Фантастический сейв форварда СКА в овертайме и антирекорд сезона. Итоги дня КХЛ

6 декабря в Фонбет Чемпионате КХЛ состоялось восемь матчей. Коротко рассказываем, что происходило в каждом из них.

«Трактор» в последних матчах уже начал подавать признаки жизни, но неудачи продолжали множиться. Сегодня провальную серию удалось прервать, да ещё и с лидером дивизиона Чернышёва «Сибирью».

Первый период остался за новосибирцами – они были активнее, выстояли в меньшинстве и реализовали большинство. Но после перерыва команда Анвара Гатиятулина смогла перевернуть игру. Красоткин зевнул бросок Бывальцева с нулевого угла, после чего «Трактор» стал серьёзно поддавливать соперника и в итоге забросил вторую, а в середине третьего – и третью. Но самое главное, не напропускал целую авоську, хотя «Сибирь» едва не устроила камбэк. Один её гол отменили, второй дуплетом был не только чистым, но и красивым. Никита Шашков заходил на лакросс – не вышло, но Никита Сетдиков сыграл на добивании. На финальный навал «Сибири» гости ответили голом в пустые ворота.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

В Омске соперники начали без раскачки – на 63-й секунде Алексей Пустозёров прошил Василия Демченко, а ещё через две минуты «Авангард» сравнял голом Чистякова в большинстве. Под занавес периода Григорий Панин вновь вывел «Салават» вперёд и – на этом голы надолго закончились, хотя моментов и у тех, и других было предостаточно. Но и Демченко, и Кареев в оставшуюся часть матча действовали безупречно, а окончательный счёт установил Александр Хмелевски, поразив пустые ворота. Уфа скакнула на четвёртое место в конференции, отбросив «Авангард» на шестую позицию.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

«Ак Барс» завалил первый период, а «Барыс», напротив, начал очень резво. Забил одну на исходе большинства, потом Алекс Грант закрутил атаку и сам же её завершил. Интересный факт – за СКА канадец отличился всего один раз в 15 матчах, после перехода в «Барыс» у него уже две шайбы в шести встречах.

Во втором периоде «Ак Барс» пустился в погоню и один гол отыграл – Никита Дыняк взял игру на себя, совершил сольный проход против трёх соперников и в итоге завёл шайбу в ворота. В заключительной трети «Барыс» старался охранять минимальное преимущество, но в итоге не выдержал атак «Ак Барса», и встреча в итоге дошла до буллитов, где сильнее оказались хозяева.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Это вторая встреча соперников подряд. Екатеринбуржцы не рвались вперёд, но и к своим воротам «Магнитку» старались не пускать, однако всё же пропустили первыми. На экваторе встречи Игорь Бобков махнул ловушкой мимо шайбы и пропустил неожиданный гол. Но уже через минуту Мэйсек и Валк в контратаке переиграли Паскуале.

В третьем периоде «Автомобилист» показал фантастическую реализацию моментов, забросил ещё две шайбы, а потом и третью в пустые ворота. «Металлург» не смог взять реванш.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

«Куньлунь» в предыдущем матче дал настоящий бой СКА – вёл 3:0 перед третьим периодом, но затем проиграл по буллитам. Сегодня уже «драконам» пришлось оказаться в роли отыгрывающихся – «Витязь» за первый период создал себе преимущество в две шайбы и тем самым обеспечил себе результат.

И фора была меньше, и времени намного больше, так как в середине игры Брэндон Ип забросил свою 18-ю шайбу в сезоне, реализовав большинство. Но «Витязь» смог дотерпеть до победы, пусть и не без труда, и отменил нервную концовку голом Владислава Кары в пустые ворота.

Отметим, что на «Арене-Мытищи» сегодня был установлен антирекорд сезона по посещаемости, на матч пришли всего 297 зрителей.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

«Сочи» продолжает свою беспросветную серию, хотя и сегодня, как и в предыдущих двух матчах, в определённый момент вёл в счёте. Но «Нефтехимик», напротив, прервал неудачный отрезок и впервые за последние три матча забросил больше одной шайбы.

Основная доля голов пришлась на первый период, три из них уместились в 79 секунд, и на перерыв команды ушли при 2:2. В концовке второго периода вернувшийся в состав Сергей Купцов сыграл на добивании и вывел «Нефтехимик» вперёд. Шансы у «Сочи» спастись были, к тому же за две с половиной минуты до конца Артём Николаев заработал буллит, вырвавшись один на один. Но исполнил его бесхитростно, итог – девятое поражение южан кряду.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Первый период прошёл в борьбе, но довольно спокойно, из перспективного можно вспомнить только штангу после броска Джиошвили да момент Жафярова. Но после этого последовало удаление СКА, и уже после завершения двух минут динамовцам всё же удалось прорвать оборонительные ряды соперника.

Во втором периоде СКА периодически в фирменном стиле поджимал бело-голубых, взвинчивал темп, и даже Николаев ходил раздавать передачи, но Константин Волков действовал великолепно. Третий период начался с гола Никиты Гусева – нападающий набирает очки уже пятый матч подряд. Он же принёс победу СКА в овертайме, но её бы не было, если бы не фантастический сейв Александра Волкова парой минут ранее, когда он в воздухе вытащил шайбу из ворот. Армейцы выиграли пятый матч подряд.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Впечатляющая победная серия «Спартака» началась с «Локомотива» в конце ноября, на нём же и закончилась. Красно-белые не смогли удержать преимущество в две шайбы, добытое за первый период. «Локомотив» постепенно начал пробивать себе путь обратно в игру, и, хотя Патрик Рыбар делал всё возможное для победы, во втором периоде его пробил Елесин, а в третьем Шалунов сравнял счёт. За две с половиной минуты до финальной сирены забил Максим Берёзкин – «Спартак» взял запрос на блокировку вратаря, но по итогам получил лишь меньшинство и фактически потерял шансы на камбэк.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Матчи 7 декабря