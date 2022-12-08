Русская машина! Капризов вошёл в историю НХЛ, забив даже сломанной клюшкой

Кажется, пора перестать удивляться новостям, где фамилия Кирилла Капризова идёт в связке со словом «рекорд». В прошлом сезоне 25-летний нападающий «Миннесоты» установил рекорд франшизы по количеству набранных в регулярном чемпионате очков, а теперь взялся за более замысловатые достижения.

В предыдущей встрече россиянин продлил серию с набранными очками до 12 игр, а с забитыми голами – до шести. Кирилл сравнялся с прежними героем «Уайлд» — Микаэлем Гранлундом. Чуть ранее Капризов переписал повторил рекорд франшизы по длительности серии с результативными передачами. Таким образом, он стал единственным действующим игроком лиги с рекордом в каждой из трёх категорий.

Сегодня Капризов превзошёл Гранлунда, набрав очки в седьмом матче подряд и забросив шайбу в седьмой игре кряду. Форвард не стал затягивать и использовал против «Калгари» неочевидный момент уже через полторы минуты после стартового свистка. Капризов, находясь на пятаке, подставил клюшку под мощнейший щелчок Мэтта Дамбы. Забавно, что, встретившись с шайбой, его клюшка разлетелась на две части. Кирилл забивал на любой вкус, но такого в НХЛ с ним ещё не случалось.

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Меньше чем через минуту «дикари» упрочили преимущество – Мэйсон Шоу довёл счёт до 2:0. Но этого задела «Миннесоте» не хватило. Концовку первого периода для «Миннесоты» омрачили многочисленные удаления. Команде удалось на время погасить атакующие порывы «Калгари», однако сразу после перерыва «Уайлд» получили сразу три гола за три минуты. Одним из обидчиков «Миннесоты» стал Назем Кадри. Нападающий, перешедший летом из «Колорадо», забросил восьмую шайбу в сезоне.