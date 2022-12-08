«Крыса». В Америке бурно обсуждают потасовку Овечкина и Конечны после гола в пустые ворота

Александр Овечкин вновь атакует заголовки спортивных изданий. Капитан «Вашингтона» оформил дубль в матче с «Филадельфией». Обе его шайбы пришлись на концовку встречи. Овечкин дважды попал по пустым воротам. Россиянин в 51-й раз в энхаэловской карьере поразил оставленную вратарём сетку и ещё на два шага приблизился к немыслимому снайперскому рекорду Уэйна Гретцки. Что об этом говорят в социальных сетях?

«Просто напомню, что Овечкин теперь в 99 голах от рекорда всех времён. Обратный отсчёт пошёл», — констатирует @MezaOzzy.

«С момента появления в лиге Овечкин – лучший снайпер НХЛ с 795 голами. Сидни Кросби с 530 – на втором месте. Разница между Овечкиным и Кросби такая же, как между Кросби и 55-м снайпером Леоном Драйзайтлем», – пишет Big Head Hockey.

«Трэвис Конечны – такая ****. Плачет, потому что Алекс Овечкин забил в пустые ворота. Конечны сказал буквально следующее: «Что это было?» Ови следовало ответить: «795-й гол. Ты свидетель того, как пишется история», – пользователь @JDM отреагировал на стычку обороняющегося и атакующего хоккеистов в финале встречи.

Комментатор матчей «Вашингтона» на NBC Алан Мэй назвал Конечны «крысой» за тот же эпизод.

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@Rev_Bully тоже критикует игроков «Филадельфии»: «Извините, но если бы Овечкин пытался приблизиться к Гретцки и Хоу, забрасывая две необязательные шайбы в пустые ворота в 90-е годы, то тогда «Флайерз» заставили бы его собирать зубы со льда».

«Мне любопытно, почему в последнее время количество голов Овечкина в пустые ворота так значительно выросло. Не говорю, что это плохо – просто интересно», – делится @Kevin_Teskey.

«Гретцки противостояли вратари, которые постоянно играли на обеих ногах и которым не хватало технических навыков. Овечкин – чистейший, самый настоящий снайпер в истории НХЛ», – утверждает @Vitor_Conceicao.

«Сегодня мой папа посмотрел на меня и сказал: «Вот это да, мы увидим, как Овечкин обгоняет Гретцки», – рассказал @AutumnRose.

«Если Алекс Овечкин останется здоровым и будет играть на таком же уровне один или два сезона, то сможет побить рекорд Уэйна Гретцки. Это будет безумием. Великий амбассадор игры», – констатирует ведущий подкастов Джимми Ван.

«Овечкин, вероятно, в четырёх-пяти матчах от результата Горди Хоу. Я молю бога, чтобы это случилось. Не могу поверить, что это возможно», – пишет @keyshuii.

«Овечкин забил бы 1200 голов в эру Гретцки», – считает @glenhorner3.

«Это невероятно для нас – быть непосредственными свидетелями этого, в какой-то мере строить это достижение или просто быть с этим рядом. Особенное чувство, – признался журналистам защитник «Вашингтона» Джон Карлсон. – Каждый его гол, каждая игра, каждый год – это новая веха.

Следующий матч «Кэпиталз» сыграют 10 декабря. Их соперником станет «Сиэтл». Хорошая мишень для Овечкина?