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Интервью с защитником «Автомобилиста» Никитой Трямкиным – о лидерстве клуба на Востоке КХЛ и работе с разными тренерами

«Мы уже не бегаем просто так по площадке». Защитник лидера КХЛ – о прорыве «Автомобилиста»
Лев Лукин
Интервью с Никитой Трямкиным
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Никита Трямкин верит, что скептики будут посрамлены и в плей-офф уральский клуб тоже ждёт успех.

«Автомобилист» из Екатеринбурга мощно провёл первую половину сезона КХЛ. Уральский клуб ушёл на паузу единоличным лидером Востока, везя ближайшему преследователю семь очков. Что изменил в игре и психологии команды главный тренер Николай Заварухин? Похож ли хоккей «Автомобилиста» на кубковый? Как избежать ошибок прошлых лет? Об этом и многом другом мы поговорили с главным старожилом уральской команды, воспитанником екатеринбургского хоккея Никитой Трямкиным.

«Заварухин чувствует грань. И авторитет у него нормальный»

— «Автомобилист» — абсолютный лидер Востока. Что происходит с командой, что вы всех обыгрываете?
 — Дело в правильно созданной системе игры, каждый понимает, что он делает, от этого и результат.

— Как изменил хоккей команды Николай Заварухин?
 — При нём мы добавили в сплочённости, в игре друг за друга. Никто не тянет одеяло на себя, каждый делает то, что должен.

— Он поменял психологию?
 — Безусловно. Когда ты выигрываешь, лидируешь, психология становится сильнее.

— Заварухин в раздевалке – тиран или друг игроков?
 — Я бы сказал, что он чувствует грань. Понимает, когда надо накричать, когда паузу команде дать. Здорово, что присутствует вот это взаимодействие между игроками и тренером. Авторитет у него нормальный.

— Сейчас у «Автомобилиста» одна из лучших оборон Востока, а в прошлом сезоне пропускали пачками. Как будто все стали играть надёжнее…
 — Это всё из-за понятной системы. Мы не бегаем просто так по площадке, у нас всё сбалансированно, вся пятёрка работает и спереди, и сзади.

Никита Трямкин

Никита Трямкин

Фото: Смирнов Илья, photo.khl.ru

— Есть такое, что Заварухин на тренировках водит вас по площадке, показывает, где кто должен находиться?
 — Нет, такого нет. Всё доносится на установках в раздевалке. Всё равно все соперники играют в разный хоккей, подстроиться под каждого невозможно.

— Есть задача догнать СКА? Всего 10 очков и две игры в запасе…
 — Есть только одна задача – настраиваться в каждом матче на победу.

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«Не думаю, что скептики окажутся правы. Нас не волнует ничего, что происходит вокруг»

— И всё-таки многие не верят, что «Автомобилист» будет успешен в плей-офф. Что скажете скептикам?
 — Сколько людей, столько и мнений. Только в плей-офф узнаем, как там всё будет. Но как сейчас выглядит команда… Не думаю, что скептики окажутся правы. Я надеюсь, что они будут неправы.

— А вообще, почему «Автомобилисту» не удаётся пройти далеко в Кубке Гагарина? Раньше уже были мощные регулярки.
 — Отчасти от неопытности. С каждым годом мы набиваем шишки, верю, что в нынешнем сезоне всё будет хорошо.

— Есть ощущение, что сейчас «Автомобилист» играет именно в кубковый хоккей?
 — Думаю, что «Автомобилист» играет на командный результат. Нас ничего не волнует, что происходит вокруг, как про нас говорят. Выходим и стараемся работать.

«Питерс не прочувствовал до конца русский хоккей. Он ориентировался на то, что все игроки – профессионалы»

— Вы работали в «Автомобилисте» с кучей тренеров. Кто запомнился больше всех?
 — Безусловно, я помню всех тренеров, от каждого что-то брал в копилку бесценного опыта. У каждого своя психология, свой подход. Прежде всего это Андрей Мартемьянов, Билл Питерс, Анатолий Емелин, Андрей Разин. Спасибо всем тренерам, кто что-то полезное дал мне.

— Разин – мистер эпатаж. Не мешали его особенности тренировочному процессу? Его воспринимали всерьёз?
 — На самом деле, у него всё очень грамотно построено. Он знает, что делает, у него есть тренерская чуйка. Во втором периоде мог вратаря снять — на такое не каждый тренер способен.

— Каково было возвращаться из НХЛ в советскую систему Владимира Крикунова?
 — Я был многому удивлён после полутора сезонов в НХЛ, где всё больше самостоятельно, индивидуально, короткие тренировки. А тут мы вернулись в длинные тренировки, совместные занятия. Но потом привык к такому. Легендарные баллоны, безусловно, были, с одним, с двумя людьми бегали…

— А что не получилось у Билла Питерса?
 — Наверное, он до конца не понял нашу ментальность. У меня было взаимопонимание с этим тренером, но, видимо, он не прочувствовал до конца русский хоккей. Ориентировался на то, что все игроки – профессионалы.

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«Екатеринбург заждался новую арену. Болельщики будут заполнять её регулярно»

— Прошлый сезон – самый странный в вашей карьере?
 — Да, однозначно. Большое чувство недосказанности осталось. Мы недоиграли, и у нас был шанс, но матчи отменили. По факту сезон «Автомобилист» провалил, но вот этот шанс всё исправить у нас забрали. Я был очень расстроен, что хоккей закончился в январе.

— Что там случилось у «Автомобилиста» с коронавирусом в январе?
 — Во всех командах все болели, реально. И я в том числе. Должны были в Хельсинки лететь в начале января, но 31 декабря сдали тесты, и там было море положительных. Больше 15 человек, если не ошибаюсь. Тогда всё по кругу ещё пошло во всей лиге.

— Вы для себя уже решили – всю карьеру проведёте в Екатеринбурге?
 — Жизнь покажет. У меня сейчас заканчивается контракт, и я стараюсь не думать, что будет дальше. Главное — это текущий сезон.

— Но в целом хочется уже что-то выиграть для родного города?
 — Вот я поэтому сейчас и не загадываю наперёд, потому что хочу сконцентрироваться на этом сезоне.

— А новую арену ждёте? Она нужна Екатеринбургу?
 — Безусловно. Если «Автомобилист» будет показывать хороший уровень хоккея, то болельщики будут заполнять стадион регулярно. Екатеринбург заждался эту арену.

«Автомобилист»

«Автомобилист»

Фото: Басанаев Антон, photo.khl.ru

«Как я могу сейчас представить «Автомобилист» без лидеров-иностранцев? Конечно, это будет хреново»

— Уровень КХЛ падает – это поверхностные рассуждения?
 — Да что значит падает… Хороший уровень, молодёжь прогрессирует. Вот у нас, например, Витя Неучев играет, развивается, в Хабаровске крутая молодёжь в аренде. Круто, что у пацанов появляется шанс не сидеть в МХЛ или ВХЛ, а расти в КХЛ. Конечно, часть игроков покинула лигу по своим причинам. Но покинули и покинули, это их право.

— Ужесточение лимита – это глупость?
 — Ничего не могу сказать, это решение Минспорта, не моя компетенция. Есть люди, которые так посчитали.

— Но что бы делал «Автомобилист» без Да Косты, Мэйсека, Эберта?
 — Да все ведь окажутся в равных условиях. Тут уже как жизнь сложится, так и будет. Как я могу представить «Автомобилист» без лидеров, без своих партнёров? Конечно, это будет хреново. Но у всех равные условия.

— Знаете хоть один пример, когда легионер помешал бы развитию молодого россиянина?
 — Нет, не припомню. Если молодой игрок сильный, то его всё равно будут подпускать к главной команде. Живого конкретного примера у меня нет.

— Поддерживаете идею возможного перехода КХЛ на трёхочковую систему?
 — В целом да.

— А перекрёстный плей-офф со второго раунда?
 — Это будет интересный опыт. Считаю, в таком случае лучше проявится уровень конференций. Ведь в финале смогут встретиться две западные или две восточные команды.

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«Вроде подтолкнёшь игрока тихонечко, а он отлетает так, что судья сразу руку поднимает»

— Как трансформируется ваша игра с возрастом? После НХЛ вы набирали 25 очков и 109 минут штрафа за сезон, сейчас цифры намного меньше.
 — У меня теперь нет столько удалений. Из-за смены правил стараюсь аккуратнее действовать в единоборствах, чтобы не оставить команду в меньшинстве. Что касается результативности, то после НХЛ я много играл в большинстве, сейчас этого, как правило, нет. Набираю очки по мере возможности, если где-то подключусь к атаке, но главная задача – не пропустить.

— Раньше вы больше брали шайбу и тащили её к воротам.
 — Да, этот момент провисает, так скажем. Я стараюсь в каких-то моментах это вернуть, но у «Автомобилиста» такие сильные форварды, что их надо просто снабжать шайбой, а не бегать. Возвращаясь к началу нашей беседы – каждый занимается своим делом.

— Высокий рост – это преимущество?
 — Мне кажется, да.

— А недостатки есть?
 — Безусловно. В дверные проемы не прохожу (смеётся). А на льду – единоборство с маленькими хоккеистами. Вроде подтолкнёшь его тихонечко, а он отлетает так, что судья сразу руку поднимает.

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