Рейтинг: 10 лучших вратарей в истории НХЛ

Доминик Гашек

Годы карьеры в НХЛ: 1992 — 2008



«Теперь я буду в новой для себя роли — добропорядочного отца, а также образцовой домохозяйки», — с такими словами Доминик Гашек завершал профессиональную карьеру в 2002 году. С новым амплуа хоккейная суперзвезда не справилась: в следующем сезоне «Детройт» — одна из двух важнейших в его судьбе команд — оглушительно провалился в плей-офф, и Гашек вернулся, чтобы запустить «крылья» в новый полёт.



Когда «Ред Уингз» снова взяли Кубок Стэнли, «Доминатор» окончательно попрощался с НХЛ. Его присутствие в лучшей лиге мира стало настоящим явлением. Чех шесть раз завладевал «Везиной» (лучший результат среди европейцев) и установил ещё целую линейку рекордов — от случайных (первым среди вратарей отдал результативную передачу в овертайме матча плей-офф) до существенных (сделал шесть шатаутов в течение одного календарного месяца).



Но в первую очередь наследие Гашека выражается не в наградах и цифрах. Голкиперы часто обижаются, когда про них говорят «стоит в воротах» вместо «играет». Нет сомнений, многих из них вы будете готовы задеть, если видели хотя бы 50 сэйвов Доминика. Суперчех принимал на льду самые экстравагантные позы, чтобы «обокрасть» атакующего соперника. Упасть на левый бок, на правый, развернуть щиток на 180 градусов, выкинуть клюшку, подставить под бросок голову, а может быть, смахнуть шайбу с ленточки лезвием конька — у Гашека никогда не было проблем ни с гибкостью, ни с фантазией. «Говорят, что я странный, барахтаюсь на льду как какая-то выловленная рыбина. Но какое вам до этого дело, если все шайбы остановлены?», — говорил вратарь.