Безумие в чистом виде! Три русских гола вписались в самый дикий матч сезона НХЛ

«Ванкувер» и «Монреаль» — две команды, находящиеся в нижней части таблицы своих конференций и имеющие достаточно дырявую оборону. Поэтому от них вполне можно было ожидать того спектакля, который вечером 5 декабря увидели болельщики на «Роджерс Арене».
В первом периоде домашней игры «Ванкувер» развалился, как старая рухлядь. Коул Кофилд открыл счёт на восьмой минуте, а затем в воротах Спенсера Мартина побывало ещё три шайбы, все в равных составах.
Уже на 17-й минуте незадачливый канадец отправился на скамейку запасных, уступив место в воротах Коллину Делиа.
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20 минут игрового времени команды обходились без голов, «Монреаль» уверенно контролировал игру, но в конце второго периода «Ванкувер» забил два быстрых гола. Разбудить «косаток» смогли русские лидеры. Сперва Андрей Кузьменко, отрезав двоих шикарной передачей, вывел на рандеву с голкипером «Хабс» Конора Гарланда.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.
А затем Илья Михеев с пятачка замкнул передачу Элиаса Петтерссона.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.
Запахло камбэком, и слабенький духом «Монреаль» в итоге не удержался под давлением «Кэнакс» и трибун в Ванкувере. На 45-й минуте Бо Хорват забросил третью шайбу «косаток», а через 103 секунды Илья Михеев сделал дубль и сравнял счёт, чётко замкнув ещё одну потрясающую передачу шведского кудесника.
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Когда на 49-й минуте Джек Студничка наказал Сэма Монтембо за ошибку при игре на выходе и вывел «Ванкувер» вперёд, могло показаться, что это приговор для «Монреаля». Однако «Канадиенс» в этот вечер противостояла команда, которая сама прекрасно умеет разбазаривать любое преимущество, так что всё веселье было впереди.
На 56-й минуте Кристиан Дворак сделал 5:5, добив шайбу в пустые ворота после броска Евгения Дадонова.
А на 57-й минуте Куинн Хьюз натурально забил в свои ворота (шайбу записали на Джоша Андерсона), и «Монреаль» снова вышел вперёд!
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Безумие? Да, но не последнее в этом матче. За полторы минуты до финальной сирены «Ванкувер» получил большинство, тут же заменил голкипера на шестого полевого и молниеносно разыграл голевую комбинацию. Джей Ти Миллер шикарно нашёл клюшку Андрея Кузьменко на пятачке, и россиянин забил 12-й гол в сезоне, сделав счёт 6:6! Кстати, игра защитника «Монреаля» Джоэля Эдмундсона в этом эпизоде – просто без комментариев.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.
Безумный матч перетёк в овертайм, который закончился очень быстро. Очередной феерической ошибкой защитника «Монреаля» (в этот раз клоунаду в обороне поддержал Майк Мэтисон) воспользовался Петтерссон, добавивший к двум чудесным голевым передачам победный гол на 13-й секунде овертайма.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.
Швед в результате стал первой звездой матча, второй же был справедливо признан Илья Михеев. Официальный «твиттер» НХЛ назвал эту игру «дикой», и это, вероятно, самая дикая игра сезона. Недавняя перестрелка «Лос-Анджелеса» и «Сиэтла», конечно, была богаче на голы, но значительно беднее в смысле закрученности сюжета.
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