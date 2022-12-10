Два русских таланта КХЛ в трудной ситуации. Как Шумакову и Бурмистрову спасти карьеры?

Начиная со следующего сезона в КХЛ ужесточат лимит на легионеров: вместо пяти человек в заявке команды на матч останется три иностранца. В этой связи улучшится положение россиян. Дополнительные места появятся не только для молодых хоккеистов, но и для опытных мастеров, которым нужно перезагрузить свои карьеры.

К таковым можно отнести нападающих Сергея Шумакова и Александра Бурмистрова. Оба давно сделали себе имя и зарекомендовали себя сильными хоккеистами, но сейчас оказались в трудных ситуациях.

Бурмистрова вывели из состава «Ак Барса» сразу после ссоры с Олегом Знарком, который тогда работал главным тренером казанцев. Кстати, Александр не скрывает своих непростых отношений с Олегом Валерьевичем, недавно лайкнув в одной из соцсетей пост об отставке специалиста. Люди не сработались, такое бывает. Нужно двигаться дальше.

Мы уже сообщали, что сейчас руководство «барсов» и представители игрока активно заняты вероятным обменом форварда. Не будем забывать, что Бурмистров – центральный нападающий, а на них в России (и не только) всегда был хороший спрос.

Статистика Александра Бурмистрова

Заинтересованность в игроке проявляют сразу несколько команд. Есть варианты в Западной конференции (например, «Локомотив»), есть и в Восточной. Так, не прочь видеть нападающего в своих рядах в «Металлурге». Бурмистрова давно и хорошо знает главный тренер уральцев Илья Воробьёв, а капитан «металлургов» Егор Яковлев – один из близких друзей Александра. Значит, все будут идти единым кулаком к поставленным задачам. При полном, что важно, взаимопонимании.

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«Влад, извини, пожалуйста, я тебя перебью — но вот давай без слухов [обращаясь к журналисту. — Прим. «Чемпионата»]. Здесь слухи ходят начиная с августа. Их очень много, и не только про нашу команду, поэтому я считаю неуместным комментировать слухи. Что касается его будущего — это вопрос к руководству», – вот так прокомментировал возможный обмен Бурмистрова и. о. главного тренера «Ак Барса» Юрий Бабенко.

В «Ак Барсе» постоянно пытаются что-то утаить, делают удивлённые лица, хотя пора давно и честно высказаться о сложившейся ситуации. А то вещей игрока в раздевалке нет, в состав он не попадает, занимается индивидуально, но никто якобы ничего не знает. Как-то странно, не находите?

Александр Бурмистров в «Ак Барсе» Фото: Ильнар Тухбатов, photo.khl.ru

Скорее всего, сменит команду и ещё один известный хоккеист – Сергей Шумаков. Воспитанник челябинского хоккея приходил в «Трактор» на определённую роль, но тренерский штаб использует его иначе.

Статистика Сергея Шумакова

Собственно говоря, всё происходящее подробно прокомментировал агент хоккеиста Шуми Бабаев, подтвердивший вероятность обмена своего клиента в другую команду. Не думается, что у Шумакова будут большие проблемы с поиском нового клуба. В дедлайн и с акцентом на плей-офф игроки подобного калибра попадут под прицелы многих селекционных служб. Трансферный рынок нынче богатым точно не назовёшь, поэтому за любой солидный актив будет идти борьба.

«Что касается будущего Сергея Шумакова, то мы в целом подведём некий итог, сейчас есть время. Мы с тренерским штабом проанализируем выступление того или иного хоккеиста. И уже потом будем принимать кадровые решения», – заявил накануне генеральный директор «Трактора» Иван Савин.

Поэтому можно не сомневаться в том, что и Бурмистров, и Шумаков в ближайшее время найдут себе новые команды. Если, конечно, в их нынешних клубах резко не поменяют решения.