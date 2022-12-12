Рейтинг: 8 лучших матчей сборной России на Кубке Первого канала

«Зимняя классика» на футбольной арене в Петербурге, невероятная битва с канадцами или что-то другое? Решать вам.

15 декабря в Москве стартует очередной розыгрыш Кубка Первого канала. На этот раз в российскую столицу приедут сборные Беларуси и Казахстана, а вот привычных по Евротуру соперников не будет. В преддверии нового Кубка предлагаем вам выбрать лучшие матчи сборной России из предыдущих розыгрышей турнира.

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