«Железный занавес» опускается. Для чего в российском хоккее ужесточили лимит?

Кажется, против были все. Но никого не послушали.

Самую позитивную хоккейную новость последней недели оформил Алексей Морозов. Отвечая на вопросы журналистов о сокращении лимита, президент КХЛ обнадёжил: «Это ещё не решено. В Челябинске будет масштабная неделя. 9 декабря пройдёт совет руководителей клубов, где мы соберёмся и вместе будем обсуждать.

Это одно из предложений, которое мы выносили на голосование клубам. Будем обсуждать. Пока что такого решения нет».

Сегодняшний приказ Министерства спорта РФ обнуляет все чаяния – судя по его тексту, предмета для обсуждения не осталось и решать клубам уже нечего. Руководитель ведомства Олег Матыцин утвердил инициативу Федерации хоккея России (ФХР) и её главы – Владислава Третьяка: с 1 августа 2023 года клубы КХЛ не смогут заявлять на матчи больше трёх игроков с иностранным гражданством.

Новость по теме Министерство спорта утвердило ужесточение лимита на легионеров в КХЛ

Идея в том или ином виде снизить верхнюю допустимую планку на легионеров циркулировала по информационному пространству столько, сколько существует сама лига. Но максимально серьёзно об ужесточении лимита заговорили поздней осенью этого года. Месяца с небольшим хватило, чтобы в каждом спортивном издании страны накопилась целая папочка из критических отзывов на ограничения.

Позиция «против» объединяет самых разных хоккейных людей. «Я не думаю, что ужесточение лимита пойдёт российскому хоккею на пользу, – говорит «Чемпионату» отдалившийся от российского хоккея Игорь Захаркин. – КХЛ — это профессиональная лига, где должны играть лучшие хоккеисты. С точки зрения и бизнеса, и развития хоккея было бы предпочтительнее, чтобы в лиге играли лучшие хоккеисты. Но мы учитываем современную реальность. Считаю, что нужно поднимать статус и увеличивать конкурентоспособность МХЛ и ВХЛ — тех лиг, где должны проходить обкатку и отрабатывать необходимые навыки молодые хоккеисты».

Не воодушевлён идеей и вовлечённый в управленческие круги Валерий Каменский. «Я не согласен с таким решением, – утверждает глава СДК КХЛ. – Я за пять легионеров – это оптимальное число. В сегодняшней ситуации легионеров должно быть больше, а не три. Уровень хоккея должен быть высоким, должна быть конкуренция, чтобы наши ребята имели возможность поиграть с иностранцами. Перспективная молодёжь и без того играет. Если они соответствуют уровню, то тренеры их с удовольствием ставят. Не вижу, для чего это сокращение делается».

«Нет лимиту» говорит и двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников, известный своими одиозными высказываниями: «Я против ужесточения лимита на легионеров. Учиться мы должны в своём болоте, но все российские мастера, у которых можно учиться, играют в НХЛ. Я понимаю, в каких интересах это сделано. От этого теряются конкуренция и рост игроков. Пяти человек было достаточно: была конкуренция, люди росли. Страшно представить, что будет. Будет болото – и всё. Это неправильно. Видимо, у кого-то есть свои интересы, но это совсем неправильно».

В среде болельщиков решение ФХР и Минспорта тоже не встречает понимания. Откройте на любом ресурсе любую новость со словами «лимит» и «сокращение» – вместе с ней откроется ушат шуток и упрёков в адрес инициаторов.

Но неравнодушная, острая реакция экспертной общественности и широкой аудитории не заинтересовала ответственных лиц. Решение, которое, судя по всему, не подлежит обжалованию, не прошло никаких публичных слушаний – и это, пожалуй, главная проблема. Хоккей создан для зрителей, а не для удовлетворения чьих-то скрытых интересов – вот только по подписанному приказу создаётся обратное впечатление.

Иронично, что в день публикации документа «Авангард» – один из самых популярных и одновременно зависимых от иностранцев клубов – объявляет о переподписании контракта с американцем Ридом Буше. Форвард – один из сильнейших хоккеистов лиги, её четвёртый бомбардир. Представить омскую команду в нынешнем положении без Буше и его верного партнёра – Корбана Найта – было бы сложно. Как сложно в отсутствие этой связки представить на омском стадионе 12-тысячные аншлаги.

«Авангард» Фото: Дмитрий Лошкарёв, photo.khl.ru

Новый лимит вряд ли утопит «Авангард» или условную «Магнитку», важнейшей частью которой тоже остаются легионеры. На данный момент в лиге лишь шесть команд, где больше трёх иностранцев. И это ещё сильнее дискредитирует принятую резолюцию. Зачем осушать реку, если в ней почти не осталось воды?

Кроме того, приказ оставляет за собой шлейф из нюансов. Исходя из текста, не совсем ясно, распространится ли лимит на казахстанцев и белорусов. Положение оставшихся иностранных клубов по новой букве закона выглядит привилегированным. По всей видимости, они, как и раньше, смогут приглашать любых игроков в любых количествах.