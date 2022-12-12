«Чудо, неподвластное времени». Великий Ягр вернулся и в 50 лет установил рекорд Чехии

Великий Яромир Ягр официально не завершал карьеру, но осенью признавался, что на лёд его совсем не тянет, и мотивации играть больше не осталось. Тем не менее он обещал выйти на лёд после Нового года, однако обстоятельства вынудили его вернуться раньше запланированного.

Новость по теме Ягр подумывает о завершении карьеры. Ему не хватает желания и мотивации вернуться на лёд

Полкоманды «Кладно» выкосило вирусом, из-за чего им пришлось переносить предыдущий матч с «Пардубице». Банально не удалось наскрести достаточно здоровых игроков. Перенос ещё одного матча грозил клубу дисциплинарными санкциями, и Ягру ничего не оставалось делать, как в спешном порядке менять цивильный костюм на хоккейное джерси.

«Моё возвращение было совершенно незапланированным. В пятницу у нас было 10 игроков на тренировке, в субботу – 12, нам грозило техническое поражение, потому что «Либерец» не хотел переносить матч.

С точки зрения физики, я хорошо себя чувствую. Иногда выхожу на лёд как тренер, последние две тренировки занимался как игрок. Обычно тяжело заниматься в качестве игрока, потому что я становлюсь 21-м, и это нарушает работу троек, особенно третьей и четвёртой», — рассказал чешская легенда.

Это был его первый матч с 25 апреля. Ягр выходил в четвёртом звене и в первой бригаде большинства, провёл на льду более 15 минут, и можно с уверенность констатировать, что он всё ещё диво как хорош. Тем более для человека, который через два месяца справит 51-й день рождения и практически не тренируется.

Ягр отметился двумя бросками в створ, но сам не забил, зато раздавал передачи и поучаствовал в двух из трёх голов своей команды. Он стал самым возрастным игроком в истории главной лиги Чехии, набравшим очки.

К сожалению, «рыцарям» это не помогло, они всё равно проиграли со счётом 3:7, но Ягр был признан лучшим игроком матча в своей команде. «Доволен ли, что набрал два очка? Как будто я ради очков играю. Не глупите, это выше меня. Думал, мы сможем удивить, у нас были шансы, но мы слабы. Нам надо работать над третьими периодами», — отметил 68-й номер.

«Мы пропустили семь голов, ужасно сыграли на своём пятачке. Нам не хватает самоотверженности. Грустно, когда наш лучший игрок – пятидесятилетний. Это говорит само за себя», — отметил главный тренер «Кладно» Павел Шкрбек.

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«Яромир Ягр. Чудо, неподвластное времени», — восхитились в соцсетях Hockey Night in Canada.

«Абсолютная легенда», — написал журналист The Athletic Марк Лазерус.

В прошлом сезоне Ягр провёл 48 матчей, сколько будет в этом – пока неизвестно, но он точно собирался сыграть 3 января в матче, приуроченном к тридцатилетию восстановления независимого чешского государства.

«Посмотрим, я ведь даже не должен был играть с «Либерецем». Но Клепиш сломал ногу и выбыл на полтора месяца, так что нам придётся что-то с этим делать», — сказал Яромир на вопрос, ждать ли его в следующих матчах «Кладно» после паузы на этап Евротура.