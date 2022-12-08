У Панарина крутой юбилей в НХЛ! Российская звезда теперь в одной компании с легендами лиги

Как же переменчива и непостоянна бывает спортивная жизнь. Ещё несколько месяцев назад в Северной Америке наперебой восхищались работой главного тренера «Нью-Йорк Рейнджерс» Жерара Галлана и включали канадца в рейтинг лучших специалистов по итогам минувшего чемпионата НХЛ. Это было абсолютно заслуженно, ведь в дебютный сезон под руководством 59-летнего тренера «синерубашечники» не только впервые с 2017 года забрались в полноценный плей-офф, но и дошли до финала Восточной конференции, где сумели даже навязать реальное сопротивление «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2-4).

Казалось, новый сезон «Рейнджерс» начнут по накатанной и продолжат прогрессировать. Но старт регулярки ознаменовался для команды Галлана большими трудностями. Неожиданно выяснилось, что Игорь Шестёркин – всё-таки пока ещё не бог, а только учится. После проведённого на абсолютно феноменальном уровне прошлого чемпионата в этом сезоне российский вратарь показывал далеко не самую плохую игру, но прежних показателей не было (2,72 в коэффициенте надёжности против 2,07 и 91,3% отражённых бросков против 93,5%). 26-летний вратарь перестал «красть» игры, а «Рейнджерс» начали проигрывать близкие и равные матчи.

Как итог – после сыгранной трети регулярки «синерубашечники» неожиданно обнаружили себя за чертой виртуальной зоны плей-офф, да ещё и с отставанием в несколько побед от восьмого места, что моментально породило осторожные разговоры о возможной отставке Галлана. Тем более что речь идёт о «Рейнджерс», владелец которых Джеймс Долан традиционно славится скоропалительными решениями.

«В 27 матчах «Рейнджерс» набрали в среднем 0,537 очка. Жонглирование игроками в звеньях Галлана вызвало жаркие споры, хотя оно может принести результаты, как, например, успешная игра Алекси Лафренье и Каапо Какко с Микой Зибанеджадом. Отсутствие его личной ответственности также подверглось критике.

«Рейнджерс» — загадка. Анализируя их выступление, можно сказать, что они лучше выступают в ситуациях «пять на пять», чем в прошлом сезоне. Но их звёздным игрокам не удавалось постоянно проявлять себя, а их молодёжь второго плана — один из ключевых факторов в плей-офф — разочаровывает. Прибавьте к этому, что Шестёркин играет отлично, но не на уровне вратаря с «Везиной» — и «Рейнджерс» находятся там, где они есть.

Галлан уже второй год тренирует «Рейнджерс», он подписал контракт до сезона-2024/2025. Логика подсказывает, что Галлан должен находиться в безопасности. Но иногда логике нет места в команде Долана», — заметил аналитик ESPN Грег Вышински.

По иронии судьбы, в самый сложный момент своего пребывания в «Рейнджерс» Галлан повёз свою команду на выезд по Западной конференции, который начинался для ньюйоркцев со встречи с «Вегас Голден Найтс». С той самой командой, где совсем недавно до поры до времени канадский тренер сначала успешно работал, а затем был неожиданно уволен в тот момент, когда «рыцари» выдали не самый лучший старт сезона. Ничего не напоминает?

Только сам Галлан знает ответ на вопрос, ловил ли он флэшбэки из прошлого, снова оказавшись на тренерской скамейке на арене в Парадайсе, но одно можно сказать точно – значение сегодняшнего матча для «Рейнджерс» было трудно переоценить. «Синерубашечники» выдали отличное начало встречи и уже на седьмой минуте первого периода открыли счёт усилиями Каапо Какко, подставившего клюшку под бросок защитника К’Андре Миллера.

До перерыва «рейнджеры» провели ещё несколько интересных атак и были близки к увеличению своего отрыва, однако реализовать созданные моменты у них не получилось. А во втором периоде «золотые рыцари» вспомнили о том, что занимают первое место в Западной конференции и заметно добавили в игровой конкретике. При игре в равных составах Шестёркин долгое время удерживал ворота в неприкосновенности, но в середине периода его крепко подставили свои же партнёры. С интервалом в пять секунд в штрафной бокс проследовали Винсент Трочек и Райан Линдгрен, а «Вегас» получил почти две минуты на реализацию двойного большинства. Таким подарком хозяева воспользовались – и Джонатан Маршессо сравнял счёт.

Несколько дней назад «Рейнджерс» уже выходили на третий период матча, который им надо было выигрывать кровь из носу, при довольно сложной ситуации. В домашней встрече с «Сент-Луис Блюз» ньюйоркцы и вовсе горели после двух периодов – 3:4, но в заключительной трети забросили три шайбы подряд и прервали серию неудач. Спустя два дня подопечные Галлана повторили тот же фокус, снова выдав просто ураганный третий период.

Роковым для «Вегаса» стало удаление ведущего защитника Ши Теодора. Примечательно, что третий период начался с того, что «Рейнджерс» имели две минуты большинства после удаления того же Теодора. Но если с первым меньшинством хозяевам справиться удалось, то, когда Ши удалился повторно, выстоять им уже не удалось. Мика Зибанеджад разрядил свою пушку из левого круга вбрасывания, не оставив шансов Логану Томпсону.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В этом эпизоде второстепенной результативной передачей отметился россиянин Артемий Панарин. Для 31-летнего форварда набранное очко стало 600-м за карьеру в 536 матчах в регулярных чемпионатах НХЛ. Таким образом, Панарин стал пятым действующим хоккеистом по скорости достижения 600 очков в лиге. Другие четверо: Коннор Макдэвид (421 матч), Сидни Кросби (430 матчей), Александр Овечкин (464 матча) и Евгений Малкин (490 матчей). Достойная компания для российской суперзвезды.

Заслуживает внимания и то обстоятельство, что с момента дебюта российского форварда в НХЛ, который произошёл в октябре 2015 года, лишь трём игрокам в лиге удалось набрать больше очков, чем Артемий. Это пара «нефтяников» — Коннор Макдэвид (749) и Леон Драйзайтль (651) – а также бывший партнёр Панарина по «Чикаго Блэкхоукс» Патрик Кейн (643).

На справленном юбилее российский форвард не остановился и уже в следующей атаки оформил ассистентский дубль. Панарин начал атаку из своей зоны, доставив шайбу до двукратного обладателя Кубка Стэнли Баркли Гудроу, а тот в свою очередь вывел Филипа Хитила один на один с Томпсоном – и только сегодня вернувшийся в состав американской команды после травмы чешский форвард отличный момент реализовал.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Оправиться от стремительного превращения 1:1 в 1:3 подопечные Брюса Кэссиди не смогли и уже не оказывали поймавшим кураж «Рейнджерс» ровным счётом никакого сопротивления. Не прошло и двух минут с момента предыдущего гола, как свою шайбу забросил первый номер драфта НХЛ Алекси Лафренье. А когда «Вегас» поймал ещё одно меньшинство, точку в игре поставил оформивший дубль Зибанеджад, которому вновь ассистировал Панарин.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«В третьем периоде мы не продемонстрировали никакого желания работать в обороне. Это был просто абсолютно отвратительный отрезок», — резюмировал итоги матча Маршессо.

«Рейнджерс» впервые с середины ноября смогли одержать две победы кряду, сумев показать проблески той игры, которая была у команды в минувшем сезоне. Отразивший 25 бросков Шестёркин снова был безупречен на последнем рубеже, а разговоры об увольнении Галлана, кажется, можно отложить в долгий ящик. Несмотря на одержанные победы, ньюйоркцы всё равно не вернулись в кубковую восьмёрку, но если они сумеют сохранить такую игру хотя бы на некоторый отрезок времени, то очень быстро это сделают.