Издевательский дубль Овечкина в пустые ворота! Русский снайпер в 100 голах до Величия

Мог быть и хет-трик, но капитан «Вашингтона» попал в перекладину с колен с пятачка.

Александр Овечкин приберёг свои голы на десерт – и это была двойная порция. Теперь его погоня за великим рекордом стала ещё более осязаемой. Это ещё далеко не финишная прямая, но уже пройдена одна из последних серьёзных отметок – 100 голов до Великого.

Хотя в первом периоде матча с «Филадельфией» удача от него фантастическим образом отвернулась. Да и весь «Вашингтон» вышел на игру совершенно сникшим – очевидно, сказывалась усталость в конце долгого шестиматчевого выезда и предыдущая серьёзная заруба в Эдмонтоне.

Счёт открыл Кевин Хейз в большинстве, а буквально через минуту Ови упустил невероятный шанс отыграться. Он летел на пятачок, но запнулся о выставленную ногу Лукаша Седлака. Но с шайбой не расстался и уже на коленях с пятачка заряжал почти в пустые ворота, когда Картер Харт был уже обыгран, но непостижимым образом угодил в перекладину.

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Последовавшее большинство «столичные» не использовали, но на второй период вышли куда более готовыми и сравняли счёт с четвёртой попытки разыграть лишнего, Евгений Кузнецов и Райан Строум вывели на бросок Ти Джея Оши. В середине третьего периода забросил уже Строум и впервые в матче вывел «Вашингтон» вперёд.

Овечкин на протяжении всего матча не оставлял попытки забить гол – у него было восемь бросков в створ за матч, больше, чем у кого-либо ещё, и в итоге добился своего. Пусть и в пустые ворота – это тоже надо уметь, и здесь россиянин тоже скоро покорит рекорд НХЛ. За полторы минуты до сирены он получил шайбу у чужой зоны, потанцевал перед защитником и зарядил шайбу туда, где ей самое место – в сетку. Эта шайба стала дважды юбилейной – 50-й в карьере в пустые ворота, а также той, после которой до Гретцки осталось ровно 100 голов.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Счёт стал 3:1 в пользу «Вашингтона», но Джон Торторелла решил всё равно ещё раз попытать удачи и снова снял вратаря, предоставив Ови ещё один шанс. И, конечно, тот этим воспользовался, убежав к чужим воротам. Издевательски оглянулся на Трэвиса Санхайма, который понимал, что ситуацию уже не спасти, и оформил дубль!

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Гол номер 795 в карьере – до Гретцки теперь 99, до нового рекорда и абсолютного, непререкаемого Величия – 100. Рекорд Уэйна по голам в пустые ворота должен пасть ещё раньше, теперь Ови до него осталось всего лишь пять шайб.