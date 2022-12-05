Рейтинг: 10 лучших вратарей в истории НХЛ

В комментариях под текстом-рейтингом из лучших полевых игроков НХЛ вы спрашивали: «Где же вратари?» Лучшие из них — здесь.
Годы карьеры в НХЛ: 1992 — 2015
Если считать, что в хоккее лучше тот, кто больше выигрывает, то титул лучшего вратаря всех времён стоит незамедлительно передать Мартину Бродо. Рекордсмен НХЛ по числу побед в регулярных чемпионатах, по количеству проведённого на льду времени, по количеству шатаутов в регулярках, по количеству шатаутов в плей-офф, единственный голкипер, сделавший три «сухаря» в трёх разных сериях плей-офф — все эти роли в одном себе соединяет именно Бродо. Легенда «Нью-Джерси» отобрал у Патрика Руа все самые значимые вратарские рекорды. Приверженец игры в не слишком распространённом стендап-стиле, Бродо фантастически владел как собственным телом, так и клюшкой. Так что в споре по числу ярких хайлайтов Мартин вряд ли уступил бы даже Доминику Гашеку.
Годы карьеры в НХЛ: 2014 — наст. вр
Голкипер, выделяющийся своеобразным стилем, потрясающей пластичностью при внушительных габаритах, в этом сезоне не похож на себя прежнего. Но в предыдущие годы именно Андрей Василевский позиционировался тем вратарём, которому ближе остальных удалось подобраться к героем минувших эпох.
Годы карьеры в НХЛ: 1984 — 2003
5 октября 1965 года — дата, которая претендует на то, чтобы обрести особенный для хоккея статус. В этот день родились сразу двое великих — помимо Марио Лемье, ещё и Патрик Руа. Удивительный голкипер получил прозвище «Святой Патрик». И действительно, на самом старте карьеры он выиграл Кубок Стэнли, почти не допуская ошибок. Руа закончил плей-офф с умопомрачительным коэффициентом надёжности — 1,22.
Ещё более впечатляющим получился его рывок на финише. Когда Руа было уже глубоко за тридцать, он установил свои личные статистические рекорды. Уроженец Квебека выиграл четыре Кубка Стэнли и трижды признавался лучшим игроком матчей на вылет. Номер Руа (33) изъяли из обращения оба клуба, в которых он выступал, — «Монреаль» и «Колорадо».
Годы карьеры в НХЛ: 1949 — 1970
Четыре сотни шрамов — результат хоккейной карьеры Терри Савчука был, что называется, налицо. Легендарный вратарь — главный герой, пожалуй, самой страшной хоккейной фотографии. Покажите её вашему ребёнку, если он хочет заниматься хоккеем, а вы этого не хотите.
Если бы фотограф взял в кадр не только лицо, мы бы ужаснулись ещё сильнее. Правая рука Савчука стала короче левой на 5 сантиметров — из-за травмы ему удалили больше 60 осколков от кости.
Но чтобы оценить всю степень проблем Терри, на него стоило взглянуть через рентген. Грыжи межпозвоночных дисков, пробитое лёгкое, сломанные рёбра, артрит, повреждение глазного яблока — немыслимо, да и, пожалуй, недопустимо, чтобы обладатель таких (и стольких) диагнозов играл в хоккей. Но Савчук играл. Горди Хоу — сильнейший снайпер догретцковской эпохи — называл его лучшим вратарём, которого когда-либо видел. Среди вратарей «Оригинальной шестёрки» равных Савчуку не было: его достижение по числу шатаутов (103) продержалось, пока на авансцену не вышел Мартин Бродо.
Годы карьеры в НХЛ: 1917 — 1926
Жорж Везина во многом был первым. Первым в НХЛ он не пропустил голов за целый матч (тогда это достижение ещё не обрело лаконичной формулировки «сыграл на ноль»), первым из вратарей отдал результативную передачу и, по сути, стал одним из первых героев «Монреаля». Везина помог «Канадиенс» выиграть первый Кубок Стэнли и стал участником первой выдающейся вратарской дуэли в истории лиги. Долгое время Жорж очно и заочно соперничал с голкипером «Оттавы» Клинтом Бенедиктом. Попеременно в лидеры выходил то один, то другой, но приз лучшему вратарю НХЛ по итогам регулярного чемпионата получил имя Везины.
Годы карьеры в НХЛ: 1947 — 1975
На фоне бесстрашных (а может, просто безрассудных) коллег по амплуа Жак Плант выглядел обособленно. Вратарь гораздо серьёзнее относился к собственному здоровью, чем его соперники. Устав вытирать с лица кровь, Плант совершил революцию в хоккее и сделал первую вратарскую маску.
«Когда я играл первый год в «Монреаль Канадиенс», шайба после броска Берта Олмстида сломала мне правую челюсть, — рассказывал Плант. — На следующий год сломанной оказалась левая челюсть. Затем у меня четыре раза был перелом носа, переломы черепных костей, а уж о мелких травмах я и не говорю. Маска должна была предотвратить большинство этих повреждений. Придя к такому выводу, я и начал разрабатывать её конструкцию. Это было примерно в 1956 году. Около трёх лет я работал, и, наконец, мне удалось с помощью одного своего приятеля, который был связан с работами по производству стеклянного волокна, изготовить опытный образец».
Надевая маску, Плант встретил непонимание со стороны тренеров и партнёров. Те и другие боялись, что непонятная накладка ограничит Жаку обзор и ему будет сложнее ловить шайбу. Опасения оказались нелепой страшилкой, а маска продлила Планту карьеру почти до трёх десятилетий.
Годы карьеры в НХЛ: 1970 — 1979
Оборона «Монреаля» во времена Кена Драйдена напоминала глухую стенку без окон, дверей и даже отверстий под розетки. Но и возглавляющий защиту вратарь был не хуже. Хотя карьера Драйден в лиге быстро закончилась, он добился всего, о чём можно мечтать: шесть кубков и пять «Везин» — невероятный показатель.
Примечательно, что спорт вовсе не был приоритетным направлением деятельности для Драйдена. Кен даже брал перерыв в выступлениях, чтобы получить научную степень в области права. Во многом высокий интеллект позволил экс-голкиперу на время стать звездой канадского спортивного ТВ. В середине нулевых он работал на посту министра социального обеспечения страны.
Годы карьеры в НХЛ: 2003 — наст.вр
Марк Андре-Флёри — один из редчайших вратарей, который ушёл с драфта НХЛ под первым номером. При этом он сумел оправдать надежды — а это с молодыми талантами случается ещё реже. Флёри пришлось совсем несладко. Дважды клубы, которым он доверялся, отвергали голкипера. Сначала «Питтсбург» не стал защищать Марка-Андре на драфте расширения, а затем «Вегас» некрасиво отказался от его услуг.
Однако где бы ни находился канадец, он всегда великолепно делает свою работу. Флёри уже 38, и, если он продолжит в том же духе, то обойдёт Руа
Годы карьеры в НХЛ: 1983 — 2000
Гранту Фюру не повезло с эпохой, но повезло с командой. Быть вратарём в восьмидесятые, когда везде вокруг свирепствуют идеальные бомбардиры, — тяжёлая ноша. В то же время Фюр попал в «Эдмонтон», где также находилась заметная часть тех самых бомбардиров. Так Гранту не пришлось сражаться против Уэйна Гретцки. Зато именно ему приходилось подчищать за «Великим» и его свитой, когда те заигрывались в атакующие карусели.
Годы карьеры в НХЛ: 1992 — 2008
«Теперь я буду в новой для себя роли — добропорядочного отца, а также образцовой домохозяйки», — с такими словами Доминик Гашек завершал профессиональную карьеру в 2002 году. С новым амплуа хоккейная суперзвезда не справилась: в следующем сезоне «Детройт» — одна из двух важнейших в его судьбе команд — оглушительно провалился в плей-офф, и Гашек вернулся, чтобы запустить «крылья» в новый полёт.
Когда «Ред Уингз» снова взяли Кубок Стэнли, «Доминатор» окончательно попрощался с НХЛ. Его присутствие в лучшей лиге мира стало настоящим явлением. Чех шесть раз завладевал «Везиной» (лучший результат среди европейцев) и установил ещё целую линейку рекордов — от случайных (первым среди вратарей отдал результативную передачу в овертайме матча плей-офф) до существенных (сделал шесть шатаутов в течение одного календарного месяца).
Но в первую очередь наследие Гашека выражается не в наградах и цифрах. Голкиперы часто обижаются, когда про них говорят «стоит в воротах» вместо «играет». Нет сомнений, многих из них вы будете готовы задеть, если видели хотя бы 50 сэйвов Доминика. Суперчех принимал на льду самые экстравагантные позы, чтобы «обокрасть» атакующего соперника. Упасть на левый бок, на правый, развернуть щиток на 180 градусов, выкинуть клюшку, подставить под бросок голову, а может быть, смахнуть шайбу с ленточки лезвием конька — у Гашека никогда не было проблем ни с гибкостью, ни с фантазией. «Говорят, что я странный, барахтаюсь на льду как какая-то выловленная рыбина. Но какое вам до этого дело, если все шайбы остановлены?», — говорил вратарь.
- 5 декабря 2022
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