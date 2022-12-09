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Результаты матчей КХЛ 8 декабря, турнирная таблица, видеообзоры, что происходит в КХЛ

Мощный камбэк «Ак Барса», «Трактор» уже последний на Востоке. Итоги игрового дня КХЛ
Егор Торишный
Мощный камбэк «Ак Барса»
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СКА и «Автомобилист» продолжают побеждать, «Салават» выиграл в Новосибирске с 11 форвардами.

8 декабря в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ состоялось девять матчей. Коротко рассказываем о каждом из них.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 декабря 2022, четверг. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
1 : 3
Адмирал
Владивосток
0:1 Шевченко (Криштоф) – 16:32 (4x5)   1:1 Бочаров (Аляев, Николишин) – 17:36 (5x4)   1:2 Чебыкин (Берлёв, Шевченко) – 30:51 (5x4)   1:3 Червены (Криштоф, Лисовец) – 59:57 (en)

В Хабаровске очередную серию дальневосточного дерби играли «Амур» и «Адмирал». В первом периоде команды обменялись голами (на шайбу Шевченко ответил Бочаров), а во втором отрезке Николай Чебыкин забил, как оказалось, решающий гол на 31-й минуте. 28 сейвов Никиты Серебрякова предопределили успех «Адмирала», а Рудольф Червены за три секунды до финальной сирены установил окончательный счёт в матче. «Адмирал» прервал трёхматчевую серию из поражений и не отпустил вперёд в таблице «Салават Юлаев», а «Амур» хоть и проиграл, но остался в зоне плей-офф на Востоке.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 декабря 2022, четверг. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
3 : 6
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Скориков (Мухамадуллин) – 01:39 (5x5)   1:1 Голубев (Яковлев) – 07:30 (5x5)   1:2 Науменков (Шмелёв) – 24:51 (4x3)   1:3 Коледов (Науменков) – 26:38 (5x4)   1:4 Панин (Скориков, Хмелевски) – 27:05 (5x5)   2:4 Бутузов (Бек, Мёрфи) – 30:14 (5x5)   3:4 Бутузов (Коротков) – 45:17 (5x5)   3:5 Шмелёв (Сучков, Кадейкин) – 45:35 (5x5)   3:6 Кулёмин – 59:24 (en)

«Салават Юлаев» после успеха в Омске приехал в Новосибирск и одержал вторую победу подряд. Триумф подопечных Виктора Козлова, которые из-за травм и болезней вынуждены были играть в 11 нападающих, предопределил 134-секундный отрезок во втором периоде, за время которого «Салават» забил три гола и отправил на скамейку запасных Дениса Костина. «Сибирь» не сдалась, отыграла две шайбы (дубль оформил Владимир Бутузов), но уфимцы не отдали этот матч. 6:3, «Салават» вновь ловит победную волну, «Сибирь» же ушла на паузу с грузом из двух домашних поражений подряд.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 декабря 2022, четверг. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 3
ОТ
Ак Барс
Казань
1:0 Телегин (Грицюк, Толчинский) – 07:32 (5x4)   2:0 Грицюк (Чистяков, Толчинский) – 17:38 (5x4)   2:1 Кагарлицкий (Шипачёв) – 30:53 (5x5)   2:2 Дыняк (Сафонов) – 36:22 (5x5)   2:3 Юдин (Шипачёв) – 62:46 (3x3)

«Авангард» в Омске принимал «Ак Барс» и в первом периоде огорошил казанцев двумя шайбами в большинстве: отличились Иван Телегин и Арсений Грицюк. Для «ястребов» всё складывалось лучшим образом, но во втором периоде гости прибавили, заставили омичей ошибаться и отыгрались: сначала сработала связка Шипачёв – Кагарлицкий, а затем Дыняк нанёс идеальный бросок после выигранного вбрасывания.

Судьба матча решалась в овертайме, где героем стал Дмитрий Юдин, а антигероем – Василий Демченко. Казанский защитник пробил вратаря «Авангарда» броском со входа в зону и принёс «Ак Барсу» первую победу над омичами в сезоне.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 декабря 2022, четверг. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
2 : 1
Трактор
Челябинск
0:1 Бывальцев (Бурдасов) – 09:30 (5x5)   1:1 Блэкер – 19:12 (5x5)   2:1 Гуркин – 26:09 (5x5)

В Екатеринбурге встретились географические соседи, находящиеся на разных полюсах турнирной таблицы Востока. «Трактор» открыл счёт на 10-й минуте усилиями Алексея Бывальцева, но Джесси Блэкер ещё до перерыва забил ответный гол, а в середине матча Ефим Гуркин забросил победную шайбу.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Результат этой игры вкупе с неожиданным поражением «Металлурга» в Нижнекамске позволил «Автомобилисту» увеличить лидерский отрыв в конференции уже до семи очков, «Трактор» же встречает паузу на домашний Матч звёзд на последнем месте Востока.

Турнирная таблица КХЛ
Фонбет Чемпионат КХЛ
08 декабря 2022, четверг. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
0 : 1
Куньлунь Ред Стар
Пекин
0:1 Родевальд – 19:19 (5x4)

Самый нерезультативный матч игрового дня прошёл в Ярославле. Здесь вполне успешный «Локомотив» внезапно проиграл аутсайдеру Запада «Куньлуню», да ещё и под ноль. Единственную шайбу китайской команды на 20-й минуте забросил Джек Родевальд, а главным героем «драконов» стал голкипер Мэтт Джурасик, отразивший 47 бросков ярославцев.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 декабря 2022, четверг. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
3 : 2
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Лайпсик (Майе, Дронов) – 13:04 (5x4)   1:1 Федотов – 22:12 (5x5)   2:1 Шафигуллин – 35:40 (5x5)   3:1 Федотов (Галимов) – 39:21 (5x5)   3:2 Майе (Дронов, Лайпсик) – 57:49 (6x4)

«Металлург» выиграл в Нижнекамске два периода из трёх, но не увёз из Татарстана ни одного очка. Всё из-за вдрызг проигранного второго периода, в котором «Нефтехимик» отправил в ворота Василия Кошечкина три безответные шайбы. Дубль оформил Илья Федотов, а опытный голкипер из-за этой оказии начал третий отрезок уже на скамейке запасных.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 декабря 2022, четверг. 19:00 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
6 : 2
ХК Сочи
Сочи
1:0 Кара (Волгин, Кугрышев) – 08:01 (5x4)   1:1 Петьков (Александров, Мачулин) – 12:26 (5x5)   2:1 Яровой (Волгин, Граовац) – 23:09 (5x5)   3:1 Кара (Рассказов) – 30:56 (5x5)   4:1 Старков (Уилсон, Воронков) – 33:22 (5x5)   5:1 Яровой (Граовац, Уилсон) – 52:03 (5x5)   6:1 Кугрышев (Руа, Яремчук) – 54:20 (5x5)   6:2 Завгородний (Точицкий, Гормли) – 56:52 (5x4)

В Балашихе «Витязь» и «Сочи» сыграли равный первый период, а вот затем южная команда, ослабленная уровнем состава и болезнями, развалилась. Артемий Плешков за 10 минут второго отрезка пропустил три шайбы и закончил матч, а вышедший вместо него Максим Третьяк пропустил ещё два гола в заключительной двадцатиминутке. Гол Дмитрия Завгороднего лишь немного подсластил пилюлю подопечным Сергея Светлова, в составе «Витязя» главными героями стали Владислав Кара и Станислав Яровой, оформившие по дублю.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 декабря 2022, четверг. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
3 : 5
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Мороз (Меркли, Спунер) – 06:49 (5x5)   1:1 Гусев – 32:15 (5x5)   1:2 Гусев (Хуснутдинов, Яшкин) – 34:31 (5x5)   1:3 Жафяров (Хайруллин) – 35:23 (5x5)   2:3 Душак (Меркли, Алистров) – 41:34 (5x4)   3:3 Мартынов (Гилмор, Лалонд) – 42:22 (5x5)   3:4 Яшкин – 49:44 (5x5)   3:5 Волков (Зыков, Цицюра) – 52:31 (5x5)

И ещё один матч, где с одной из команд случился грандиозный провал во втором периоде! Минское «Динамо» выигрывало у СКА 1:0 к 33-й минуте, а затем пропустило три шайбы за 188 секунд, причём две из них – от Никиты Гусева. Правда, затем белорусы смогли сравнять счёт, но голы Дмитрия Яшкина и Александра Волкова в середине третьего периода принесли-таки армейцам очередную победу.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 декабря 2022, четверг. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
1 : 2
Б
Динамо М
Москва
1:0 Хайруллин – 47:25 (5x5)   1:1 Каблуков (Муранов) – 49:52 (5x5)   1:2 Рашевский – 65:00 (ПБ)

В Москве «Спартак» и «Динамо» играли ретродерби со всеми атрибутами: ретроформа, уникальные костюмы тренерского штаба и прочее. Матч получился напряжённым, но не слишком зрелищным. Тимур Хайруллин открыл счёт только на 48-й минуте, «Динамо» отыгралось на 50-й усилиями Ильи Каблукова, а итоговую победу бело-голубым в серии буллитов принесла успешная попытка Дмитрия Рашевского.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

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