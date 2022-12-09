Мощный камбэк «Ак Барса», «Трактор» уже последний на Востоке. Итоги игрового дня КХЛ

8 декабря в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ состоялось девять матчей. Коротко рассказываем о каждом из них.

В Хабаровске очередную серию дальневосточного дерби играли «Амур» и «Адмирал». В первом периоде команды обменялись голами (на шайбу Шевченко ответил Бочаров), а во втором отрезке Николай Чебыкин забил, как оказалось, решающий гол на 31-й минуте. 28 сейвов Никиты Серебрякова предопределили успех «Адмирала», а Рудольф Червены за три секунды до финальной сирены установил окончательный счёт в матче. «Адмирал» прервал трёхматчевую серию из поражений и не отпустил вперёд в таблице «Салават Юлаев», а «Амур» хоть и проиграл, но остался в зоне плей-офф на Востоке.

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«Салават Юлаев» после успеха в Омске приехал в Новосибирск и одержал вторую победу подряд. Триумф подопечных Виктора Козлова, которые из-за травм и болезней вынуждены были играть в 11 нападающих, предопределил 134-секундный отрезок во втором периоде, за время которого «Салават» забил три гола и отправил на скамейку запасных Дениса Костина. «Сибирь» не сдалась, отыграла две шайбы (дубль оформил Владимир Бутузов), но уфимцы не отдали этот матч. 6:3, «Салават» вновь ловит победную волну, «Сибирь» же ушла на паузу с грузом из двух домашних поражений подряд.

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«Авангард» в Омске принимал «Ак Барс» и в первом периоде огорошил казанцев двумя шайбами в большинстве: отличились Иван Телегин и Арсений Грицюк. Для «ястребов» всё складывалось лучшим образом, но во втором периоде гости прибавили, заставили омичей ошибаться и отыгрались: сначала сработала связка Шипачёв – Кагарлицкий, а затем Дыняк нанёс идеальный бросок после выигранного вбрасывания.



Судьба матча решалась в овертайме, где героем стал Дмитрий Юдин, а антигероем – Василий Демченко. Казанский защитник пробил вратаря «Авангарда» броском со входа в зону и принёс «Ак Барсу» первую победу над омичами в сезоне.

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В Екатеринбурге встретились географические соседи, находящиеся на разных полюсах турнирной таблицы Востока. «Трактор» открыл счёт на 10-й минуте усилиями Алексея Бывальцева, но Джесси Блэкер ещё до перерыва забил ответный гол, а в середине матча Ефим Гуркин забросил победную шайбу.

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Результат этой игры вкупе с неожиданным поражением «Металлурга» в Нижнекамске позволил «Автомобилисту» увеличить лидерский отрыв в конференции уже до семи очков, «Трактор» же встречает паузу на домашний Матч звёзд на последнем месте Востока.

Самый нерезультативный матч игрового дня прошёл в Ярославле. Здесь вполне успешный «Локомотив» внезапно проиграл аутсайдеру Запада «Куньлуню», да ещё и под ноль. Единственную шайбу китайской команды на 20-й минуте забросил Джек Родевальд, а главным героем «драконов» стал голкипер Мэтт Джурасик, отразивший 47 бросков ярославцев.

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«Металлург» выиграл в Нижнекамске два периода из трёх, но не увёз из Татарстана ни одного очка. Всё из-за вдрызг проигранного второго периода, в котором «Нефтехимик» отправил в ворота Василия Кошечкина три безответные шайбы. Дубль оформил Илья Федотов, а опытный голкипер из-за этой оказии начал третий отрезок уже на скамейке запасных.

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В Балашихе «Витязь» и «Сочи» сыграли равный первый период, а вот затем южная команда, ослабленная уровнем состава и болезнями, развалилась. Артемий Плешков за 10 минут второго отрезка пропустил три шайбы и закончил матч, а вышедший вместо него Максим Третьяк пропустил ещё два гола в заключительной двадцатиминутке. Гол Дмитрия Завгороднего лишь немного подсластил пилюлю подопечным Сергея Светлова, в составе «Витязя» главными героями стали Владислав Кара и Станислав Яровой, оформившие по дублю.

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И ещё один матч, где с одной из команд случился грандиозный провал во втором периоде! Минское «Динамо» выигрывало у СКА 1:0 к 33-й минуте, а затем пропустило три шайбы за 188 секунд, причём две из них – от Никиты Гусева. Правда, затем белорусы смогли сравнять счёт, но голы Дмитрия Яшкина и Александра Волкова в середине третьего периода принесли-таки армейцам очередную победу.

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В Москве «Спартак» и «Динамо» играли ретродерби со всеми атрибутами: ретроформа, уникальные костюмы тренерского штаба и прочее. Матч получился напряжённым, но не слишком зрелищным. Тимур Хайруллин открыл счёт только на 48-й минуте, «Динамо» отыгралось на 50-й усилиями Ильи Каблукова, а итоговую победу бело-голубым в серии буллитов принесла успешная попытка Дмитрия Рашевского.

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