«Мы в отчаянии». Чемпионы НХЛ переживают настоящую катастрофу уже в начале сезона

Выигравший Кубок Стэнли «Колорадо» общепризнанно был одной из самых глубоких команд НХЛ. После долгих лет ассоциации лишь с первым звеном менеджмент «лавин» славно потрудился, усилив атаку удачными обменами. На дедлайне Джо Сакик отработал образцово, за счёт места под потолком взяв ещё четырех игроков, каждый из которых очень помог клубу.

Но за чемпионство приходится платить большую цену — причём дословно, лидеры клуба хотели больших контрактов. Чемпионские команды и так не всегда могут удовлетворить все запросы лидеров, а «Колорадо» помешали и долгие годы потолка, который толком не рос. Из-за этого всех сохранить было нельзя, и «лавины» лишились Назема Кадри и Андре Бураковски, встав перед необходимостью новой сборки второго звена.



Тем не менее управленческий дуэт Сакик — Макфарлэнд с этой задачей справился, продлив Валерия Ничушкина и Арттури Лехконена, который в чемпионском плей-офф забил несколько наиважнейших клатчерских голов. Хотя составу «лавин» слегка недоставало глубины, система Джареда Беднара должна была компенсировать это. Из явных провалов выделялась разве что позиция второго центра, которая могла быть закрыта на дедлайне.

Габриэль Ландеског Фото: AP/ТАСС

Уже на старте сезона стало известно, что капитан команды Габриэль Ландеског пропустит три месяца из-за проведённой операции на колене. В принципе, в последние сезоны «лавины» привыкли к тому, что швед часто лечится, его позицию в первом звене занял Лехконен. Кроме того, при невыясненных обстоятельствах выбыл скоростной Даррен Хельм — ветеран из четвертой тройки.

Во втором звене за себя и того парня стал работать Валерий Ничушкин, который выдал такой старт сезона (12 очков в 7 матчах), что самые горячие головы стали говорить, что челябинский воспитанник может бросить вызов Макдэвиду. Однако в конце октября и Валерий получил травму, перенёс операцию на голеностопе и выбыл на месяц. Он должен вернуться в строй сравнительно скоро и облегчить жизнь «Колорадо».

После этого ситуация в «Колорадо» оставалась довольно стабильной. В начале ноября выбыл на несколько недель самый талантливый молодой защитник команды Боуэн Байрэм, но линия обороны у «лавин» собрана с запасом. А вот настоящая эпидемия началась ближе к декабрю и выглядит так:

26 ноября с «травмой нижней части тела» выбыл форвард второго звена Эван Родригес, срок восстановления — 2-3 недели;

2 декабря с таким же диагнозом на несколько недель вылетел силовой защитник Джош Мэнсон;

на следующий день с «травмой верхней части тела» отправился в лазарет и упомянутый выше Лехконен.

Апофеоз же наступил несколько дней назад, когда в гостевой игре с «Филадельфией» травму получил и Натан Маккиннон, который скоро станет самым высокооплачиваемым игроком лиги. Из-за травм партнёров ему пришлось выходить на матч в непривычном звене, но и это продлилось лишь пять минут игрового времени, после которого Натан покинул лёд из-за повреждения.

Натан Маккиннон Фото: АР/ТАСС

«Колорадо» пришлось вызывать в основу почти половину своего фарм-клуба, но и это не помогло. Свой шанс получил Михаил Мальцев, ставший многим родным после ведения своего телеграм-канала, но и он получил повреждение. «Было большинство, столкнулись с защитником и упали вместе. Пытаюсь встать, и тут мышцу как дернет болью, но не понимаю почему. Снова падаю», — описал момент травмы форвард. Мальцеву сделали операцию, он пропустит два месяца.



Сейчас состав «Колорадо» выглядит удивительно непривычно. На первое звено народ ещё наскребают — там выходят оставшийся здоровым Микко Рантанен, молодой талант Алекс Ньюхук и Шарль Юдон, который не играл в НХЛ с марта 2020-го. Однако боттом-6 — это уже чистая АХЛ. Даже на родном высокогорном льду Денвера эта солянка не оказала сопротивления паровому катку из «Бостона», проиграв 0:4.



«Наше чемпионство в прошлом году уже не ничего не значит. В этой лиге невероятное равенство, нам не гарантирована позиция в плей-офф, за неё надо бороться, мы бьёмся за очки. Отстойно говорить после 24-й игры сезона, что у нас отчаянное положение, но это реальность», — сказал после поражения Эндрю Кольяно. Ветеран лиги постоянно выходил в третьем звене «Колорадо», которое долгое время было единственным в НХЛ, что не пропускало шайб в равных составах — теперь это вторая тройка.

Игра «Колорадо» — «Бостон» Фото: АР/ТАСС

Внутренние резервы у чемпионов, которые отдали достаточно драфт-пиков и молодых игроков ради усиления, довольно хлипкие — лучшие из молодых игроков системы и так в основе, в составе «Колорадо» в этом году свой первый матч в НХЛ провели четыре игрока. В Денвере даже дали очередной последний шанс Алексу Гальченюку, но после четырёх матчей снова отправили в АХЛ.

Однако на плаву «Колорадо» может удержать относительная слабость Запада (по крайней мере, по сравнению с Востоком), а также оборона, где потери не так велики: по пропущенным голам в равных составах «лавины» идут на шестом месте в лиге. Команде Джареда Беднара надо продержаться ещё примерно дюжину матчей до получения подкрепления.