Если бы Никита отдавал передачи Александру, то сколько бы тот забил?

«Никто об этом не говорит». Пока вы восхищались Овечкиным, Кучеров тоже оформил хет-трик

Середина декабря — невероятное время для главных спортивных звёзд. Лионель Месси вытаскивает Аргентину в финал катарского чемпионата мира, а Александр Овечкин переходит границу в 800 голов в регулярках НХЛ. Конкурировать за внимание болельщиков с этими персонажами неимоверно трудно. Но настоящие ценители наверняка по достоинству оценят очередное свершение Никиты Кучерова.

Российский нападающий «Тампы» оформил ассистентский хет-трик в матче с «Сиэтлом». Благодаря этому Кучеров переустановил рекорд франшизы по скорости достижения 400 результативных передач. Никите понадобилось всего 590 матчей, предыдущий рекордсмен — Мартен Сан-Луи — шёл до отметки 708 игр.

И пока Сан-Луи наслаждается хоккейной пенсией, а Овечкин пользуется благосклонностью вратарей и тренеров, их снимающих, Кучеров делает игру. Один из трёх ассистов Никиты во встрече с «Кракенс» был бриллиантовым. Получив шайбу на собственной синей линии, Кучеров находился спиной к борту. Соперник перекрывал самые очевидные варианты направлений для продолжения атаки — тогда россиянин резко развернулся и, не глядя, вторым касанием отправил в атаку Брейдена Пойнта.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

После этого эпизода счёт увеличился до 2:0, и «Сиэтл» окончательно потерялся. Позднее «кракенам» удалось забросить две шайбы, но серьёзного сопротивления с их стороны «Тампа» так и не почувствовала.

Кучерова признали первой звездой матча. Сегодняшний успех позволил ему вернуться в топ-3 бомбардиров сезона. В 28 матчах на балансе россиянина 42 (11+31) очка. Впереди него только две суперзвезды «Эдмонтона» — Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль.

В первой трети чемпионата Кучеров идёт на личный рекорд по количеству передач. В среднем россиянин делает за игру по 1,107 точных паса. Четыре года назад аналогичный показатель составлял 1,060. Разница микроскопическая, но если форвард сохранит темп, то преодолеет рубеж в 90 ассистов за регулярку.



Ещё одна важная цифра в контексте силы Кучерова — пять. Только в пяти матчах этой регулярки Никиты уходил со льда без результативных баллов. К слову, у Овечкина таких игр в два с половиной раза больше — 12.



«Здорового Куча невозможно остановить. Он идёт на 118 очков за сезон. И никто об этом не говорит», — жалуется в соцсетях пользователь под ником Nathan Grav.