуться с опасными бросками, плюс превосходство в составе над остальными клубами было масштабным. Однако дальнейшая игра Ильи в НХЛ и проблемы у некоторых сменщиков Сорокина в ЦСКА показали, как сильно многие ошибались.



В прошлом году бывший вратарь НХЛ Мартин Бирон, комментируя игру Сорокина, говорил, что со стороны как будто нет уверенности в том, что клуб воспринимает его как основного вратаря. Тогда Сорокин ещё делил время с Варламовым, но сейчас распределение игрового времени чётко даёт понять, на кого теперь делают ставку: Илья выходит в стартовом составе в 2/3 матчей.

Личный тренер нескольких вратарей НХЛ Адам Франсилья в комментариях для The Athletic рассказал, что делает Илью особенным игроком: «Сорокин исключительно хорош в игре ногами, у него отличная подвижность суставов, хорошая мобильность. При этом верхняя часть его тела практически не меняет положения, он остаётся хорошо сбалансированным независимо от положения шайбы в зоне».

Илья Сорокин Фото: AP/TASS

Партнёры же больше говорят о нём как о человеке. Ветеран Зак Паризе рассказывает: «На тренировках он очень напоминает мне Мартина Бродо. Он не хотел пропускать даже там, ни с первого броска, ни с добивания. Сорокин очень похож на него, и для бросающего такой партнёр в воротах становится хорошим вызовом». Ещё в прошлом году Тротц сравнивал Сорокина с Пеккой Ринне и говорил прессе: «Сорокин быстро притягивает к себе. Он приятный парень, у него отличное чувство юмора, и он погружён в игру. Вратарю это помогает, тогда парни хотят играть за тебя».

Однако в некоторых играх Сорокин просто молча творит магию, которую сложно объяснить словами. К ним относится игра с «Эдмонтоном», где Илья отразил 49 бросков совокупной сложностью больше 6 xG и остановил даже великолепную спецбригаду «нефтяников». В такие моменты даже сложно думать, как он это делает — здесь есть частичка магии. Не зря в Америке говорят «goalies are voodoo»: пожалуй, это понятно и без перевода.