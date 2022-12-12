Эпидемия травм в сборной России! Сразу пять человек пропустят домашний турнир

Неделя Звёзд хоккея в Челябинске позади, но пауза в регулярном чемпионате (кстати, единственная в нынешнем сезоне) продолжается. Всё дело в том, что на горизонте домашний для сборной России по хоккею турнир – Кубок Первого канала. Он пройдёт с 15 по 18 декабря на льду «ЦСКА-Арены».

Конечно, из-за сложной политической ситуации в мире турнир в этом году приобрёл другие черты. Чехи, шведы и финны теперь проводят Евротур отдельно от россиян, пополнив список участников швейцарцами. Ещё и от идеи с участием сборной России U25 на Кубке Первого канала в итоге отказались. Однако среди участников, помимо национальной российской команды, теперь есть сборные Беларуси и Казахстана, поэтому интересный хоккей болельщики всё же увидят.

«Кого рассчитываю увидеть в составе сборной России на Кубке Первого канала? Нужно учитывать, что московский турнир для сборной России, по сути, единственный в этом сезоне. Поэтому задача у тренерского штаба Алексея Жамнова абсолютно понятная — избежать каких-то экспериментов и подарить народу праздник, показав эффектный, атакующий хоккей», — заявил заслуженный тренер России Владимир Плющев.

Собственно говоря, от экспериментов в сборной под руководством Алексея Жамнова действительно отказались. Говорят, что даже тренер защитников Сергей Гончар прилетит из США и будет работать вместе с коллегами на лавке. Достойный поступок.

Что касается непосредственно состава, то его мы подробно проанализировали сразу после официального объявления на сайте ФХР.

Состав действительно понравился, так как он получился максимально сбалансированным. Не было какого-то перекоса в сторону одной из команд (как раньше со СКА или ЦСКА), вызов получили как молодые, так и опытные ребята. Безусловно, не хватало звёзд калибра Радулова, Шипачёва и Войнова, но к их отсутствию нас готовили заранее, поэтому никакой сенсации не случилось.

«Думаю, это будет отличная атмосфера. Мы постараемся дать ребятам все необходимые инструменты для хорошей игры. Я считаю, что будет здорово ещё раз увидеться, вместе поработать. Да, турнир не состоит из четырёх-пяти игр, нет Европы, тех же канадцев из Европы не будет. Тем не менее для нас этот турнир важен. Мы смотрим в будущее», — сказал тренер Сергей Фёдоров.

А вот сегодня до нас дошли уже не самые приятные новости. Так, коллектив Алексея Жамнова из-за различных повреждений недосчитался сразу пятерых ранее вызванных хоккеистов.

Не примут участия в Кубке Первого канала форварды Артур Каюмов («Локомотив»), Владимир Ткачёв («Авангард»), Анатолий Голышев («Автомобилист»), Николай Коваленко («Торпедо») и Марат Хайруллин (СКА).

Все упомянутые здорово себя проявляют в нынешнем сезоне: Каюмов стал лидером атаки «Локомотива», Голышев давно «зажигает» в «Автомобилисте», Ткачёв перезагрузился в родном Омске. Коваленко расцвёл под руководством Игоря Ларионова в «Торпедо», а Хайруллин и вовсе вышел на новый уровень в СКА.

В связи с этим вызваны в сборную России нападающие Михаил Григоренко (ЦСКА), Сергей Толчинский («Авангард») и Ярослав Лихачёв («Амур»).

Михаил Григоренко Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Замены травмированным нашли достойные. Правда, не слишком понятно, почему пятерых выбывших человек заменили лишь троими, но Григоренко и Толчинский – опытные и многое повидавшие мастера, а Лихачёв в нынешнем сезоне одно из главных молодых открытий в КХЛ.

Поэтому с удовольствием понаблюдаем за теми, кто есть в утверждённой обойме Жамнова и его помощников. Состав у сборной России как был, так и остался боевым, а ждать от россиян на домашнем турнире будут исключительно победу.