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8 лучших матчей сборной России по хоккею на Кубке Первого канала

Рейтинг: 8 лучших матчей сборной России на Кубке Первого канала
Егор Бульчук
8 лучших матчей России на Кубке Первого канала
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«Зимняя классика» на футбольной арене в Петербурге, невероятная битва с канадцами или что-то другое? Решать вам.

15 декабря в Москве стартует очередной розыгрыш Кубка Первого канала. На этот раз в российскую столицу приедут сборные Беларуси и Казахстана, а вот привычных по Евротуру соперников не будет. В преддверии нового Кубка предлагаем вам выбрать лучшие матчи сборной России из предыдущих розыгрышей турнира.

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Рейтинг: 8 лучших матчей сборной России на Кубке Первого канала
Фото: fhr.ru
1 место

21 декабря 2008 года. Россия — Швеция — 6:2

В конце нулевых Кубок Первого канала принимал новенький «Мегаспорт». Сборной России – на тот момент действующему чемпиону мира – удалось продемонстрировать яркую и сбалансированную игру. Россияне забросили шесть шайб, но у каждой оказался уникальный автор. Алексей Михнов, Алексей Терещенко, Виталий Атюшов, Данис Зарипов, Максим Сушинский и Денис Куляш не оставили скандинавам ни шанса.

Фото: Алексей Беззубов, photo.khl.ru
2 место

13 декабря 2012 года. Россия — Швеция — 5:1

Из-за локаута в НХЛ в 2012 году турнир получился особенно статусным. Но ни Никлас Бекстрём, ни Виктор Хедман не помогли сборной «трёх корон». Шведы не нашли контраргументов в борьбе с Овечкиным, Малкиным и компанией, хотя в их составе на лёд выходили семь участников ванкуверской Олимпиады.

Фото: Алексей Беззубов, photo.khl.ru
3 место

15 декабря 2012 года. Россия — Чехия — 6:0

В локаутный 2012 год о сборную России споткнулись чехи. Россияне доминировали с первой и до последней минуты, равномерно разложив силы по дистанции. Хозяева КПК забили по два гола в каждом из периодов. Особенную роль в разгроме сыграл Павел Дацюк – легенда «Детройта» оформил хет-трик. Это был матч топ-уровня, какой редко увидишь на чемпионате мира – чехи в том году привезли на КПК сразу 10 энхаэловцев, а у нас на лёд выходили главные звëзды поколения

Фото: fhr.ru
4 место

16 декабря 2017 года. Россия — Канада — 2:0

Перед двумя последними Олимпиадами европейскую компанию на Кубке Первого канала разбавляла сборная Канады. Таким образом родоначальники хоккея сами готовились к борьбе за олимпийские медали. В 2017 году «кленовые листья» провели отличный матч с россиянами. От напряжения на льду можно было заряжать телефоны, хотя особой результативностью соперники не побаловали. Развязка наступила только в третьем периоде, когда Никита Нестеров реализовал большинство. Вскоре после этого усилиями Сергея Плотникова россияне увеличили преимущество, а затем очень грамотно отоборонялись. Василий Кошечкин сохранил свои ворота в неприкосновенности. А ровно через два месяца команда Олега Знарка завоевала в корейском Пхёнчхане золото Олимпиады.

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru
5 место

19 декабря 2010 года. Россия — Финляндия — 6:2

Финляндия – исторически один из самых загадочных и сложных для российской сборной соперников. Но в декабре 2010-го проблем удалось избежать. Россияне фантастическим образом провели второй период: забросив пять шайб в течение 20 минут, они окончательно разрешили все вопросы о победителе.

Фото: fhr.ru
6 место

16 декабря 2018 года. Россия — Финляндия — 5:0

Матч между сборными России и Чехии принимал огромный футбольный стадион в Петербурге. За действиями хоккеистов на «Газпром Арене» наблюдали 71 тыс. зрителей. При мощной поддержке трибун у россиян не было иных вариантов, кроме как победить. В результате хозяева камня на камне не оставили от финской обороны, а Игорь Шестёркин отразил все 22 броска по своим воротам.

Фото: fhr.ru
7 место

15 декабря 2018 года. Россия — Чехия — 7:2

Роль главной звезды в олимпийской и постолимпийской сборной России исполнял Кирилл Капризов, но в матче со сборной Чехии он забил только один гол. А вот его менее авторитетные партнёры отличились дважды: Андрей Локтионов и Андрей Кузьменко оформили по дублю, бесповоротно испортив чехам декабрьский вечер.

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru
8 место

16 декабря 2016 года. Россия — Чехия — 5:1

Четыре года спустя российские хоккеисты вылетели на лёд подобно гориллам, как сказал бы Илья Брызгалов. Россияне обеспечили себе победу ещё в первой половине стартового периода, забросив сразу трижды. Основной вклад в успех внесли игроки, в тот момент выступавшие за СКА: Илья Ковальчук, Павел Дацюк, Сергей Плотников.

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