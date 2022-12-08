«Был удивлён, на кого меня обменяли». Большое интервью с открытием московского «Динамо»

В межсезонье генеральный менеджер московского «Динамо» Алексей Сопин провернул целый ряд сделок, заметно изменивших состав столичной команды. Одним из многочисленных приобретений бело-голубых стал белорусский нападающий Александр Скоренов, выменянный из системы СКА за опытного защитника Андрея Педана.

В составе нового клуба Александр отправился на предсезонный сбор в Нижнем Новгороде, который сложился для нападающего далеко не самым лучшим образом. По его итогам Скоренова отправили в ВХЛ, где он и начал нынешний сезон, играя за санкт-петербургское «Динамо». Уже в ходе регулярки КХЛ главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов принял решение поднять нападающего в главную команду, где Скоренов умудрился с ходу стать одним из главных лидеров.

В 11 матчах чемпионата нападающий забросил четыре шайбы и сделал пять результативных передач, в том числе поразив ворота СКА и успев выдать пятиматчевую серию с набранными очками. В эксклюзивном интервью «Чемпионату» 22-летний форвард подробно рассказал о своей карьере, прокомментировал яркий дебют в КХЛ, объяснил, над какими элементами игры продолжает день за днём усиленно работать, и ответил на вопрос, ради чего сейчас стоит ездить в национальную команду, куда сам форвард и отправится на следующей неделе для участия в Кубке Первого канала.

«Очень хотелось получить свой шанс и заиграть в КХЛ. Пытаюсь сделать так, чтобы всё было хорошо»

— Александр, последние несколько сезонов твоя карьера стремительно и последовательно развивается – ещё весной 2021 года ты играл в чемпионате Беларуси за родной «Гомель», затем провёл один сезон в ВХЛ, и вот теперь уже играешь в КХЛ. Мог ли представить несколько лет назад, что так быстро пройдёшь путь от чемпионата страны до КХЛ?

– На тот момент представить подобного не мог, но на самом деле не могу сказать, что мой путь прошёл настолько быстро. Была проделана упорная работа, которая не заканчивается и продолжается по сей день. Сейчас стараюсь и дальше показывать, что могу. Конечно, мне очень хотелось получить свой шанс и заиграть в КХЛ. До сих пытаюсь сделать так, чтобы всё было хорошо.

– В августе прошлого года ты провёл предсезонный турнир в составе СКА, но затем не получилось дебютировать за них в официальных встречах. Какой опыт получил в системе СКА и не было ли разочарования, что не сыграл за армейцев в КХЛ?

– Разочарования точно не было. В СКА всё было хорошо в том плане, что мне предоставили шанс и рассказали, над какими моментами нужно работать и чем заниматься в первую очередь. Это я и делал в минувшем сезоне. Спасибо им за предоставленную возможность. Я был слабее тех ребят, которые играли в КХЛ. И это нормально, потому что у СКА клуб с большими амбициями, где собрано много талантливой молодёжи и сильных игроков. Я просто старался работать дальше.

– Можешь конкретизировать, на какие недостатки обратили твоё внимание в армейской системе?

– Очень много работал и по сей день продолжаю работать над своим физическим состоянием. И летом провёл много тренировок, подтягивая физику, в частности работал над ногами. Но не забываю и о технической составляющей – всегда тренирую те элементы, которые мне нужны в игре. Понимаю, над чем необходимо работать, чтобы потом было легче на льду.

Александр Скоренов и Егор Чезганов Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

«Обменом в «Динамо» был воодушевлён и удивлён, игрока какого калибра отдали за меня»

– После яркого сезона в ВХЛ российская аудитория заприметила тебя в Туле, где белорусская национальная команда в мае 2022-го встречалась со сборной России. Если говорить откровенно, держал в голове, что матчи с Россией могут стать отличным просмотровым полигоном в плане движения по карьерной лестнице?

– Да, я это прекрасно понимал. Несмотря на то что клубный сезон уже закончился – шли неигровые месяцы апрель и май – всё равно был безумно рад вызову в национальную команду. Неважно, какие обстоятельства и какой состав, сборная всё равно остаётся сборной. Представлять свою страну – это большая честь. Интересно играть против России, где много молодых талантов. Осознавал, что за этими матчами будут следить, и старался играть в тот хоккей, в который я могу играть, и делать на льду те вещи, которые я могу хорошо делать, перекрывая свои недостатки.

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– Через несколько недель после матчей в Туле последовал обмен из СКА в «Динамо». Как узнал о совершённой сделке и какие были первые эмоции?

– Сначала пошли какие-то слухи. Мне начали звонить друзья, поздравлять с обменом, но официального сообщения не было. Был очень удивлён, потому что не ожидал такого резкого перехода. А где-то через пару дней переход официально состоялся. Мне сразу написали, пожелали удачи. Я был воодушевлён и с надеждой и верой в себя поехал в «Динамо» доказывать, что достоин получить шанс играть в КХЛ и оставаться дальше на этом уровне.

– Когда увидел, что «Динамо» отдало взамен СКА ключевого защитника, закрались мысли, что, если клуб идёт на такую сделку, значит, в принципе сильно рассчитывает на тебя?

– Был немного удивлён, игрока какого калибра за меня отдали. Педан – это хоккеист с именем, который провёл в КХЛ не первый сезон, а ранее ещё и в НХЛ поиграл. Такой обмен придал мне ещё больший стимул к дальнейшей работе. Нужно было усиленно готовиться, чтобы приехать в «Динамо» и с первых дней проявлять себя.

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«После сбора в Нижнем Новгороде ушёл в себя. Занимался самокопанием и самоедством»

– Дальше был предсезонный сбор в Нижнем Новгороде. Насколько он показался тебе сложнее или легче той предсезонной подготовки, что была в СКА?

– Системы подготовки совершенно разные. У каждого тренера по физической подготовке, как и у любого главного тренера, своё видение на хоккей и свой подход к осуществлению тренировочного процесса. В какие-то моменты было достаточно тяжело. К тому же помешала микротравма, которая выбила меня из общего командного режима на три-четыре дня. Сплачивались коллективом, лучше узнавали друг друга, потому что предсезонный сбор – это тяжёлое время, которое нужно проходить всем вместе с хорошим настроением, тогда будет легче.

– В отличие от того же Макса Джиошвили, который сразу закрепился в основном составе «Динамо», тебя сначала отправили в фарм-клуб. В тот момент сильно расстроился по этому поводу?

– Было разочарование, потому что я обещал самому себе, что смогу закрепиться в команде, но что-то у меня не получилось. Первое время ушёл в себя, очень много думал, анализировал ситуацию – пытался понять, что сделал не так и над чем нужно работать ещё больше. Занимался самокопанием и самоедством. Отчасти мне это было нужно, чтобы быстрее пройти и понять, что это жизнь. Уже принято такое решение – и нет смысла себя сжирать изнутри.

– В начале нынешнего сезона в ВХЛ у тебя была отличная статистика – забивал едва ли не в каждом матче – но затем показатели заметно просели. Что стало тому причиной?

– Набрал семь очков в первых семи играх чемпионата, вроде всё было нормально. Потом другие игроки начали выходить из лазарета, и, может быть, тренерский штаб посчитал, что я слабее. Меня начали ставить в более нижние звенья, стало тяжелее, потому что получал меньше игрового времени. На всё есть свои причины и нюансы. Я не стал ни у кого ничего узнавать – просто каждый день старался работать над тем, что нужно мне. Понимал, что необходимо добавлять в техническую оснащённость и становиться увереннее в своих силах, что и пытался делать. В первую очередь работал для себя, а когда выходил на игры, конечно, мне хотелось помогать команде и выигрывать, но не всегда получалось.

Всегда первым спрашиваю с себя за результат. Особенно если не реализовал те моменты, которые себе создал, или особенно те моменты, которые мне создали партнёры. И если я не решаю исход таких моментов, то безумно сильно переживаю из-за этого. Потом пересматриваю видео по несколько раз и думаю над тем, что можно было иначе сделать в конкретной ситуации. Так и проходит моё время после матчей.

Александр Скоренов Фото: Сергей Бабунов, photo.khl.ru

– Довелось встретить такое мнение со стороны, что тебе было ментально сложно настроиться на игру в ВХЛ после успешного прошлого сезона там и после пройденного сбора с командой КХЛ. Как думаешь, могло сидеть где-то в подсознании, что уже перерос уровень лиги?

– Честно и уверенно могу сказать, глядя всем прямо в глаза, что у меня не было таких мыслей, что я уже перерос уровень Вышки. Просто у меня были моменты, когда что-то не получалось – были такие голевые шансы, которые я сам себе создал, но то в штанги попадал, то с линии вытягивали. Шайба не шла в ворота – и как-то всё шло вниз по накатанной. Вроде только всё нормализовалось – и снова всё вниз. С моей стороны не было никакой недооценки ВХЛ, тем более что там хороший уровень.

«Очень много работаю над броском. С 16 лет мне говорили, что надо завершать атаки в одно касание»

– Как узнал о вызове в московское «Динамо»? Не удивился, что он последовал в тот момент, когда в ВХЛ дела застопорились?

– Мы прилетели из Ханты-Мансийска в Питер, вернулись с тяжёлого выезда, был очень сложный перелёт. Увидел на телефоне пропущенный вызов от начальника московского «Динамо». Мне сказали, чтобы я собирался и ехал в Москву, на следующий день уже была игра, а мне надо было приехать на тренировку. Я сразу собрался и поехал.

Конечно, был удивлён тем, что меня вызывают в клуб КХЛ в тот момент, когда у меня была явно не лучшая ситуация. Может быть, в главной команде и травмы были, и болезни, и вот так всё наложилось, что на меня ещё раз решили посмотреть.

– Если посмотреть на твою карьеру, то в Беларуси ты очень много времени провёл в родном «Гомеле» и не менял команды, а сейчас «Динамо» – это уже твой четвёртый клуб за два года, если считать с учётом всех фармов. Не испытываешь проблем в том плане, что каждый раз надо привыкать к новым требованиям и тратить время на адаптацию?

– Действительно, практически всю жизнь я играл за «Гомель» – и по детским, и по юношеским командам – только ещё на полгода была отлучка в молодёжную сборную. Сейчас есть такой момент, что возникают небольшие сложности с переездами между городами. Это правда, что каждый раз нужно вливаться в новый коллектив, привыкать к партнёрам. Новые люди, новые знакомства – это всё большой опыт, к которому надо привыкнуть.

Не хочется по несколько раз постоянно туда-сюда мотаться, хочется показать себя и закрепиться на одном месте. Играть за команду не один год и не два, а дольше, и получать удовольствие. Когда коллектив уже знакомый, становится намного проще, а так – осваиваться с нуля – это очень тяжело.

– Ещё в Нижнем Новгороде во время одной из тренировок бросилось в глаза, что при каждом удобном случае ты дополнительно отрабатываешь свой бросок.

– Очень много работаю над броском, прям очень много. Из разных позиций – как из левого круга вбрасывания, где стою в большинстве, так и с пятака, и вообще со всех точек. Особенно сильно работаю над броском в одно касание. Меня всегда учили с 16 лет, что надо завершать атаки в одно касание – неважно, как идёт шайба, прыгает по льду или удобно ложится. Бывают такие моменты, когда совсем неудобно и надо потратить касание на обработку или вообще сделать передачу, но нужно учиться всё делать быстрее. Это мне помогает. Спасибо тренерам и специалистам в Беларуси, что учили меня именно этому.

– Если посмотреть на белорусскую статистику, то можно заметить, что в начале карьеры результативных передач было больше, чем заброшенных шайб. Сейчас крен всё-таки смещается из ассистента больше в снайперы – как произошла такая трансформация?

– Можно сказать, что раньше я очень сильно был сконцентрирован на передачах. Собственно, я и сейчас стараюсь выполнять передачи партнёрам, и несколько раз подмечал за собой, что отдать пас на пустые ворота – более приятно, чем самому забить в пустые ворота. Для того чтобы исполнить пас на пустые ворота, нужно обладать приличным уровнем мастерства, потому что это сложно сделать и технически исполнить. Опять же, нужно понимать головой, где может ли партнёр успеть к передаче или не может.

Но так получается, что, работая последние годы над броском, я уже понимаю, что в некоторых ситуациях можно бросить и это будет гол. Когда ты производишь бросок, то агрессируешь на ворота, и голкипер уже понимает, что этот игрок может бросить, концентрируется на тебе, а ты в этот момент можешь исполнить передачу. И это будет полезно для команды.

В «Гомеле» в последний год забросил 20 шайб в регулярке, партнёры старались играть на меня, и я понимал, что на меня ложится ответственность за завершение атак, поэтому нужно ещё больше над этим работать.

Александр Скоренов Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Овечкиным в «Динамо» меня не называют. Пока даже шутить не над чем»

– Уже во втором матче в КХЛ – в Новосибирске – получилось с ходу отметиться результативной передачей. Такой сильный старт в лиге добавил уверенности в своих силах?

– Да. Сто процентов. Первое очко раскрепостило меня в психологическом плане, стало чуть меньше неловкости, в каких-то моментах начал более уверенно себя чувствовать.

– Первый гол в КХЛ получился очень красивым – мощный выстрел от дальней штанги в цель. Как вообще решился на бросок со входа в зону, ведь в большинстве довольно редко атакуют с ходу?

– На самом деле, бывает, что и на тренировках бросаю из таких положений, потому что вратарь может не ждать оттуда броска. Стараюсь тренировать все эти компоненты. В том матче с «Северсталью», когда входил в зону, увидел, что защитник находится близко ко мне, и если я начну раскручиваться, то он сможет меня поджать и выбить шайбу. Я подумал, почему бы и не бросить, ведь вратарь может быть не готов – и получилось так, что всё удачно сложилось. Был рад, что забил первый гол в КХЛ.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

– За игру в левом круге вбрасывания в большинстве партнёры в шутку ещё не называют Овечкиным?

– Да куда там. Даже пошутить пока не над чем (смеётся). Если бы я регулярно вкладывал оттуда, а этого пока нет.

– При этом многим запомнился недавний гол в ворота «Куньлуня», когда тебе удалось как раз из левого круга вбрасывания настолько точно бросить в большинстве.

– В том эпизоде Джейкоб (Якоб Лилья. – Прим. «Чемпионата») очень хорошо закрыл вратаря, я увидел момент для броска – доли секунд, принятие решения – понимал, что надо бросать, и удачно попал. Так вышло, что всё сложилось идеально.

– Как быстро удалось найти взаимопонимание в тройке, где твоим партнёром почти постоянно является Лилья, а третий форвард в силу разных причин последнее время меняется?

– Изначально у нас была тройка с Джейкобом и Джорданом Уилом. Тренеры давали возможность играть – и всё было комфортно. Старался найти с партнёрами общий язык, общаемся с ребятами и вне площадки – обсуждаем какие-то моменты – и во время игры много разговариваем на тему, что и как мы будем делать.

– А как у тебя дела с английским языком, нет проблем в общении с легионерами?

– Языковой барьер для меня не проблема. Многие вещи могу сказать и ребят тоже понимаю. Бывают сложные моменты, когда сам что-то не могу объяснить, тогда прошу помощи у парней, кто получше знает язык, или даже у тренеров. А так речь идёт о достаточно простых моментах, где я могу спокойно объясняться.

«После поражения от «Ак Барса» весь вечер пытался понять, что произошло»

– В начале разговора ты подробно рассуждал о том, что часто занимаешься самоанализом и разбираешь свою игру. В этой связи наверняка очень сильно расстроился из-за недавнего поражения от «Ак Барса», когда команду подвели удаления в третьем периоде?

– Да. Тем более что ведь это я удалился два раза – и они забросили две шайбы. Целый вечер после завершения матча и ночью до тех пор, пока не уснул, занимался самокопанием. С утра потом тоже пересматривал игру, анализировал моменты и пытался понять, что произошло.

– Показалось, что в эпизоде со вторым удалением Петров уже был на ударной позиции – и ценой удаления ты спасал команду от возможного гола.

– Хотел подцепить его, но понимал, что это можно сделать и без зацепа, старался сыграть чисто. Но видел, что он выходил на ударную позицию, и осознавал, что мне нужно что-то сделать, чтобы он не смог опасно бросить. Исходя из той ситуации, он мог сразу забить гол, а в меньшинстве могли и выстоять. Пришлось брать на себя такое решение и надеялся, что удаления не последует, но судьи зажгли штраф.

Если вспоминать первое удаление, то, может быть, позиционно сыграл неправильно в том моменте, потом вроде сумел выбить шайбу, но клюшка застряла под рукой Галиева. Он упал – мне дали две минуты. И тут уже всё постфактум, если удалили и нам забили гол, значит, был не прав.

Александр Скоренов Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

«Мне неважно — играем со СКА или «Амуром». Сама КХЛ — для меня мотивация»

– Позади осталось 11 матчей в КХЛ, и можно делать какие-то промежуточные выводы. Ты уже набрал больше очков в этом сезоне, чем в ВХЛ, где сыграл даже на один матч больше. Всем ли доволен в своей игре на этом отрезке сезона?

– Отрезком в плане набранных очков я доволен, а если говорить о содержании игры, то надо добавлять и добавлять. У нашего звена много голевых шансов, и я должен их лучше реализовывать. Есть моменты, которые мы должны использовать и помогать команде. Ведь голы – это не только улучшение личной статистики.

В первую очередь голы – это помощь клубу. Заброшенная шайба изменяет счёт на табло, и психологически команда раскрепощается, становится комфортнее играть. Так заложено у человека, что из позитивных моментов ты выжимаешь ещё больше позитива, а от негатива приходит больше негатива. Так устроена жизнь. Мы хотим помогать команде выигрывать.

– На этой неделе в расписании «Динамо» два больших матча – со СКА, где тебе удалось забить, и со «Спартаком». Уже успел осознать, насколько сильно эти встречи привлекают внимание болельщиков команды?

– Я в принципе ощущаю поддержку болельщиков. Вот и сейчас мы были на выездном матче в Казани, куда приехали наши болельщики и очень круто нас поддерживали, а мы, к сожалению, не смогли порадовать их победным результатом, так обидно проиграли. Будем стараться их радовать, потому что они даже не шестой, а седьмой наш игрок.

– А кто тогда шестой?

– Домашний борт (смеётся).

– Когда выходил на матч со СКА, не было в голове каких-то реваншистских чувств за то, что не до конца разглядели в том сезоне?

– Всегда одинаково сильно настраиваюсь на любой матч. Выходя на игру, хочется показывать только свои лучшие качества, а не какие-то недочёты, потому что недостатки лучше показывать на тренировках, чтобы тренерский штаб имел возможность их поправить, а в матчах нужно показывать всё лучшее. Матч со СКА был для меня обычной рядовой игрой. Мне неважно – играем мы со СКА или с «Амуром» – моя мотивация всё равно на пределе, потому что сама игра в КХЛ – это и есть мотивация для меня. Очень хочу играть в этой лиге.

– Как оценишь текущее турнирное положение «Динамо»: насколько им довольны в команде? Недавно была неудачная серия, но сейчас игра команды заметно стабилизировалась.

– Вот эта неудачная серия и подкосила наши позиции в турнирной таблице. Сейчас мы пытаемся исправить положение, хотим выигрывать каждый матч, и мы не смотрим на то, кто является нашим соперником. Конечно, болезни и травмы влияют на коллектив, но нам неважно, кого нет в нашем составе на текущий момент и как складывается игра, просто хочется выигрывать каждый матч.

«На Кубке Первого канала молодёжь сто процентов будет рубиться за предоставленный шанс»

– Впереди Кубок Первого канала. Есть ли у тебя уже информация из национальной сборной относительно того, сыграешь ли в Москве?

– Есть, я сыграю. Очень рад вызову в сборную. У нас будет сбор в Минске – появится возможность увидеться с родными, с которыми мало видимся. Да и сыграть на таком турнире – почётно для меня. У той же сборной России по-любому не будет плохого состава.

– Всем хорошо известна текущая международная ситуация с российской и белорусской национальными командами. В России сейчас часто звучат вопросы, зачем вообще собирать команду, если она нигде не играет. Как на эту проблему смотрят в твоей стране и насколько интересно ехать в сборную в текущей ситуации, когда нет конечного турнира в виде чемпионата мира, куда все хотели традиционно попасть?

– Это у взрослых и уже опытных хоккеистов в данный момент может и не быть какого-то стимула, а молодым парням в любом случае будет интересно. Молодёжь сто процентов будет рубиться и цепляться за предоставленный шанс, потому что каждый вызов в национальную команду – это шанс доказать и самому себе, и тренерам, и менеджерам, что ты чего-то стоишь и чего-то можешь. Надо ехать в сборную, выходить на лёд, делать то, что можешь, и получать удовольствие от хоккея.

– В своё время много копий ломалось на тему того, должны ли игроки из Беларуси считаться легионерами в КХЛ или не должны. На твой взгляд – вашей национальной команде помогает отсутствие лимита на белорусов в российских клубах?

– Именно сборной безумно помогло. Очень сильно, потому что КХЛ – одна из сильнейших лиг в мире. Играть здесь – очень престижно и почётно. Уровень лиги – очень высокий, и, играя в ней, ты прогрессируешь. Соответственно, чем больше белорусов выступают в КХЛ, тем больше выбора у тренерского штаба сборной. Конкуренция становится выше, и главный тренер начинает сидеть и ломать голову над тем, кого ему вызвать. И это обязательно поможет в будущем, когда, дай бог, всё разрешится для наших сборных и мы вернёмся на международный уровень.

– Раньше в Беларуси широко обсуждался вопрос натурализации иностранных игроков – Плэтт, Бэйлен, Лаланд – и этот список можно продолжать. С твоей точки зрения, пошло на пользу вашему хоккею привлечение канадцев в сборную?

– Не могу сказать, потому что в те времена не находился внутри команды. На тот момент я не понимал смысла и говорил: зачем это делать, ведь у нас есть свои белорусские игроки. А потом вроде бы смотришь, что эти канадцы оказываются сильнее некоторых местных, и начинаешь сомневаться. Неоднозначная ситуация, о которой мне тяжело рассуждать, потому что всё происходило около 10 лет назад, когда я был совсем маленький.

– За счёт чего сейчас появляется такое огромное количество молодых и очень талантливых белорусов? Те же Пинчук, Алистров, Мороз, которые сейчас успешно играют за минское «Динамо». Что стало главным толчком к прогрессу вашего хоккея?

– Думаю, что система сборных команд постепенно даёт свой результат. После выступления за сборные на юниорских и молодёжных чемпионатах мира ребята уезжают в Канаду, проходят через минорные лиги и растут. Там они раскрываются, поднимают планку мастерства, и их замечают и забирают в другие клубы. Это нормальная практика.

В той же белорусской Экстралиге доверяют молодым хоккеистам, дают шанс развиваться. Суворов, Мороз, Пинчук – все они играли в местном чемпионате, держали хороший уровень и были лидерами своих команд в раннем возрасте. Ещё у нас есть Кузнецов – это тоже хороший молодой парень, который должен заиграть. Может быть, у кого-то из них есть потенциал заиграть и на уровне НХЛ. Никто не знает, как они раскроются в будущем.