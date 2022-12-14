Овечкин заорал от счастья, матч остановили. Бурная реакция на 800 голов великого русского

Что же делает с хоккейным миром Александр Овечкин! Каждый гол великого русского снайпера сопровождается бурным обсуждением, а его невероятная погоня за рекордом Уэйна Гретцки будоражит сознание даже тех, кто сознательно записался в хейтеры Ови.

В последних матчах Овечкин вернулся на голевые рельсы. До игры с «Чикаго» Александр забросил четыре шайбы в трёх матчах, доведя лицевой карьерный счёт до 797 голов. И плевать, что на этом отрезке Ови забивал только в пустые ворота!

К тому же во встрече с «Блэкхоукс» Овечкин сразу же заткнул рты тем, кто поспешил запустить шарманку про «халявщика». Уже к девятой минуте капитан «Вашингтона» дважды огорчил Петра Мразека, и надо льдом «Юнайтед-центра» в Чикаго повисло ожидание исторического события. Его прочувствовал и оператор трансляции, который закрепил на экранах плашку со счётчиком голов россиянина, замершем на отметке 799 голов в НХЛ.

В такой атмосфере и в матче с несчастным «Чикаго» Ови просто не мог не забить юбилейный гол. На седьмой минуте третьего периода Александр «доел» момент на пятачке и стал третьим в многолетней истории лиги, кому удалось покорить отметку в 800 голов. Сразу после легендарного гола Овечкин заорал от радости, о чём все узнали благодаря микрофону, благоразумно заранее прикреплённому к его джерси.



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Ну и конечно празднование такого гола привело к остановке матча. Обнимать Овечкина на лёд выскочила абсолютно вся команда, чужие для Ови трибуны в Чикаго устроили овацию и забросали лёд кепками. Ведь это был хет-трик!

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Фантастическая реакция на гол Овечкина в выездном матче. Впрочем, болельщиков «Чикаго» можно понять: в этой игре их команде всё равно уже ничего не светило, а так довелось поприсутствовать при величайшем событии.

Уже после игры Александр, разумеется, продолжил оставаться в центре внимания. На рукопожатии его тепло поприветствовали легенды «Чикаго» Джонатан Тэйвз и Патрик Кейн, при выходе в раздевалку Ови подарил клюшку ребёнку, ну а в самой раздевалке россиянина ждал настоящий пивной душ от одноклубников!



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800 голов за карьеру в НХЛ. Безумная цифра, если вдуматься. В ближайших матчах Александр обставит Горди Хоу и станет вторым снайпером в истории, но и расстояние до Гретцки сейчас уже не кажется космическим – 94 гола. Для сравнения, путь от 700 до 800 голов Ови прошёл за 162 матча, а вообще максимальное количество матчей, потраченных на очередную сотню шайб, составляет 190. Это меньше трёх сезонов! И нет ведь никаких предпосылок, что Овечкин серьёзно просядет в результативности. Более того, новые голы и рекорды заряжают его батарейки снова и снова.

Александр Овечкин с памятными шайбами Фото: AP/TASS

Так что ждём от Ови не только сноса рекорда Гретцки, но и цифры в 900 голов за карьеру. А пока – просто наслаждаемся величием этого исторического момента.