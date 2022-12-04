«Ак Барс» уговорил легенду клуба вернуться! Чего ждать от Казани с Билялетдиновым?

Любопытно, как «Динамо» занимает всё более особенное место в жизни «Ак Барса». Казанцы начинали текущий чемпионат матчем с бело-голубыми, и эта игра должна была стать первой проверкой собранной на берегах Волги дрим-тим. Смотрины обернулись болезненной оплеухой: москвичи очень уверенно засушили именитую атаку «барсов», а Иван Игумнов одним восхитительным проходом унизил их оборону.

Дальше «Ак Барс» ждали ещё тысячи капканов от других соперников, но тон неудачной регулярке задало именно поражение от «Динамо». В итоге казанцы доигрались до отставки тренера, и их первый матч после начала «новой жизни» (в которой больше нет Олега Знарка) тоже пришёлся на московский клуб.

Главная сенсация в этой встрече прогремела незадолго до стартового свистка, когда на скамейке «Ак Барса» появился… Зинэтула Билялетдинов. С 16 июля и до этого момента легендарный специалист занимал в клубе должность советника исполнительного директора по хоккейной вертикали. Разобрать, какие именно обязанности скрывались за витиеватой формулировкой, было непросто. «Его огромный опыт и глубокие знания будут применяться для развития «Ак Барса», наших команд ВХЛ, МХЛ и академии», – генеральный менеджер клуба Марат Валиуллин определял направление работы Билялетдинова максимально общо.

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К четвёртому месяцу казанских мучений Билялетдинов телепортировался на их тренерскую лавку. Трёхкратный обладатель Кубка Гагарина выступил в роли ассистента Юрия Бабенко, который до этого отработал главным только один сезон. Со стороны ситуация выглядела довольно странно: 67-летний помощник при 44-летнем начальнике – бывало ли такое в хоккее вообще?

По кадрам телетрансляции, правда, создалось впечатление, что нити управления командой всё же были сосредоточены в руках Бабенко. В паузах исполняющий обязанности главного тренера «Ак Барса» часто рисовал схемы на планшете, много жестикулировал и активно общался с игроками. Билялетдинов тем временем сохранял привычно непроницаемое выражение лица. При этом на скамейке он занимал место между Бабенко и ещё одним ассистентом – Александром Бойковым. Обычно такое месторасположение характерно именно для главных тренеров.

Присутствие Билялетдинова ли или отсутствие Знарка помогло «Ак Барсу», но после перестановок казанцы одержали волевую победу в очень плотной и близкой игре. В середине третьего периода «барсы» вели с минимальным преимуществом, затем пустили один гол, второй… Когда показалось, что ещё одного резкого падения казанцам не избежать, они вдруг собрались и выдали огненную концовку. Меньше чем за минуту до сирены Вячеслав Войнов перевёл игру в овертайм. В дополнительное время успех «Ак Барсу» принёс точный бросок Станислава Галиева. «Барсы» всего лишь в шестой раз в этой регулярке одержали вторую победу подряд.

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На пресс-конференции вопреки регламенту и традициям выступили сразу трое спикеров – кроме Алексея Кудашова и Бабенко, слово взял и Билялетдинов.

«Помогать буду Бабенко как себе, – сказал Зинэтула Хайдярович. – Всё, что надо, буду делать. Понимаю, что ребятам нужна поддержка. На какой срок – посмотрим. На сегодняшний день именно так. Три года не работал? Ну тут с Олегом Валерьевичем такая ситуация произошла. В течение года меня менеджер «Ак Барса» просил, чтобы я вернулся, помог. Никакого перетягивания одеяла не будет. Есть главный тренер, который работает, моя задача – помочь. Так что ничего тянуть на себя не буду.

Конечно, я привык немножко бездельничать, и мне это нравилось, откровенно говоря. В то же время я окунулся в свою работу, и она приносит мне определённое удовольствие. Мне нравится общаться с игроками, с тренерским составом. Я не навязываю свои мысли, но их высказываю. А то, что я на лавочке сегодня – это обстоятельства заставили принять такое решение».

Примечательно, что Билялетдинов не исключил и своё потенциальное повышение: «Летом я не думал о том, что в результате встану на лавку. Можно ли меня представить в следующем сезоне главным тренером? Я далеко не загадываю, пока меня устраивает то, что есть сейчас».

Судя по всему, это означает, что Билялетдинов отправится вместе с командой и на выезд. Судить о результатах его нового пришествия в «Ак Барс» ещё, кажется, слишком рано. Пока же можем констатировать, что казанский клуб отметился на фоне конкурентов очередным одним неочевидным решением. В середине недели команда, победив, отставила прежнего тренера. А уже в конце нашла нового. Который, впрочем, всем хорошо знаком.

Чего ждать от «Ак Барса» на следующем витке неопределённости? Похоже, что в этом сезоне мы можем делать самые рискованные ставки.