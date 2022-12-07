Топ за свои деньги. Почему успех «Адмирала» в КХЛ – не случайность

Вы – генеральный менеджер обычного клуба КХЛ. У вас ограниченный бюджет, и нужно собрать три десятка добротных хоккеистов и эффективный тренерский штаб. Что будете делать? Какой рецепт найдёте, чтобы выполнить минимальную задачу для любого небогатого клуба – попасть в плей-офф? А что если ваш клуб имеет дополнительные ограничения – плохую «кредитную историю» у хоккеистов, большую удалённость от центра страны, долгие перелёты?

Кажется, менеджеры клубов КХЛ всё лучше находят рецепт плей-офф. Каждый – по-своему. «Торпедо» опирается на молодую и быструю команду с легендой Ларионовым во главе тренерского штаба. «Сибирь» покоряет Восток за счёт харизмы Мартемьянова и трудолюбивого коллектива. Но больше всех удивил болельщиков в этом сезоне приморский «Адмирал». Команда, которой не прогнозировали попадание в плей-офф, к середине сезона ворвалась в топ за счёт эталонной обороны (первое место по надёжности) и умения перетерпеть любого соперника.

Вокруг чего построена самая восточная сенсация сезона КХЛ – разбираем ниже.

Менеджмент

Например, успех того же «Торпедо» – это новая школа менеджмента во главе с Максимом Гафуровым и командой скаутов, играющих в moneyball при подборе хоккеистов в России и Северной Америке.

Успех «Адмирала» – это история покорения КХЛ менеджерами, получившими резкое повышение. Генеральный директор «Адмирала» Алексей Ан – сахалинец. Он построил неплохую команду ПСК «Сахалин» в Азиатской лиге, но почти никто всерьёз не воспринимал этот клуб в российском хоккее. Генменеджер Вадим Аверкин построил крепкий «Дизель» на уровне ВХЛ со своими трудностями и победами. Единственное, что объединяло двух этих специалистов – навык поиска игроков в категории «топ за свои деньги». На второй сезон в «Адмирале» навык дал результат.

Состав

«Топ за свои деньги» во Владивостоке – это отличные голкиперы, делающие результат легионеры, опытные игроки обороны, знакомые с дальневосточными реалиями форварды и игроки с первым или последним шансом остаться в КХЛ.

В «Адмирале» собрали хорошо сбалансированную легионерскую пятёрку из разных стран. В бомбардирском топе чешский защитник Либор Шулак и словацкий плеймейкер Михал Криштоф. На острие атаки у команды – чех Рудольф Червены и латвиец Николай Елисеев. Держит оборону канадец Колби Уильямс. Это одна из самых ценных для команд легионерских бригад в КХЛ.

Возвращённый на Дальний Восток из «Авангарда» Александр Горшков и не менее хорошо знакомый с перелётами Данил Файзуллин решают моменты в атаке. Вратарская бригада в составе Никиты Серебрякова и Александра Лазушина, собранная ещё в прошлом сезоне, выдаёт лучшие цифры в карьере – под 95% отражённых бросков (здесь им помогает тактика игры команды). Многое решают и опытные защитники – средний возраст обороны 28 лет – подобранные под тренерский стиль и знающие, что от них в первую очередь хотят видеть надёжность.

Тренер

Собрать игроков – мало. Нужно ещё найти того, кто сделает из них команду. Здесь каждый клуб-андердог пошёл своим путём. Легенда Ларионов ставит молодой молниеносный хоккей в «Торпедо», харизматик Мартемьянов повторяет свой тренерский стиль уже в третьей команде и помогает игрокам выжимать из себя максимум, а вот Тамбиев – это в первую очередь про схемы нейтрализации и ловушки для конкурентов.

Леонид Тамбиев здорово себя проявил на всех уровнях – в МХЛ, в чемпионате Казахстана и особенно в ВХЛ. Однако шанс в КХЛ ему дали только в «Адмирале». Получив команду год назад, он почти сразу начал строить её на новый сезон. Стратегия была выбрана максимально простая – «заморозить» моменты соперника, построить спецбригады и к середине сезона сделать результат, который почти гарантирует место в плей-офф. Получилось всё.

Леонид Тамбиев Фото: Дмитрий Сорока, photo.khl.ru

Тактика

«Адмирал» отдаёт шайбу соперникам, но не позволяет бросать с самых убойных позиций и создавать быстрые атаки. Оборона дальневосточников имеет очень высокую плотность. При наличии малого количества команд с ярким комбинационным хоккеем – это работающая схема. «Моряки» разгонялись небыстро, но с седьмой игровой недели команда полетела вверх. Матч за матчем приморцы набирают очки. А ведь ключевые игры за добор баллов ещё впереди.

Из особенностей – игра с дальней скамейкой. «Адмирал» в числе лучших команд по игре во втором периоде. Дальневосточники больше раскрываются за счёт удачных контратак и более высокой игры. Ещё один навык приморцев – игра в буллитных сериях. Ни одна команда лиги так часто не забирала второе очко в серии послематчевых бросков.

Плотность игры в обороне от «Адмирала» заставляет команду часто нарушать правила, однако одни из лучших спецбригад лиги решают проблемы. Умение играть в большинстве и меньшинстве – праймовый показатель, если ты хочешь попасть в плей-офф. Лишь СКА и ЦСКА играют в меньшинстве лучше «Адмирала», а большинство приморцев – 10-е в КХЛ. По сумме действий спецбригад они в пятёрке сильнейших команд лиги.

Чего точно не хватает приморцам – реализации моментов. Команде как воздух нужен элитный снайпер. Пока что лучший по реализации – Александр Горшков с 10 голами и 15,2% точных бросков. Предпоследнее место по количеству голов (меньше двух за игру) сильно сказывается на игре команды. Хуже «Адмирала» в умении забивать в этом году только один клуб – хабаровский «Амур».

Козырь

«Адмирал» сыграл 38 из 64 матчей регулярного чемпионата и находится на достаточно высоком месте в турнирной таблице. Однако всего один раз в нынешнем сезоне «Адмирал» сыграл с «Амуром». А ведь в этой регулярке дальневосточных дерби будет целых 10!

Конечно, накал страстей и принципиальность – важная составляющая любого дерби. Вот только когда их число переваливает за любые мыслимые границы в дело вступает математика, а она пока что упрямо говорит за «Адмирал». Ближайшие пять уже виднеющихся на горизонте матчей с командой со статистически худшей атакой в КХЛ могут не просто закрепить приморцев в кубковой восьмёрке, но даже позволить ворваться в группу лидеров Восточной конференции.

Впрочем, не стоит сбрасывать со счетов высочайшую плотность в таблице – почти все команды в сезоне близки друг к другу по уровню. Первое и последнее место сейчас разделяют плюс-минус 20 очков. Чтобы добиться места в плей-офф «Адмиралу» требуется добрать в оставшихся играх примерно столько же – стандартный порог попадания в топ-8 держится на уровне 52% очков при нынешней динамике игры. Домашний посев потребует от команды сохранения нынешнего темпа набора очков.

«Адмирал» Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Что дальше?

С большой вероятностью можно утверждать, что «Адмирал» попадёт в плей-офф и его успех в сезоне – не случайность, а цепочка добротных решений при выборе менеджмента, тренерского штаба и подборе игроков. Не имея большого бюджета и построив хоккей на откате, а не откат на хоккее, можно добиваться результата в регулярном сезоне.

В плей-офф легко «Адмиралу» точно не будет. Выдавать оборонительную тактику без хорошей игры «5 на 5», когда почти все команды начнут играть прагматично и аккуратно, будет труднее. Отсутствие буллитов негативно повлияет на итоговый результат. А отсутствие игроков, умеющих завершать атаки чаще чем 1,5 раза из 10, точно плохо повлияет в играх с более мастеровитыми командами.

Перестраивать тактику сейчас будет опрометчиво для приморцев, у которых и так всё хорошо идёт в регулярном чемпионате. Но вот искать резервы в бюджете и игроков на трансферном рынке – самое время. «Адмирал» играет не в самый красивый хоккей, но даёт результат и заставляет скептиков себя уважать. Главное для приморской команды сейчас – не терять ноябрьский темп и выигрывать в дерби с «Амуром». Первое из них пока что проиграно во Владивостоке, а сегодня нас ждёт второе, но уже в Хабаровске. Только тогда «топ за свои деньги» сможет получить хорошие обновления и конкурировать с грандами.