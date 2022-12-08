«Сделал из него фарш». Молодой русский разбил лицо тафгаю и оформил хет-трик Горди Хоу

В НХЛ сегодня просто зажигательный игровой день. Александр Овечкин положил две в пустые ворота и приблизился к Гретцки на расстояние в 99 шайб, Тейдж Томпсон из «Баффало» оформил пента-трик в ворота «Коламбуса», Артемий Панарин отпраздновал большой юбилей в 600 очков за карьеру, Кирилл Капризов установил два новых рекорда «Миннесоты», Коннор Макдэвид первым в сезоне выбил 50 очков. Во всей этой кутерьме смог выделиться и ещё один россиянин – Клим Костин, записавший на свой счёт хет-трик Горди Хоу.

В этом сезоне Костин открыл новую главу своей карьеры, когда его обменяли из «Сент-Луиса» в «Эдмонтон». В стане «блюзменов» он всегда ходил рядом с основой, а в прошлом году впервые провёл 40 матчей за сезон, но так полноценно и не закрепился в составе.

В «Эдмонтоне» для него вырисовывается совершенно другая картина. Первый месяц он отыграл в АХЛ, после чего получил вызов в главную команду и всеми силами цепляется за свой шанс. На протяжении семи матчей он не мог разжиться очками, но в декабре заиграл гораздо ярче. В матче с «Миннесотой» забил свой первый гол за новую команду, а сегодня выдал, пожалуй, лучший матч в карьере.

После поражения в предыдущей встрече с «Вашингтоном» «нефтяники» отвели душу на несчастной «Аризоне», задав им фирменную трёпку. До девяти голов, как «Баффало», не дотянули, но забили восемь, что тоже весьма неплохо.

Начали без раскачки – на пятой минуте Ньюджент-Хопкинс открыл счёт, прошив Коннора Инграма в большинстве. Концерт продолжила четвёртая тройка «Эдмонтона» — Костин прокинул шайбу Дереку Райану, тот легко ушёл от опеки и в ближнем бою разобрался с вратарём.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Во втором периоде «Аризона» продолжила выступать грушей для битья, пропустив ещё четыре шайбы (и забив одну). В третьем периоде издевательства продолжил Костин – Райан выбил шайбу с клюшки соперника, и Клим легко вонзил её в ближний угол.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Но больше всего восторгов у болельщиков вызвали не набранные очки россиянина, а его драка в самой концовке встречи. На него пошёл бывший игрок «Эдмонтона» Зак Кассиан, который славится своей боевитостью. Канадец сам нарывался, пару раз толкнув россиянина в борт, и быстро об этом пожалел. Бой был коротким, но ярким, и обидчик россиянина вышел из него с разбитым лицом, а Костин – с разбитыми кулаками.

Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно на канале Sportsnet в YouTube.

Болельщики «Эдмонтона» оценили:

«Костин сделал фарш из вашего парнишки Кассиана».

«Легенда «Эдмонтона» Клим Костин».

«Буду ставить на гол Костина в овертайме плей-офф, если мы туда попадём. Хочу увидеть его в следующем матче в звене с Макдэвидом и Драйзайтлем».

«Кажется, Кен Холланд вышел победителем из обмена Костина».

«Обожаю Костина! Уложил Кассиана за три секунды и два удара».

Костин же после игры отметил, что драк не ищет, но и увиливать от них не собирается: «Знал, что гол, передача и драка – это хет-трик Горди Хоу, в КХЛ у нас так же называется. Сумасшедшее чувство — забить дома, на глазах у наших болельщиков, словами не описать. Я долго этого ждал. Откуда кровь на руке? Не знаю, не видел, просто дрался. Он толкнул меня сзади и схватил за шею. Я такой: «Окей, от драки не уйти». Я не ищу драк, просто хочу играть и наслаждаться хоккеем. Но если дело идёт к драке, не буду уклоняться. Тренер говорит, что хочет видеть от меня силовую игру, чтобы я доводил шайбу до ворот, цеплялся за неё. Не обязательно всех хитовать и драться, просто играть попроще и стараться помогать команде», — сказал Костин.