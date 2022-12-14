Печальная загадка «Трактора» и аномалия «Адмирала». Разбор половины сезона КХЛ, Восток

После обзора команд Западной конференции переходим к Востоку: как и ожидалось, конкуренция там крайне высока, но на вершине идут не совсем те, на кого рассчитывали летом.

Двое на вершине

«Автомобилист» сентября восхищал многих: команда бурно расплёскивала энергию в прессинге и позиционках, рождая красивые голы. Однако это был далеко не первый сезон, когда команда из Екатеринбурга так проводила дебют, но заканчивалось это обычно печально. К началу ноября команду накрыл спад физической формы, однако тренерский штаб вывел команду с пути осеннего развала, такого привычного в последние годы.

«Автомобилист» потом перешёл на более энергосберегающий режим: почти всегда при преимуществе в счёте команда Николая Заварухина ставит ловушки в средней зоне и отдаёт пространство сопернику. Нельзя сказать, что такая тактика — это бином Ньютона, но за два месяца обыграть играющий на удержание «Авто» смогла только «Сибирь», пластавшаяся в удушающем прессинге половину матча. Надо отметить роль Заварухина, при котором «Авто», в отличие от полутора безумных лет Билла Питерса, заиграл понятно и системно.

«Автомобилист» Фото: Табарчук Павел, photo.khl.ru

«Автомобилист» сейчас напоминает лучшие образцы «Трактора» Гатиятулина — относительная «кружевность» атаки дополняется строгой и где-то пассивной обороной. Единственный вопрос, тоже вытекающий из прошлогодних провалов — смогут ли легионеры, которые раньше сдувались весной, сохранить этот уровень игры в плей-офф?

«Металлург» после обидно слитого финала начинал сезон ни шатко ни валко, вратари не спасали, обновлённая летом оборона выглядела решетом. Однако постепенно «Магнитка» набрала форму, усилила тренерский штаб Дмитрием Рябыкиным — и дело пошло повеселее, на какое-то время «Металлург» возвращался на первое место конференции.



Однако по стилю это уже не совсем прошлогодняя «Магнитка» — конечно, Илья Петрович ярко почеканил мячик после голевого шоу в игре с «Авангардом», но пока это скорее исключение. Показатель процентовки xG у «Металлурга» менее 50% — это значит, что клуб генерирует меньше опасности, чем оппонент. Чаще всего это происходит из-за того, что при преимуществе «Металлург» тоже переходит в режим отката — только исполняет его похуже, чем уральские соседи.



Никуда не девается и прошлогодняя проблема, когда команда играет-играет, а потом у неё словно штепсель из розетки выдёргивают. Это можно назвать «синдромом Голдобина» — весь сезон технаря гоняют туда-сюда по составу и высказывают им публичное недовольство в прессе. Может, условный Бурмистров с его опытом должен помочь это исправить?

В серединке

Прошлогодняя «Сибирь» не была фееричной командой и чаще всего играла на счёт типа 2:1 или 3:2. Межсезонная энциклика Андрея Мартемьянова в адрес витиеватого хоккея утвердила общественность во мнении, что тренер — враг просвещения и прогресса, а «Сибирь» — сверхавтобусная команда, которая всей пятёркой оберегает минимальное преимущество.

Андрей Мартемьянов Фото: Неелов Ярослав, photo.khl.ru

Однако новосибирцы в этом году играют не так — да, без пасовочек и владения ради владения, но агрессивно, вертикально и активно в прессинге, сохраняя при этом строгость в защите и блокируя кучу бросков. «Сибирь» обыграла многих лидеров чемпионата именно за счёт давления за чужими воротами, и один такой матч стал поводом для отставки Олега Знарка. Кроме того, нельзя не отметить и резко скакнувшее большинство — здесь стоит похвалить Сергея Кривокрасова, который в штабе «Сибири» отвечает в том числе и за реализацию лишнего.

По потерянным очкам впереди «Сибири» идёт «Салават», который в этом году играет в самый несалаватовский хоккей за последние десятилетия. Хотя Виктор Козлов запомнился многим как форвард с золотыми руками, его Уфа сейчас играет достаточно просто: либо в тот же вертикальный агрессивный хоккей, либо сравнительно осторожно. С учётом линии защиты «СЮ», которая остаётся одной из самых глубоких в конференции, это логично.

Но все ждут от «Салавата» трансферов — сложно представить, что команда, где половина форвардов ещё недавно играла в «Торосе», пройдёт в финал конференции. Ринат Баширов уже анонсировал переговоры с праворуким американцем. Он очень пригодится Уфе, которую даже в самые тёмные моменты последних лет вытаскивали на индивидуальном мастерстве легионеры. Кроме того, «СЮ» ждёт Хо-Сэнга, который сочетает в себе дурость и волшебство в соотношении 50/50.



«Адмирал» — удивительная команда: по процентовке xG идёт на уровне «Сочи», но в таблице положение противоположное. Конечно, «моряки» умеют уникально удерживать преимущество, компактно играя в своей зоне, но их спасает не только инопланетная форма Никиты Серебрякова. Команда, уступающая в игре «5 на 5», должна выжимать максимум из спецбригад — и «Адмирал» не только достаточно забивает в большинстве за счёт креатива Шулака, но и нейтрализует большинство соперника лучше всех в лиге (88,3%).

Леонид Тамбиев Фото: Сорока Дмитрий, photo.khl.ru

Однако бессердечная статистика должна рано или поздно ударить по «Адмиралу». Процент сейвов Никиты Серебрякова на дистанции должен уменьшиться, а с учётом количества отражаемых им бросков для клуба критична каждая десятая процента. Кроме того, перелёты ударят по клубу, стиль игры которого затратен не столько физически, сколько морально и психологически. Это не хейт в сторону команды Тамбиева — просто слишком уж аномальны некоторые её характеристики.

Проблемные топ-клубы

Невероятно сложно сказать что-то новое об «Ак Барсе» — всё уже обсудили, расписали все тактические проблемы, перемыли всем кости и вычислили полные составы казанских кланов. При тренерском тандеме Бабенко — Билялетдинов (легенду на скамейке «АБ» сложно воспринимать простым помощником) казанский клуб, по крайней мере, обнаружил в себе волю, дважды отыгравшись с 0:2. Впереди у обновлённого штаба неделя подготовки, и какие-то выводы можно будет делать уже скорее к Новому году.



Над трансфером Андрея Сковронского в «Авангард», пожалуй, многие успели посмеяться. Однако омичам был нужен хоть какой-то второй вратарь, стопроцентная нагрузка Василия Демченко могла привести не только к его усталости, но и к травме, после которой можно было бы вообще вывесить белый флаг. Опыт у вратаря «Спартака» хотя бы есть, в отличие от молодого Мишурова, которому в Омске и шанса толком не дали.



Кажется, при любом главном тренере в Омске теперь всегда будет сильное большинство — бригада «Авангарда» идёт первой в лиге, выбивая под 30% с любыми исполнителями. Этот фактор — ключевой в последних успехах «Авангарда», когда эмоции от смены главного тренера слегка поутихли и процент реализации связки Ткачёв — Буше слегка увял. Теперь надо думать и об укреплении обороны, где глубина «Авангарда» слегка смущает.

Рид Буше Фото: Лошкарев Дмитрий, photo.khl.ru

Что делать «Трактору» — вообще остаётся загадкой. Даже после отъезда чешских легионеров и расставания с Бэйленом у клуба был нормальный состав, но каждый из команды пока не играет и на 50% своих возможностей. И ведь не сказать, что «Трактор» в последних матчах играл плохо — но толку-то. Никита Тертышный хотя бы прервал свою ужасную серию, но сезон «Трактора» в одном эпизоде — это сломанная клюшка Никиты в моменте, когда он мог бросать в пустые.

И проблем у игроков с главным тренером нет, как это очень часто бывает в командах, которые валятся под откос: человеческий подход Гатиятулина вызывает у многих уважение. Однако в плане тактики главный тренер упрям, до последнего держится за одни и те же сочетания, не даёт шанса молодёжи, когда его можно дать просто для того, чтобы попробовать что-то новое, и начинает играть на удержание, когда у команды идёт игра. Кажется, то, что в прошлых сезонах приносило успех Гатиятулину, в этом году бьёт по нему самому.

Битва за восьмое место

Чем хорош Восток в этом году — нет явных аутсайдеров. В октябре таким казался «Амур», который летел всем подряд. Но стоит похвалить менеджмент «тигров»: провальная летняя селекция была исправлена усилением по ходу сезона: все говорят про Лихачёва, но пара арендованных Дубакин — Гребёнкин тоже стабильно продуктивна. Казавшийся сомнительным трансфером словенец Дрозг набирает почти по очку за матч и передаёт привет всем сторонникам ужесточения лимита. Непригодившийся в Уфе Бочаров вернулся домой и с ходу начал забивать. Теперь у Вадима Епанчинцева, который ставит на активный хоккей, есть хороший материал для работы.

Станислав Бочаров Фото: Сорока Дмитрий, photo.khl.ru

«Барыс» в этом году играет с сильно урезанным числом легионеров — и мы видим, как сильно страдает клуб из-за этого. Хотя Бракко и Луис набирают очки, всё-таки это далеко не Доус и Боченски. Астанинский клуб в этом году жутко нестабилен, хотя мы привыкли к тому, что Скабелка — это гарантия как минимум среднего результата. Фирменного хоккея белорусского тренера в этом году мы не видим, для него как будто не хватает то ли класса игроков, то ли физики.



То, что «Нефтехимик» остался в борьбе за плей-офф даже после 10 поражений подряд, больше похоже на чудо — даже в 82-матчевом сезоне НХЛ такая серия надёжно прибивает любого. Однако молодая нижнекамская команда обновила вратарскую бригаду, смогла побеждать даже с тренером вратарей «Реактора». Парням Олега Леонтьева, которые могут перебросать любую команду в лиге, зачастую не хватает банальной стабильности — и это может стать ключевым фактором на финише регулярки.