Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Нефтехимик — Локомотив. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Сколько Овечкину осталось голов до Гретцки, Овечкин провёл 1300 матчей в НХЛ, повторил достижение Модано

Всё-таки великий. Овечкин сыграл 1300 матчей в НХЛ, повторив путь легендарного американца
Лев Лукин
Овечкин провёл 1300 матчей в НХЛ
Комментарии
Раньше только Майк Модано был так предан клубу с драфта. Увы, большой юбилей капитана «Вашингтона» прошёл в мрачной атмосфере поражения.

Александр Овечкин вхолостую провёл гостевой матч с «Калгари». В Канаде «Вашингтон» потерпел очередное бесславное поражение 2:5, а капитан «столичных» не набрал очков, не забил свой 794-й гол, позволивший бы ему сократить отставание от Гретцки до 100 шайб, и лишь заработал «-1», находясь на льду в тот момент, когда Элиас Линдхольм закрывал счёт в матче.

НХЛ - регулярный чемпионат
04 декабря 2022, воскресенье. 06:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
5 : 2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Коулман (Ружичка, Баклунд) – 18:03 (5x5)   1:1 Шири (Кузнецов, Милано) – 19:26 (5x4)   2:1 Манджапане (Баклунд, Ружичка) – 21:35 (5x5)   3:1 Ружичка (Баклунд, Андерссон) – 53:39 (5x5)   4:1 Манджапане (Дюбе, Кадри) – 54:34 (5x5)   4:2 Карлсон (Эллер, Строум) – 58:54 (4x4)   5:2 Линдхольм (Тоффоли, Танев) – 59:56 (en)

Но всё же эта игра стала особенной для Ови. Дело в том, что на «Скоушабэнк Саддлдоум» Александр провёл 1300-й матч в карьере НХЛ – потрясающая цифра! До лидера по этому показателю Патрика Марло россиянину, конечно, далеко – у великого канадца, недавно завершившего карьеру, почти на 500 игр больше.

«Надеюсь, я оставил историю». Уникальный рекордсмен НХЛ завершил 24-летнюю карьеру «Надеюсь, я оставил историю». Уникальный рекордсмен НХЛ завершил 24-летнюю карьеру

Но в целом Овечкин стал лишь 66-м хоккеистом в истории НХЛ, который добился такой отметки. И только третьим россиянином! Больше Александра в лучшей лиге мира из наших соотечественников сыграли только Алексей Ковалёв и Сергей Гончар, но ещё до конца этого сезона Ови должен стать абсолютным рекордсменом.

Российский игрокКол-во матчей в НХЛ
Алексей Ковалёв1316
Сергей Гончар1301
Александр Овечкин1300

К юбилею капитана «Вашингтона» НХЛ выкатила статистику других суперзвёзд мирового хоккея за 1300 матчей в лиге. Она в целом отражает общий расклад в списке бомбардиров всех времён, но позволяет обратить внимание на несколько любопытных нюансов. Например, на отрезке в 1300 игр Гретцки забил только на 60 голов больше, чем Овечкин. А Горди Хоу потребовалось провести намного больше матчей и играть до 50 лет, чтобы занять своё пока второе место в списке снайперов НХЛ.

ИгрокКоличество матчейКоличество очков
Уэйн Гретцки13002670 (853+1817)
Марсель Дионн13001743 (722+1021)
Яромир Ягр13001625 (656+969)
Стив Айзерман13001607 (644+963)
Марк Мессье13001573 (585+988)
Джо Сакик13001564 (601+963)
Пол Коффи13001485 (385+1100)
Рон Фрэнсис13001464 (438+1026)
Александр Овечкин13001435 (793+642)

Не так давно мы уже отмечали преданность Овечкина «Вашингтону», когда Александр побил рекорд как раз таки Хоу по голам за одну франшизу.

Абсолютный гений! Овечкин заорал от счастья, обновив легендарный рекорд НХЛ Абсолютный гений! Овечкин заорал от счастья, обновив легендарный рекорд НХЛ

Сегодня у Ови новое достижение, связанное с великим постоянством. Он стал лишь 14-м хоккеистом за всю историю НХЛ, который бы провёл 1300 игр за одну команду. И только вторым после Майка Модано, кто сыграл это количество матчей за задрафтовавший его клуб. Легендарный американец провёл 1459 игр за «Миннесоту Норд Старз»/«Даллас Старз». Мало сомнений, что к концу карьеры Овечкин побьёт и этот рекорд.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022