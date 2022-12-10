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Сокрушительный силовой приём Александра Романова, видео, хит русского защитника спровоцировал драку в матче НХЛ

Выключил свет американцу! Силовой приём русского защитника спровоцировал драку в матче НХЛ
Денис Лутченко
Хит Романова спровоцировал драку в матче НХЛ
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Похоже, остановить «Нью-Джерси» можно только жёсткими способами.

Одно из откровений чемпионата НХЛ – «Нью-Джерси». Молодая команда отличается особенной дерзостью и после первой трети регулярки продолжает удерживать захваченное лидерство.

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Способ нейтрализовать опасного соперника нашёл «Нью-Йорк Айлендерс». «Островитяне» не побоялись зарубиться с «дьяволами» в результативной и атакующей игре. Нико Хишир открыл счёт в самом начале встречи, но четыре следующие шайбы в свой актив записали именно партнёры Александра Романова.

Ближе к середине второго периода Доусон Мерсер отквитал одну шайбу. «Дэвилз» получили хороший заряд бодрости и позитивных эмоций, продолжили наседать на ворота Витека Ванечека. И прервать этот мощный спурт удалось как раз Романову. Россиянин поймал на входе в зону Майлза Вуда.

ВИДЕО

Силовой приём получился очень жёстким. Американский форвард завозился с шайбой, не найдя достойных адресатов, и в какой-то момент опустил голову. Тогда-то Романов и въехал в него. Вуд отскочил от защитника как от стенки и не мог подняться со льда в течение пары минут.

Тем временем у борта за воротами вспыхнула массовая потасовка. В неё так или иначе ввязались все оставшиеся целыми полевые игроки, находившиеся в тот момент на площадке. Однако дальше оскорблений и толчков дело не зашло – лайнсмены оперативно растащили дуэлянтов. Настойчивее других до Романова пытался добраться Майкл Маклауд, но его усилия оказались тщетными.

Арбитры выписали Маклауду 17 минут штрафа: 10 за недицисплинированное поведение, пять за драку и две за то, что именно он стал её инициатором. Романов отделался пятиминуткой за участие в стычке. А вот его силовой приём судьи признали легальным.

НХЛ - регулярный чемпионат
10 декабря 2022, суббота. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
4 : 6
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Хишир (Братт, Хэмилтон) – 05:32 (5x4)   1:1 Нельсон (Романов) – 15:37 (5x5)   1:2 Ли (Романов, Мейфилд) – 19:51 (5x5)   1:3 Сизикас (Мартин, Клаттербак) – 23:31 (5x5)   1:4 Вальстрём (Бейли, Барзал) – 24:05 (5x5)   2:4 Мерсер (Хьюз, Грейвз) – 26:03 (5x5)   2:5 Нельсон (Пажо, Барзал) – 36:47 (5x4)   2:6 Клаттербак – 41:00 (5x5)   3:6 Татар (Зигенталер, Братт) – 42:30 (5x5)   4:6 Хьюз (Хэмилтон, Зигенталер) – 53:39 (6x5)

В этот момент игра для «Нью-Джерси» окончательно разрушилась. Вскоре после инцидента Брок Нельсон забросил ещё одну шайбу за «Айлс». В дебюте третьего периода Кэл Клаттербак установил счёт на отметке 6:2. «Девилз», впрочем, не бросили играть и до сирены успели отличиться ещё дважды. Тем не менее отрыв от противника был таким, какой без чуда отыграть невозможно.

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Романов к эффектному и эффективному хиту добавил две результативные передачи. Ещё один россиянин из «Айлендерс» — вратарь Семён Варламов – отразил 25 бросков. Для него этот матч стал десятым в сезоне.

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