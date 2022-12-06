Такого в НХЛ ещё не было! «Вегас» установил рекорд, который уже вряд ли кто-то повторит

Игра «Бостона» и «Вегаса» привлекала супервывеской – встреча двух лидеров конференций текущей регулярки НХЛ, которые практически не проигрывают в первые месяцы сезона. У «мишек», правда, есть назойливый преследователь в лице «Нью-Джерси», «золотые рыцари» же имеют солидное преимущество перед идущим вторым «Сиэтлом».

Игра получилась под стать ожиданиям. К шестой минуте «Вегас» огорошил поклонников «Бостона» двумя голами, а в самом начале второго периода Пол Коттер довёл счёт до неприличного для хозяев.

Однако «Бостон» отыгрался. Во второй половине матча лидеры «мишек» взяли ситуацию в свои руки, Маршан, Пастрняк и Холл забили по голу и уже к 44-й минуте установили счёт 3:3.

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Развязка наступила в серии буллитов, где попытка «рыцаря» Райлли Смита оказалась единственной успешной из 10 с обеих сторон. «Бостон» впервые в нынешнем сезоне проиграл домашний матч, прервав серию из 21 победы на своём льду подряд, начиная с 16 апреля (и включая плей-офф). «Брюинз» стали пятой командой в истории НХЛ, которой довелось выиграть 20+ домашних матчей подряд.

Ну а «Вегас», победив, добрался до круглой цифры и очень крутого достижения. Дело в том, что в Бостоне «золотые рыцари» сыграли свой 400-й матч в регулярке (клуб дебютировал в НХЛ в сезоне-2017/2018), и теперь на этом отрезке у «Вегаса» 235 побед. И это – лучший показатель за всю историю НХЛ по количеству побед франшизы в первых 400 матчах в лиге!

«Вегас» 5 декабря 2022 года 235 «Оттава» 11 марта 1930 года 223 «Монреаль» 11 марта 1930 года 211 «Эдмонтон» 31 марта 1984 года 209 «Бостон» 26 декабря 1933 года 204

«Вегас» обошёл и все команды из «Оригинальной шестёрки», и «Эдмонтон» 80-х, который тоже стал топ-клубом с самого момента появления в НХЛ. Кстати, «Ойлерз» выиграли свой первый Кубок Стэнли в сезоне-1983/1984, то есть как раз после того, как сыграли 400 матчей в регулярках и одержали в них 209 побед. Как мы знаем, «Вегасу» пока не слишком везёт в плей-офф, но, возможно, после достижения солидной отметки и установления нового рекорда НХЛ, «золотые рыцари» тоже сразу реализуют кубковые мечты?



Ну а побить рекорд «Вегаса» теперь практически невозможно. Единственной командой, которая сейчас играет в НХЛ и ещё не провела 400 матчей, является «Сиэтл», но «кракены» хоть и идут сейчас в лидерах Запада, не похожи на ту машину, которую в Лас-Вегасе собрали прямо с драфта расширения. Вы помните, как «Голден Найтс» играли в финале Кубка Стэнли в свой дебютный год, «Сиэтл» же в минувшем сезоне даже не претендовал на попадание в плей-офф. Впрочем, у «кракенов» ещё достаточно времени, чтобы выправить статистику.



Также нельзя исключать, что когда-нибудь лига задумает новое расширение, и тогда в НХЛ появится ещё одна франшиза, у которой априори появится шанс перекрыть достижение «Вегаса». Однако предметно говорить об этом пока вообще не имеет смысла.