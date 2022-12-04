Всё-таки великий. Овечкин сыграл 1300 матчей в НХЛ, повторив путь легендарного американца

Раньше только Майк Модано был так предан клубу с драфта. Увы, большой юбилей капитана «Вашингтона» прошёл в мрачной атмосфере поражения.

Александр Овечкин вхолостую провёл гостевой матч с «Калгари». В Канаде «Вашингтон» потерпел очередное бесславное поражение 2:5, а капитан «столичных» не набрал очков, не забил свой 794-й гол, позволивший бы ему сократить отставание от Гретцки до 100 шайб, и лишь заработал «-1», находясь на льду в тот момент, когда Элиас Линдхольм закрывал счёт в матче.

Но всё же эта игра стала особенной для Ови. Дело в том, что на «Скоушабэнк Саддлдоум» Александр провёл 1300-й матч в карьере НХЛ – потрясающая цифра! До лидера по этому показателю Патрика Марло россиянину, конечно, далеко – у великого канадца, недавно завершившего карьеру, почти на 500 игр больше.

Но в целом Овечкин стал лишь 66-м хоккеистом в истории НХЛ, который добился такой отметки. И только третьим россиянином! Больше Александра в лучшей лиге мира из наших соотечественников сыграли только Алексей Ковалёв и Сергей Гончар, но ещё до конца этого сезона Ови должен стать абсолютным рекордсменом.

Российский игрок Кол-во матчей в НХЛ Алексей Ковалёв 1316 Сергей Гончар 1301 Александр Овечкин 1300

К юбилею капитана «Вашингтона» НХЛ выкатила статистику других суперзвёзд мирового хоккея за 1300 матчей в лиге. Она в целом отражает общий расклад в списке бомбардиров всех времён, но позволяет обратить внимание на несколько любопытных нюансов. Например, на отрезке в 1300 игр Гретцки забил только на 60 голов больше, чем Овечкин. А Горди Хоу потребовалось провести намного больше матчей и играть до 50 лет, чтобы занять своё пока второе место в списке снайперов НХЛ.

Игрок Количество матчей Количество очков Уэйн Гретцки 1300 2670 (853+1817) Марсель Дионн 1300 1743 (722+1021) Яромир Ягр 1300 1625 (656+969) Стив Айзерман 1300 1607 (644+963) Марк Мессье 1300 1573 (585+988) Джо Сакик 1300 1564 (601+963) Пол Коффи 1300 1485 (385+1100) Рон Фрэнсис 1300 1464 (438+1026) Александр Овечкин 1300 1435 (793+642)

Не так давно мы уже отмечали преданность Овечкина «Вашингтону», когда Александр побил рекорд как раз таки Хоу по голам за одну франшизу.

Сегодня у Ови новое достижение, связанное с великим постоянством. Он стал лишь 14-м хоккеистом за всю историю НХЛ, который бы провёл 1300 игр за одну команду. И только вторым после Майка Модано, кто сыграл это количество матчей за задрафтовавший его клуб. Легендарный американец провёл 1459 игр за «Миннесоту Норд Старз»/«Даллас Старз». Мало сомнений, что к концу карьеры Овечкин побьёт и этот рекорд.