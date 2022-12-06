Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Амур — Адмирал. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
11:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Стал известен состав сборной России по хоккею на Кубок Первого канала 2022 года

Народная команда! Состав сборной России на КПК приятно удивил
Павел Панышев
Стал известен состав сборной России
Комментарии
Нет многих звёзд, но и засилья игроков из ЦСКА и СКА мы тоже не видим.

Учитывая сложную политическую ситуацию, сборная России по хоккею в нынешнем сезоне не принимает участия в Еврохоккейтуре. Попросту говоря, наших ребят туда не пустили, но кто от этого выиграл? Без россиян никакие хоккейные соревнования не имеют ценности: ни Кубок мира (что по факту признали в НХЛ), ни чемпионат мира, ни Олимпиада, ни Евротур. Так что чехи, финны и шведы сами спилили сук, на котором сидели.

В свою очередь, российская команда примет участие в традиционном для себя домашнем турнире Кубок Первого канала, который пройдёт с 15 по 18 декабря в Москве на льду МСК «ЦСКА-Арена». В этом году участие в нём, помимо сборной России, примут национальные сборные Беларуси и Казахстана. Также в рамках турнира 16 декабря состоится первый в истории международный турнир среди национальных сборных команд по хоккею 3 на 3. В нём сыграют страны-участницы Кубка Первого канала, а также сборная Китая. Посмотрим, как это понравится избалованной московской публике, должно получиться интересно.

Какая сборная России по хоккею нам нужна? Там должны быть Радулов и вратари-герои КХЛ Какая сборная России по хоккею нам нужна? Там должны быть Радулов и вратари-герои КХЛ

Главным тренером россиян Алексеем Жамновым в ФХР был заранее направлен список кандидатов для выступления на Кубке Первого канала. А сегодня утверждён окончательный состав нашей сборной. Если, конечно, ни у кого в дальнейшем не случится никаких повреждений и болезней.

Состав сборной России на Кубок Первого канала – 2022

Вратари: Илья Коновалов («Динамо» М), Никита Серебряков («Адмирал»), Максим Дорожко («Витязь»).
Защитники: Григорий Дронов, Егор Яковлев (оба – «Металлург» Мг), Александр Елесин («Локомотив»), Александр Никишин (СКА), Егор Савиков («Спартак»), Владислав Провольнев, Никита Нестеров (оба – ЦСКА), Семён Чистяков («Авангард»), Сергей Телегин («Трактор»), Шакир Мухамадуллин («Салават Юлаев»).
Нападающие: Максим Джиошвили, Дмитрий Рашевский (оба – «Динамо» М), Дмитрий Воронков, Илья Сафонов, Кирилл Семёнов (все – «Ак Барс»), Анатолий Голышев («Автомобилист»), Павел Карнаухов, Константин Окулов, Максим Мамин (все – ЦСКА), Артур Каюмов («Локомотив»), Владимир Э. Ткачёв, Арсений Грицюк (оба – «Авангард»), Михаил Воробьёв, Марат Хайруллин (оба – СКА), Николай Коваленко («Торпедо»), Владимир А. Ткачёв («Трактор»), Александр Кадейкин («Салават Юлаев»).

Тренерский штаб: главный тренер – Алексей Жамнов, тренеры Алексей Кудашов, Сергей Фёдоров, Сергей Гончар, тренер вратарей – Сергей Наумов.

Что сразу бросается в глаза? По разным причинам нет самых звёздных игроков КХЛ: Александра Радулова, Вадима Шипачёва, Вячеслава Войнова, Никиты Гусева, Михаила Григоренко. Эти люди могли бы сделать кассу турниру, на них бы массово пошёл народ, но, к сожалению, сыграть в Москве все пятеро не смогут.

Сборная России

Сборная России

Фото: «Чемпионат»/РИА Новости

Во вратарской линии полный порядок. Никита Серебряков проводит изумительный сезон, Максим Дорожко тоже раскрылся по-новому и уже стал трансферной целью для некоторых топ-клубов, Илья Коновалов – железный первый номер «Динамо».

В нынешней сборной нет засилья игроков из ЦСКА и СКА, к чему мы привыкли раньше. Всё распределено очень грамотно и равномерно. С другой стороны, сильных и именитых ребят хватает, поэтому слабым состав тоже не назовёшь. В общем, вполне приемлемо.

В защите выделяется топ-игрок обороны СКА Александр Никишин, которого Алексей Жамнов прекрасно знает ещё по совместной работе в «Спартаке». Дронов и Яковлев – лидеры «Металлурга», Нестеров – капитан и столп обороны ЦСКА. Какие тут могут быть вопросы? Интересно последить за талантливым Мухамадуллиным из «Салавата».

Никита Нестеров

Никита Нестеров

Фото: РИА Новости

В атаке тоже занимательно. Джиошвили и Рашевский феерят в «Динамо», Воробьёв и Хайруллин – в СКА. Есть в составе оба Ткачёвых – из «Авангарда» и из «Трактора», у которого, правда, игра не особо идёт. Заслужил свой вызов сильнейший центральный нападающий «Салавата» Кадейкин, вряд ли у кого-то возникнут вопросы по Карнаухову, Окулову и Мамину. Прибавил у Игоря Ларионова в «Торпедо» Николай Коваленко – теперь нужно проявить себя в сборной. Трио из «Ак Барса»? Да, к Воронкову, Сафонову и Семёнову много вопросов, но вопросы есть ко всей без исключения казанской команде.

Так что ждём матчей российской национальной команды, а уже потом сделаем выводы и подведём итоги. Сейчас поводов для критики точно нет. Единственное, непонятно наличие в тренерском штабе Сергея Гончара. Как он собрался работать, по видео из США? Или бросит все свои дела в «Питтсбурге» и срочно вылетит в Россию? Но, как говорится, главному тренеру и руководству виднее.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022