«Я не понимал, что происходит». Канадец подарил русскому таланту первый гол в НХЛ

«Подумал: «Окей, мне надо просто не промахнуться по пустым воротам».

47 минут чистого игрового времени понадобилось Кириллу Марченко, чтобы открыть счёт своим голам в НХЛ. 7 декабря нападающий провёл первый матч в лиге, а пять суток спустя – забросил.

Россиянину широко улыбнулась удача. После агрессивного форчека Кент Джонсон подхватил шайбу, продвинулся вглубь зоны и всем телом – от глаз до мускулов – показал, что будет бросать. Но, вытянув вратаря, который купился и выдвинулся вперёд, канадец резко развернулся и выдал передачу на Марченко. Тому оставалось лишь попасть в створ. Празднуя успех, россиянин сразу указал пальцем на партнёра как на главного героя эпизода.

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«Я впечатлён, но немного не понял, что произошло: быстрый пас, быстрый бросок, – рассказал Марченко в послематчевом интервью местному телеканалу. – Отличная игра Джонсона. Мне нужно было только не промахнуться по воротам. Лёгкий гол, но я очень счастлив. Я не понимал, что происходит. Смотрел на шайбу, Джонсон замахивался, потом отдал мне. Я подумал: «Окей, мне надо просто не промахнуться по пустым воротам – это легко. Бросил, попал, думаю: «О, вау, это первый гол в НХЛ. Окей». Что сделаю с этой шайбой? Положу в своей комнате, но это только первая, мне нужно больше».

Общаясь с журналистом, Марченко много смеялся, но эмоции могли бы быть куда менее позитивными. Поражение команды наверняка смазало бы впечатление от дебютной шайбы, и оно было чрезвычайно близко. После гола Кирилла соперники продолжили штурмовать ворота друг друга и завершили основное время при результате 5:5. На первой минуте овертайма Джонни Годро принёс «Блю Джекетс» победу. Двумя результативными передачами в составе «Коламбуса» отметился защитник Владислав Гавриков.

Марченко провёл на площадке чуть больше 11 минут. Точный бросок оказался для него единственным в матче. Кроме того, россиянин заработал две минуты штрафа.

Связка Джонсона и Марченко не откровение для болельщиков «Коламбуса». Этот дуэт оформился ещё в сентябре во время предсезонных турниров новичков. Канадский форвард, чьи ассистентские наклонности давно известны, набрал шесть очков в лагере и стал лучшим бомбардиром команды. Кирилл, забросив по шайбе в каждом из трёх матчей, занял второе место.

«Да, он любит отдавать, а я люблю броски. Мне нравится забивать. Когда я получаю шайбу и вижу перед собой открытый лёд, то думаю: «Окей, почему бы не бросить», – говорил тогда Марченко.

Когда на крюк поступают такие передачи, других вариантов и нет – только бросать.