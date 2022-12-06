Народная команда! Состав сборной России на КПК приятно удивил

Нет многих звёзд, но и засилья игроков из ЦСКА и СКА мы тоже не видим.

Учитывая сложную политическую ситуацию, сборная России по хоккею в нынешнем сезоне не принимает участия в Еврохоккейтуре. Попросту говоря, наших ребят туда не пустили, но кто от этого выиграл? Без россиян никакие хоккейные соревнования не имеют ценности: ни Кубок мира (что по факту признали в НХЛ), ни чемпионат мира, ни Олимпиада, ни Евротур. Так что чехи, финны и шведы сами спилили сук, на котором сидели.

В свою очередь, российская команда примет участие в традиционном для себя домашнем турнире Кубок Первого канала, который пройдёт с 15 по 18 декабря в Москве на льду МСК «ЦСКА-Арена». В этом году участие в нём, помимо сборной России, примут национальные сборные Беларуси и Казахстана. Также в рамках турнира 16 декабря состоится первый в истории международный турнир среди национальных сборных команд по хоккею 3 на 3. В нём сыграют страны-участницы Кубка Первого канала, а также сборная Китая. Посмотрим, как это понравится избалованной московской публике, должно получиться интересно.

Главным тренером россиян Алексеем Жамновым в ФХР был заранее направлен список кандидатов для выступления на Кубке Первого канала. А сегодня утверждён окончательный состав нашей сборной. Если, конечно, ни у кого в дальнейшем не случится никаких повреждений и болезней.

Состав сборной России на Кубок Первого канала – 2022



Вратари: Илья Коновалов («Динамо» М), Никита Серебряков («Адмирал»), Максим Дорожко («Витязь»).

Защитники: Григорий Дронов, Егор Яковлев (оба – «Металлург» Мг), Александр Елесин («Локомотив»), Александр Никишин (СКА), Егор Савиков («Спартак»), Владислав Провольнев, Никита Нестеров (оба – ЦСКА), Семён Чистяков («Авангард»), Сергей Телегин («Трактор»), Шакир Мухамадуллин («Салават Юлаев»).

Нападающие: Максим Джиошвили, Дмитрий Рашевский (оба – «Динамо» М), Дмитрий Воронков, Илья Сафонов, Кирилл Семёнов (все – «Ак Барс»), Анатолий Голышев («Автомобилист»), Павел Карнаухов, Константин Окулов, Максим Мамин (все – ЦСКА), Артур Каюмов («Локомотив»), Владимир Э. Ткачёв, Арсений Грицюк (оба – «Авангард»), Михаил Воробьёв, Марат Хайруллин (оба – СКА), Николай Коваленко («Торпедо»), Владимир А. Ткачёв («Трактор»), Александр Кадейкин («Салават Юлаев»).



Тренерский штаб: главный тренер – Илья Коновалов («Динамо» М), Никита Серебряков («Адмирал»), Максим Дорожко («Витязь»).Григорий Дронов, Егор Яковлев (оба – «Металлург» Мг), Александр Елесин («Локомотив»), Александр Никишин (СКА), Егор Савиков («Спартак»), Владислав Провольнев, Никита Нестеров (оба – ЦСКА), Семён Чистяков («Авангард»), Сергей Телегин («Трактор»), Шакир Мухамадуллин («Салават Юлаев»).Максим Джиошвили, Дмитрий Рашевский (оба – «Динамо» М), Дмитрий Воронков, Илья Сафонов, Кирилл Семёнов (все – «Ак Барс»), Анатолий Голышев («Автомобилист»), Павел Карнаухов, Константин Окулов, Максим Мамин (все – ЦСКА), Артур Каюмов («Локомотив»), Владимир Э. Ткачёв, Арсений Грицюк (оба – «Авангард»), Михаил Воробьёв, Марат Хайруллин (оба – СКА), Николай Коваленко («Торпедо»), Владимир А. Ткачёв («Трактор»), Александр Кадейкин («Салават Юлаев»).главный тренер – Алексей Жамнов , тренеры Алексей Кудашов, Сергей Фёдоров, Сергей Гончар, тренер вратарей – Сергей Наумов.

Что сразу бросается в глаза? По разным причинам нет самых звёздных игроков КХЛ: Александра Радулова, Вадима Шипачёва, Вячеслава Войнова, Никиты Гусева, Михаила Григоренко. Эти люди могли бы сделать кассу турниру, на них бы массово пошёл народ, но, к сожалению, сыграть в Москве все пятеро не смогут.

Сборная России Фото: «Чемпионат»/РИА Новости

Во вратарской линии полный порядок. Никита Серебряков проводит изумительный сезон, Максим Дорожко тоже раскрылся по-новому и уже стал трансферной целью для некоторых топ-клубов, Илья Коновалов – железный первый номер «Динамо».

В нынешней сборной нет засилья игроков из ЦСКА и СКА, к чему мы привыкли раньше. Всё распределено очень грамотно и равномерно. С другой стороны, сильных и именитых ребят хватает, поэтому слабым состав тоже не назовёшь. В общем, вполне приемлемо.

В защите выделяется топ-игрок обороны СКА Александр Никишин, которого Алексей Жамнов прекрасно знает ещё по совместной работе в «Спартаке». Дронов и Яковлев – лидеры «Металлурга», Нестеров – капитан и столп обороны ЦСКА. Какие тут могут быть вопросы? Интересно последить за талантливым Мухамадуллиным из «Салавата».

Никита Нестеров Фото: РИА Новости

В атаке тоже занимательно. Джиошвили и Рашевский феерят в «Динамо», Воробьёв и Хайруллин – в СКА. Есть в составе оба Ткачёвых – из «Авангарда» и из «Трактора», у которого, правда, игра не особо идёт. Заслужил свой вызов сильнейший центральный нападающий «Салавата» Кадейкин, вряд ли у кого-то возникнут вопросы по Карнаухову, Окулову и Мамину. Прибавил у Игоря Ларионова в «Торпедо» Николай Коваленко – теперь нужно проявить себя в сборной. Трио из «Ак Барса»? Да, к Воронкову, Сафонову и Семёнову много вопросов, но вопросы есть ко всей без исключения казанской команде.

Так что ждём матчей российской национальной команды, а уже потом сделаем выводы и подведём итоги. Сейчас поводов для критики точно нет. Единственное, непонятно наличие в тренерском штабе Сергея Гончара. Как он собрался работать, по видео из США? Или бросит все свои дела в «Питтсбурге» и срочно вылетит в Россию? Но, как говорится, главному тренеру и руководству виднее.