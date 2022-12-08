Трэвису Конечны не понравился второй гол россиянина в пустые ворота, хотя тот даже не праздновал его. Потом он взял свои слова назад.

Что это было? Овечкин не стерпел наглую выходку и полез в драку с канадцем!

Матч «Филадельфии» и «Вашингтона» закончился на напряжённой ноте. Александр Овечкин только что забросил в пустые ворота в этой игре и вышел на дистанцию в 100 голов до абсолютного снайперского рекорда НХЛ, и у нападающего «лётчиков» Трэвиса Конечны были к этому претензии.

Хотя, казалось бы, какие претензии? Неужели Ови должен был по-джентльменски ограничиться одним голом в пустые ворота? Или, быть может, Конечны посчитал издевательством взгляд Ови за спину перед тем, как отправить шайбу в сетку?

Кстати, гол россиянин даже не праздновал – в рамках этого матча он уже ничего не решал. И спокойно проехал мимо Конечны, но тот всё равно поспешил высказать свои претензии. Зацепил россиянина клюшкой и, похоже, сказал: «Что это было?»

Слово за слово, Конечны толкнул оппонента, и Овечкин не стерпел такую наглую выходку. Он полез в драку с канадцем, и началась заварушка! На лёд со скамейки в нарушение правил выскочил даже Картер Харт. Любопытно, что никакого дисциплинарного штрафа ему за это не дали – возможно, оценили его миротворческие усилия?

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Даже когда арбитры разняли Овечкина и Конечны, те всё равно продолжали ярую перепалку, по итогам которой нападающий «Филадельфии» получил дисциплинарный штраф. Позже канадец рассказал, чем именно он был недоволен, и даже поумерил свой пыл. «Возможно, всё оказалось не так плохо. Я подумал, что он сделал финт и послал шайбу с неудобной. Может, всё было не так плохо, как мне казалось. Мы устали проигрывать. Каждый раз мы говорим о положительных моментах, выкладываемся в каждом матче. Но мы ненавидим проигрывать и уже устали искать в этом положительные моменты».

Главный тренер «Филадельфии» Джон Торторелла тоже не придал выходке Конечны большого значения: «Я даже не смотрел. Какая разница, игра была окончена».

Овечкин тоже не держал обиду и даже наоборот, похвалил соперника за характер: «Они проиграли, понимаете? У них есть характер, у них хорошая команда. Конечно, они были раздосадованы. Это игра», — сказал капитан «столичных».