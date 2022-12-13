Рейтинг: 5 лучших троек нападения в истории российского хоккея

Кто играл лучше — «ЗЗМ», «Запрос» или банда Панарина? И почему суперзвеньев нет сейчас?

Если вы только недавно обратили внимание на шайбу, то вряд ли видели в деле хоккеистов, которые играют тройками. Несмотря на многочисленные препятствия, талантливых игроков в российском хоккее всё ещё достаточно, но в звенья, которые способны на годы стать олицетворением своей команды, они не объединяются. Такие тройки во многом были фирменной чертой Суперлиги — и с ней же ушли. Почему?

«Сам не знаю. Но, видимо, из-за миграции. Частая миграция игроков, поэтому звено не создаётся, — рассуждает Максим Сушинский для «Чемпионата». — В нулевые бывший форвард сам был частью знаменитого сочетания. — Хотя это звено можно создать и при миграции. Бывали редкие случаи хороших звеньев. Вспомним звено Яшкин — Шипачёв — Кагарлицкий. Один сезон они блистательно отыграли. Что ещё вспомнить? Из последнего даже и нечего вспомнить (смеётся). В армейской команде [СКА — Прим. «Чемпионата»] играли тот же Шипачёв, Дадонов и Панарин, потом Гусев.

Тренеры не смотрят в направлении создания таких звеньев или в современном хоккее не работает такой инструмент? Хоккей поменялся, это правда. Тренеры, скорее всего, смотрят и пытаются создать, но не получается. Потому что реально таких троек, которые хотя бы два года вместе поиграли, я уже не помню. В каждой тройке есть иностранец, а он то там, то здесь, то его нет».

Игорь Захаркин ассистировал Вячеславу Быкову в СКА, где связали Шипачёва, Дадонова и Панарина. Специально для «Чемпионата» Захаркин рассказывает, что необходимо для создания идеального хоккейного звена: «Индивидуальные показатели игроков и даже их блестящая игра — это не всегда ключ к созданию тройки. Объединение трёх лучших игроков не гарантирует создание классного звена. Потому что игроки имеют специфические особенности, за счёт которых добиваются результата. Хорошее звено получается тогда, когда индивидуальные качества хоккеистов не только дополняют, но и усиливают возможности каждого игрока. При этом важны не только мотивация и желание играть вместе, но и психофизиологические сходства: тайминг игры, понимание технических и тактических действий партнёра, оценка игровых ситуаций, реакция, психологические аспекты и много других нюансов, которые складываются таким образом, что игроки начинают эффективно взаимодействовать.

Когда мы говорим о выдающихся звеньях, то их не только не просто создать, но необходимо умение тренеров поддерживать и усиливать «химию» среди игроков, совершенствовать тактические взаимодействия. Это такой педагогический процесс, который необходимо контролировать и регулировать».

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