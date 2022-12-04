Всё-таки великий. Овечкин сыграл 1300 матчей в НХЛ, повторив путь легендарного американца

Александр Овечкин вхолостую провёл гостевой матч с «Калгари». В Канаде «Вашингтон» потерпел очередное бесславное поражение 2:5, а капитан «столичных» не набрал очков, не забил свой 794-й гол, позволивший бы ему сократить отставание от Гретцки до 100 шайб, и лишь заработал «-1», находясь на льду в тот момент, когда Элиас Линдхольм закрывал счёт в матче.
Но всё же эта игра стала особенной для Ови. Дело в том, что на «Скоушабэнк Саддлдоум» Александр провёл 1300-й матч в карьере НХЛ – потрясающая цифра! До лидера по этому показателю Патрика Марло россиянину, конечно, далеко – у великого канадца, недавно завершившего карьеру, почти на 500 игр больше.
Но в целом Овечкин стал лишь 66-м хоккеистом в истории НХЛ, который добился такой отметки. И только третьим россиянином! Больше Александра в лучшей лиге мира из наших соотечественников сыграли только Алексей Ковалёв и Сергей Гончар, но ещё до конца этого сезона Ови должен стать абсолютным рекордсменом.
|Российский игрок
|Кол-во матчей в НХЛ
|Алексей Ковалёв
|1316
|Сергей Гончар
|1301
|Александр Овечкин
|1300
К юбилею капитана «Вашингтона» НХЛ выкатила статистику других суперзвёзд мирового хоккея за 1300 матчей в лиге. Она в целом отражает общий расклад в списке бомбардиров всех времён, но позволяет обратить внимание на несколько любопытных нюансов. Например, на отрезке в 1300 игр Гретцки забил только на 60 голов больше, чем Овечкин. А Горди Хоу потребовалось провести намного больше матчей и играть до 50 лет, чтобы занять своё пока второе место в списке снайперов НХЛ.
|Игрок
|Количество матчей
|Количество очков
|Уэйн Гретцки
|1300
|2670 (853+1817)
|Марсель Дионн
|1300
|1743 (722+1021)
|Яромир Ягр
|1300
|1625 (656+969)
|Стив Айзерман
|1300
|1607 (644+963)
|Марк Мессье
|1300
|1573 (585+988)
|Джо Сакик
|1300
|1564 (601+963)
|Пол Коффи
|1300
|1485 (385+1100)
|Рон Фрэнсис
|1300
|1464 (438+1026)
|Александр Овечкин
|1300
|1435 (793+642)
Не так давно мы уже отмечали преданность Овечкина «Вашингтону», когда Александр побил рекорд как раз таки Хоу по голам за одну франшизу.
Сегодня у Ови новое достижение, связанное с великим постоянством. Он стал лишь 14-м хоккеистом за всю историю НХЛ, который бы провёл 1300 игр за одну команду. И только вторым после Майка Модано, кто сыграл это количество матчей за задрафтовавший его клуб. Легендарный американец провёл 1459 игр за «Миннесоту Норд Старз»/«Даллас Старз». Мало сомнений, что к концу карьеры Овечкин побьёт и этот рекорд.
- 4 декабря 2022
-
11:21
-
10:54
-
10:36
-
10:25
-
10:13
-
09:49
-
09:36
-
09:08
-
08:55
-
08:40
-
08:16
-
07:56
-
07:24
-
06:51
-
06:39
-
06:38
-
06:26
-
06:09
-
05:42
-
04:47
-
04:46
-
04:41
-
04:27
-
03:40
-
01:07
-
01:02
- 3 декабря 2022
-
23:37
-
23:01
-
22:45
-
22:40
-
22:10
-
21:47
-
21:16
-
20:51
-
20:00