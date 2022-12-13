Рейтинг: 5 лучших троек нападения в истории российского хоккея

Если вы только недавно обратили внимание на шайбу, то вряд ли видели в деле хоккеистов, которые играют тройками. Несмотря на многочисленные препятствия, талантливых игроков в российском хоккее всё ещё достаточно, но в звенья, которые способны на годы стать олицетворением своей команды, они не объединяются. Такие тройки во многом были фирменной чертой Суперлиги — и с ней же ушли. Почему?
«Сам не знаю. Но, видимо, из-за миграции. Частая миграция игроков, поэтому звено не создаётся, — рассуждает Максим Сушинский для «Чемпионата». — В нулевые бывший форвард сам был частью знаменитого сочетания. — Хотя это звено можно создать и при миграции. Бывали редкие случаи хороших звеньев. Вспомним звено Яшкин — Шипачёв — Кагарлицкий. Один сезон они блистательно отыграли. Что ещё вспомнить? Из последнего даже и нечего вспомнить (смеётся). В армейской команде [СКА — Прим. «Чемпионата»] играли тот же Шипачёв, Дадонов и Панарин, потом Гусев.
Тренеры не смотрят в направлении создания таких звеньев или в современном хоккее не работает такой инструмент? Хоккей поменялся, это правда. Тренеры, скорее всего, смотрят и пытаются создать, но не получается. Потому что реально таких троек, которые хотя бы два года вместе поиграли, я уже не помню. В каждой тройке есть иностранец, а он то там, то здесь, то его нет».
Игорь Захаркин ассистировал Вячеславу Быкову в СКА, где связали Шипачёва, Дадонова и Панарина. Специально для «Чемпионата» Захаркин рассказывает, что необходимо для создания идеального хоккейного звена: «Индивидуальные показатели игроков и даже их блестящая игра — это не всегда ключ к созданию тройки. Объединение трёх лучших игроков не гарантирует создание классного звена. Потому что игроки имеют специфические особенности, за счёт которых добиваются результата. Хорошее звено получается тогда, когда индивидуальные качества хоккеистов не только дополняют, но и усиливают возможности каждого игрока. При этом важны не только мотивация и желание играть вместе, но и психофизиологические сходства: тайминг игры, понимание технических и тактических действий партнёра, оценка игровых ситуаций, реакция, психологические аспекты и много других нюансов, которые складываются таким образом, что игроки начинают эффективно взаимодействовать.
Когда мы говорим о выдающихся звеньях, то их не только не просто создать, но необходимо умение тренеров поддерживать и усиливать «химию» среди игроков, совершенствовать тактические взаимодействия. Это такой педагогический процесс, который необходимо контролировать и регулировать».
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Зарипов — Зиновьев — Морозов
В легендарном звене «Ак Барса» всё сошлось идеально – даже фамилии в сочетании друг с другом произносятся легко и быстро, словно песня. Многие комбинации, которые прокручивал этот триумвират, тоже складывались как по нотам, и, возможно, эстетическое удовольствие как неминуемый результат наблюдения за ними было важнее забитых голов.
Блестящая особенность казанской тройки – взаимозаменяемость. Обычно в таких микроколлективах кто-то отдаёт, кто-то забивает, а кто-то прикрывает тылы, но у «барсов» все трое отличались универсальностью. И если бы «ЗЗМ», как их зашифровывали для краткости, придумывали общий девиз, то он не должен был обойтись без слова «баланс».
Панарин — Шипачёв — Дадонов
Когда о явлении сверхтроек уже забыли, СКА неожиданно открыл для КХЛ удивительное сочетание. Приверженцы стильного атакующего хоккея Быков и Захаркин поставили вместе ещё совсем молодого Панарина и выходящих на пик Шипачёва и Дадонова.
«В самолёте после каждой игры нам давали планшет, мы садились втроём и смотрели, кто что сделал не так, где кто насрал, — рассказывал Шипачёв о взаимодействии внутри звена. — Сидели и обсуждали: ты должен быть здесь, а ты – здесь. И вот когда так сидишь месяц-два, обсуждая свои игры, уже понимаешь, что говорите об одном и том же, на одном языке. И вот мы так все время смотрели – большинство, просто игры. Делать-то в полёте что? Музыку слушать, кино смотреть? Вот, хоккейку посмотрел и совместил приятное с полезным».
Нападающие выступили для петербургского клуба в качестве гарантов результативной игры в атаке. СКА в результате выиграл Кубок Гагарина. В финале армейцы во главе с ударным звеном буквально перемололи через свои жернова казанский «Ак Барс».
Звено оказалось настолько ярким, что даже Панарин, давно и успешно играющий в НХЛ, вспоминает о нём с ностальгией. «Пятёрка мечты? Панарин — Шипачёв — Дадонов. У нас было очень хорошее звено. А защитники не нужны, мы всегда в атаке будем играть. По бразильской системе!»
Главная особенность питерской банды — наличие двух распасовщиков. Соперники не знали, от кого ждать разрезающей передачи, а контролировать одновременно Шипачёва и Панарина было попросту невозможно.
Александр Корешков — Евгений Корешков — Гусманов
Понимавшие друг друга с полуслова братья Корешковы стали героями Магнитогорска ещё до образования Суперлиги. После этого события к казахстанцам присоединился Равиль Гусманов. Новый главный тренер «Металлурга» — Валерий Белоусов — сразу определил челябинского воспитанника в компанию Корешковых.
Расчёт специалиста оказался идеальным. Гусманов быстро нашёл себя в новой тройке, и на троих в дебютном совместном сезоне нападающие сообразили 76 голов. Во многом благодаря их усилиям «Магнитка» завоевала первое в истории чемпионство.
Поразительно, но уже в следующем чемпионате сочетание распалось, оставшись при этом внутри команды. Гусманов внезапно потерял космическую связь с братьями и сместился во второе звено — к Андрею Разину и Александру Гольцу. В то же время Корешковы вместе с Юрием Кузнецовым наколотили общими усилиями 66 шайб и получили титул «Трёх бомбардиров» как самая забивающая тройка сезона.
Затонский — Прокопьев — Сушинский
Едва ли будет преувеличением сказать, что Сушинский, Прокопьев и Затонский до сих пор остаются самыми популярными хоккеистами Омска. Составить конкуренцию в общественном сознании местных болельщиков им может разве что Яромир Ягр.
По сути, именно звено с кодовым названием «Запрос» принесло в город любовь к хоккею. Витиеватые атаки и бесконечно много голов — омская тройка выиграла для «Авангарда» первое и единственное чемпионство в Суперлиге, а кроме того, добилась признания на международной арене. На ЧМ-2002 слётанная компания «ястребов» помогла сборной России выиграть серебряные медали.
Звено просуществовало четыре года. Успели ли соперники к концу этого срока найти противоядие для ударной силы сибирского клуба? Сушинский считает, что нет: напротив, со временем игра давалась его сочетанию всё легче.
«Смотрите, все говорят, что Овечкин из своего офиса забивает и забивает. Все знают, что он оттуда будет бросать, но ничего не могут сделать. Потому что есть другие четыре человека, которые могут отдать пас и сами могут решить вопрос. Так и здесь происходит. Чем мы больше играли, тем больше друг друга понимали, находили какие-то интересные связки и розыгрыши», — рассказывает экс-нападающий.
Коваленко — Шахрайчук — Вячеслав Буцаев
«Локомотив» в последние годы не впечатляет не только результатами. Перейдя под руководство Игоря Никитина, команда регулярно сталкивается с критикой общественности из-за слишком прагматичной стилистики игры.
В начале нулевых всё было иначе. Ярославцы оформили два чемпионства подряд и подарили Суперлиге самую нетипичную ударную тройку нападения. Если поставить на одни весы Андрея Коваленко, Вадима Шахрайчука и Вячеслава Буцаева, то стрелка очень близко подобралась бы к отметке в 300 килограммов. Огромные нападающие ломали и гнули любую оборону, которая попадалась им на пути. Коваленко выполнял роль главного снайпера, Буцаев работал на подыгрыше, а Шахрайчук подчищал огрехи партнёров в защите. Тройка просуществовала чуть больше одного календарного года: Буцаев пополнил «Локомотив» только по ходу сезона-2001/2002, а уже во время следующей регулярки ушёл Шахрайчук.
- 13 декабря 2022
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