Унесли на носилках после броска одноклубника. Жуткий момент из КХЛ

Сегодня в КХЛ большой игровой день. В одном из матчей «Сибирь» на домашнем льду принимала «Торпедо». Команда Андрея Мартемьянова в последнее время набрала отличный ход, при этом не только стабильно набирая очки, но и почти не проигрывая. Более того, новосибирцы стали много забивать, а ведь их зачастую ругали за незрелищный хоккей. В общем, схемы тренерского штаба действуют.

А вот у Игоря Ларионова и его коллектива наметился спад. Романтичный и атакующий хоккей – это хорошо, болельщики больше любят счёт 6:4, нежели счёт 1:0. Но нельзя забывать и про результат, так как плотность в турнирной таблице высокая. Каждая осечка может дорого стоить.

Казалось бы, в отчётной встрече, по ходу которой гости пропустили в концовке и уступали 1:2, после важного гола Воронина ситуация наладится. Дело в том, что Кирилл чуть больше чем за полминуты до сирены об окончании третьего периода отправил команды в овертайм. Однако овертайм получился слишком коротким: практически сразу «Торпедо» снова пропустило.

Одно очко нижегородцам всё же удалось заработать, но главное – здоровье людей и товарищей по команде. Увы, но на новосибирской арене этим днём не обошлось без неприятного форс-мажора.

В самом начале матча произошёл по-настоящему ужасный эпизод. Защитник «Торпедо» Георгий Мишарин броском шайбы попал в голову своему одноклубнику Деннису Яну, который упал на лёд. При этом после броска Мишарина, если хорошо приглядеться, сначала случился рикошет от соперника.

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Несколько секунд хоккеист нижегородцев провёл, лёжа на льду без движения. Срочно была вызвана медицинская помощь с носилками, но игрок сумел прийти в себя и покинул лёд с помощью партнёров. На льду образовалась лужа крови.

Инцидент с травмой Фото: Кадр из трансляции

Как позднее сообщила пресс-служба «Сибири», хоккеисту в итоге не понадобилась госпитализация. Всё обошлось медицинской помощью, оказанной на арене. Деннису Яну наложили швы.

Пожелаем Деннису здоровья и будем надеяться, что он как можно скорее вернётся в строй. Хотя дополнительное медицинское обследование Ян всё равно ещё наверняка пройдёт. В таких случаях это необходимо, чтобы максимально избежать последствий травмы.