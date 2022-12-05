Увольнять или ждать прорыва? 5 тренеров, проваливающих сезон в КХЛ

В КХЛ уже состоялась череда тренерских отставок, а на днях в «Ак Барсе» попрощались с Олегом Знарком, который так и не сумел справиться с казанским топ-клубом. Рассказываем о пяти тренерах, которых тоже могут уволить в ближайшее время. Дела у их команд оставляют желать лучшего.

Анвар Гатиятулин («Трактор»)

В числе первых в списке на выход Анвар Гатиятулин. Странно, что в «Тракторе» до сих пор не приняли волевого решения и терпят человека, откровенно не справляющегося со своими обязанностями. Гатиятулину уже и помощников поменяли: на место Тертышного и Чикалина пришли Соколов и Ефимов. Но воз и ныне там, а вчерашний разгром в Омске только подтверждает тот факт, что в Челябинске назрели более глобальные изменения.

При этом у команды есть все возможности для развития: хороший бюджет, сильный в целом состав, мастеровитые исполнители. Но хоккей Гатиятулина, похоже, остался в прошлом, соперники давно раскусили его стиль. «Трактор» уже последний по потерянным очкам в Восточной конференции. Это не дело, ведь изначально команду считали одним из фаворитов.

Андрей Разин («Северсталь»)

Очевидно «наелся» в «Северстали» Андрей Разин, попросту пересидевший в одном клубе и возложивший на себя не только бремя главного тренера, но и обязанности генерального менеджера. В последних восьми матчах череповчане потерпели семь поражений, зона плей-офф на Западе всё дальше, а перспективы у команды с такой игрой туманны.

Разин старается принимать весь негатив на себя, порой выдаёт яркие перлы на пресс-конференциях, ссорится со всеми подряд, тем самым стараясь максимально обезопасить хоккеистов и сосредоточить их внимание исключительно на хоккее. Похвально. Но чётко просматривается, что Андрей Владимирович просто устал, ему нужны перезагрузка и новый вызов. В КХЛ Разин в любом случае будет востребован и долго без работы не останется.

Юрий Бабенко («Ак Барс»)

После увольнения Олега Знарка исполнять обязанности главного тренера «Ак Барса» принялся Юрий Бабенко, но вряд ли казанским болельщикам от этого стало легче. Добавить оптимизма может разве что присутствие на лавке Зинэтулы Билялетдинова – глыбы и легенды тренерского цеха. Что касается Бабенко, то он, убежав в Казань к Знарку из «Витязя» по первому же зову, провалился вместе с Олегом Валерьевичем.

Более того, многие лидеры «барсов» всерьёз не воспринимают Бабенко как тренера. Нет ни авторитета, ни харизмы, ни должной хватки и сноровки. Место Бабенко именно в командах уровня «Витязя», но уж точно не в топ-клубах. Думается, в скором времени с этим специалистом в столице Татарстана тоже распрощаются.

Андрей Скабелка («Барыс»)

Скабелка уже успешно работал с «Барысом» и руководил сборной Казахстана. Тогда в команде было много сильных легионеров, астанинцы мощно шли по турнирной таблице и явно понимали, что от них требует главный тренер. В нынешнем сезоне состав у «барсов» серьёзно ослаб, уволенный Юрий Михайлис не принёс в команду ничего нового, а Скабелке пришлось разгребать оставленные своим предшественником руины.

Получается, скажем честно, не очень. Периодические проблески в игре сменяются сериями поражений, команда отчаянно борется за попадание по итогам регулярного чемпионата в восьмёрку сильнейших на Востоке, но стабильности и сильного системного хоккея (что привыкли видеть у Скабелки) не хватает. Выводы могут последовать.

Андрей Скабелка Фото: Басанаев Антон, photo.khl.ru

Крэйг Вудкрофт («Динамо» Мн)

Вудкрофт трудится в Минске уже пятый сезон. Трижды канадец выходил в плей-офф, где смог суммарно одержать только две победы, один раз провалился в регулярке – дело было в сезоне-2019/2020, когда минское «Динамо» обновило несколько антирекордов.

Сейчас «зубры» играют нестабильно: могут выдать четырёхматчевую серию побед, потом столько же встреч проиграть. Могут быть классные игры с «Локомотивом» или московским «Динамо», а могут случаться разгромы от СКА и ЦСКА.

Вудкрофт не предлагает ничего нового. На протяжении всех своих пяти сезонов в команде видны одни и те же ошибки, например, при игре в обороне. Недавнее приглашение в штаб Александра Андриевского улучшило игру команды в атаке, однако далеко не все проблемы решены.

Болельщики хотят больше стабильности. «Динамо» идёт относительно неплохо – на седьмом месте, однако потенциал минчан куда выше – многие прогнозировали динамовцам место в топ-5 Запада. Сейчас, наверное, нет смысла увольнять Вудкрофта, вряд ли это изменит ситуацию в корне, однако стоит рассмотреть этот вопрос в ближайшее межсезонье.