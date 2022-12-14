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Никита Кучеров сделал ассистентский хет-трик и побил рекорд «Тампы»

«Никто об этом не говорит». Пока вы восхищались Овечкиным, Кучеров тоже оформил хет-трик
Егор Бульчук
У Кучерова ассистентский хет-трик и новый рекорд
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Если бы Никита отдавал передачи Александру, то сколько бы тот забил?

Середина декабря — невероятное время для главных спортивных звёзд. Лионель Месси вытаскивает Аргентину в финал катарского чемпионата мира, а Александр Овечкин переходит границу в 800 голов в регулярках НХЛ. Конкурировать за внимание болельщиков с этими персонажами неимоверно трудно. Но настоящие ценители наверняка по достоинству оценят очередное свершение Никиты Кучерова.

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Российский нападающий «Тампы» оформил ассистентский хет-трик в матче с «Сиэтлом». Благодаря этому Кучеров переустановил рекорд франшизы по скорости достижения 400 результативных передач. Никите понадобилось всего 590 матчей, предыдущий рекордсмен — Мартен Сан-Луи — шёл до отметки 708 игр.

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И пока Сан-Луи наслаждается хоккейной пенсией, а Овечкин пользуется благосклонностью вратарей и тренеров, их снимающих, Кучеров делает игру. Один из трёх ассистов Никиты во встрече с «Кракенс» был бриллиантовым. Получив шайбу на собственной синей линии, Кучеров находился спиной к борту. Соперник перекрывал самые очевидные варианты направлений для продолжения атаки — тогда россиянин резко развернулся и, не глядя, вторым касанием отправил в атаку Брейдена Пойнта.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

После этого эпизода счёт увеличился до 2:0, и «Сиэтл» окончательно потерялся. Позднее «кракенам» удалось забросить две шайбы, но серьёзного сопротивления с их стороны «Тампа» так и не почувствовала.

НХЛ - регулярный чемпионат
14 декабря 2022, среда. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
6 : 2
Сиэтл Кракен
Сиэтл
1:0 Коул (Хагель, Кучеров) – 01:31 (5x5)   2:0 Чернак (Пойнт, Кучеров) – 07:24 (5x5)   2:1 Макканн (Эберле) – 18:39 (5x5)   3:1 Перри (Колтон, Сергачёв) – 32:13 (5x4)   4:1 Пойнт (Кучеров, Хедман) – 33:28 (5x5)   5:1 Колтон (Сергачёв, Чирелли) – 35:36 (5x5)   6:1 Стэмкос (Хедман, Чирелли) – 45:29 (4x4)   6:2 Донато (Гурд) – 59:55 (5x5)

Кучерова признали первой звездой матча. Сегодняшний успех позволил ему вернуться в топ-3 бомбардиров сезона. В 28 матчах на балансе россиянина 42 (11+31) очка. Впереди него только две суперзвезды «Эдмонтона» — Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль.

В первой трети чемпионата Кучеров идёт на личный рекорд по количеству передач. В среднем россиянин делает за игру по 1,107 точных паса. Четыре года назад аналогичный показатель составлял 1,060. Разница микроскопическая, но если форвард сохранит темп, то преодолеет рубеж в 90 ассистов за регулярку.

Ещё одна важная цифра в контексте силы Кучерова — пять. Только в пяти матчах этой регулярки Никиты уходил со льда без результативных баллов. К слову, у Овечкина таких игр в два с половиной раза больше — 12.

«Здорового Куча невозможно остановить. Он идёт на 118 очков за сезон. И никто об этом не говорит», — жалуется в соцсетях пользователь под ником Nathan Grav.

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