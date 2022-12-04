Канадский вратарь достал собственного тренера. Пускает пачками и ведёт себя неадекватно

В 2019 году «Сент-Луис Блюз» под руководством Крэйга Берюбе написал одну из главных сказок в современной истории Национальной хоккейной лиги. На тот момент ещё ни одна команда, посреди регулярного чемпионата находившаяся на последнем месте в турнирной таблице, не выигрывала Кубок Стэнли. Но «музыкантам» сначала удался феерический отрезок во второй половине регулярки, позволивший им забраться в зону плей-офф, а затем поймавшие сумасшедший кураж подопечные Берюбе не знали себе равных в кубковой части сезона.

Одним из главных героев чемпионского «Сент-Луиса» тогда стал вратарь Джордан Биннингтон. Перед началом сезона-2018/2019 в активе канадского голкипера был всего один матч, сыгранный на уровне НХЛ. И это к вполне солидному 25-летнему возрасту, когда многие вратари уже успевают стать звёздами лиги. По началу сезона возглавлявший «Сент-Луис» Майк Йео делал ставку на Джейка Аллена, но, когда в ходе регулярки «блюзменов» возглавил Берюбе, первым номером американской команды постепенно стал Биннингтон.

С Джорданом на последнем рубеже «Сент-Луис» залез в кубковый поезд, где Биннингтон уже был неподражаем. Как итог – канадский вратарь в дебютном сезоне НХЛ собрал целую россыпь командных и индивидуальных наград, куда вошли завоёванный Кубок Стэнли, включение в символическую сборную новичков, статус лучшего вратаря лиги по коэффициенту надёжности и номинация на «Колдер Трофи», который в итоге достался Элиасу Петтерссону.

После победы в плей-офф «Сент-Луис» по достоинству оценил старания Биннингтона и выписал ему новый двухлетний контракт на 8,8 млн. Это соглашение с голкипером-чемпионом изначально выглядело как мостик перед заключением уже многолетнего контракта. Спустя два сезона «блюзмены» продлили Джордана на шесть лет, одарив его суммой в $ 36 млн.

Вот только самый забавный момент ситуации заключался в том, что к моменту подписания шестилетнего контракта игра Биннингтона начала вызывать всё более серьёзные вопросы. После чемпионского плей-офф Джордан начисто завалил следующие два кубковых выступления, потерпев девять поражений в девяти матчах. Тем не менее руководство «Блюз» закрыло глаза на провалы Биннингтона и всё равно не поскупилось на его новый контракт, заплатив по старым чемпионским счетам.

Вполне возможно, что сейчас в «Блюз» уже жалеют о принятом решении. Мало того, что 29-летний вратарь уже давно перестал выглядеть оплотом надёжности, так вдобавок к этому канадский вратарь раз за разом начал выкидывать малопонятные фортели в воротах. В октябре прошлого года голкипер «Сент-Луиса» после словесной перепалки с выступавшим за «Колорадо» Наземом Кадри замахнулся на него клюшкой, за что получил 10-минутный дисциплинарный штраф.

После этого уже в плей-офф у Джордана случился инцидент всё с тем же Кадри. Нападающий «лавин» мчался на добивание и вместе с защитником «Блюз» Калле Росеном врезался в голкипера. Столкновение получилось очень жёстким – Биннингтон довольно быстро поднялся, но было заметно, что он чувствует себя не в своей тарелке. Отряхнувшись, он сразу же поехал на смену – на этом матч для него был завершён.

Сам Биннингтон был настолько зол на Кадри, что швырнул в него бутылку, когда тот давал послематчевое интервью. В трансляции можно было услышать звук удара, позже журналисты подтвердили этот факт и даже опубликовали фотографию той самой бутылки. Тогда эмоции канадского вратаря списали на получение травмы. В лиге же заняли сторону Кадри и не стали наказывать форварда дисквалификацией, посчитав, что контакт с голкипером спровоцировал Росен.

Джордан Биннингтон Фото: David Zalubowski/AP Photo/ТАСС

Дальше — больше. Инциденты с участием голкипера «Сент-Луиса» начали нарастать как снежный ком. Ровно месяц назад вратарь «музыкантов» напускал полную авоську от «Нью-Йорк Айлендерс» и посчитал виновником своих бед россиянина Илью Сорокина. Уходя на перерыв и увидев приближающегося Сорокина, голкипер «Сент-Луиса» совершил заметное движение в его сторону и спровоцировал контакт с россиянином, ударив его плечом. После столкновения Илья обернулся на Биннингтона, но никак не стал отвечать ему. Арбитры оставили момент без внимания.

Затем в матче с «Каролиной» канадский вратарь захотел применить силовой приём против Джордана Стаала, но сам оказался на льду после столкновения с одним из главных ветеранов НХЛ. И наконец сегодня Джордан выдал новый перформанс, опять проявив себя в ипостаси, крайне далёкой от выполнения прямых должностных обязанностей.

Игра с «Питтсбургом» не задалась для Биннингтона с самого начала. К концу первого периода в воротах канадца побывало три шайбы, в результате чего «Сент-Луис» летел со счётом 1:3. За 30 секунд до конца периода голкипер гостей выкатился за ворота и ударил исподтишка проезжавшего мимо форварда хозяев Джейсона Цукера. В действиях Джордана в данном эпизоде можно было увидеть сразу несколько нарушений правил – от блокировки до банальной грубости, но судьи опять простили Биннингтона.

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Наказывать голкипера «Сент-Луиса» за его действия взялся сам Цукер – и уже через две минуты после начала второго периода американский форвард отправил четвёртую шайбу в ворота «музыкантов». Берюбе принял решение заменить своего основного голкипера на его сменщика Томаса Грайсса, но Биннингтон решил довести шоу до конца.

Отправляясь на свою лавку, 29-летний канадец сначала подъехал к скамейке «Питтсбурга» и что-то высказал только что отличившемуся Цукеру, а заодно и его партнёрам. Уже сидевший на скамейке американец только лишь сделал удивлённое лицо, абсолютно не понимая, чего от него хочет Джоржан. Арбитры расценили действия Биннингтона как подстрекательство и выписали ему 10-минутный дисциплинарный штраф.

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«Биннингтон – самый большой нытик в этой лиге. Рядом с ним никто и близко не стоит. Он тот, кем некоторые люди считают Сидни Кросби», — написал один из хоккейных фанатов в социальных сетях.

Вторая половина встречи превратилась в обыкновенную формальность. Шестой в сезоне гол Владимира Тарасенко ненадолго возродил интригу, которую быстро погасил оформивший хет-трик Каспери Капанен. Точку в игре поставил Сидни Кросби, поразивший пустые ворота, а одним из лучших игроков матча стал российский форвард хозяев Евгений Малкин, сделавший три результативные передачи, одна из которых получилась очень красивой.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Игра звена Цукера, Малкина и Раста прогрессирует. Джино очень стабилен во владении шайбой, в большинстве матчей он является угрозой на льду. Он достаточно стабилен на протяжении всего сезона и заметен на льду. Когда он в ударе, шайба просто следует за ним. И кажется, что он ужасно много владеет шайбой», — отметил игру россиянина главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан.

Но после завершения встречи основное внимание всё-таки было приковано к устроившему шоу Биннингтону. Своей злости от поведения голкипера не скрывал уже даже наставник «блюзменов», не ставший играть в политкорректность и пытаться уйти от обсуждения проблемы.

«Он должен прекратить это делать. Это ничем нам не поможет. Просто играй в воротах и отражай шайбы», — заявил раздражённый Берюбе.

Понять реакцию канадского тренера несложно. В нынешнем сезоне получающий $ 6 млн в год Биннингтон пропускает в среднем почти 3,3 шайбы за матч (3,27) и отражает меньше 90% (89,5%), что является откровенно провальным результатом для голкипера НХЛ. Неслучайно, что с такой вратарской игрой «Сент-Луис» продолжает находиться вне виртуальной зоны плей-офф, на данный момент занимая только 11-е место в Западной конференции. Кажется, что Джордану лучше прислушаться к словам своего главного тренера, иначе канадец рискует повторить судьбу Кэла Питерсена, который с кэпхитом в $ 5 млн совсем недавно проследовал в АХЛ через драфт отказов.