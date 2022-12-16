У Гашека новое обострение. Но чешский русофоб уже противоречит сам себе

К сожалению, крылатая фраза «спорт – вне политики» окончательно потеряла актуальность. И поспособствовали этому в том числе прославленные в прошлом спортсмены, которые нынче занимаются далеко не тем, чем нужно.

Яркий пример – бывший чешский вратарь Доминик Гашек. Некогда хоккейная легенда, олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли ныне превратился в посмешище. Чех, не скрывающий своей русофобии, регулярно выступает против российских спортсменов из-за известной всем непростой мировой ситуации.

Так, накануне Доминик в своих социальных сетях сообщил буквально следующее. «Сегодня закончил письмо в НХЛ, WTA и ATP. Я переведу его на английский язык в ближайшие несколько дней, а затем уеду. На этот раз, в отличие от мартовского письма, когда я обращался только к Гэри Беттмэну (комиссар Национальной хоккейной лиги. — Прим. «Чемпионата»), я также представлю его публике».

Похоже, Гашеку не даёт покоя тот факт, что наши хоккеисты, теннисисты и теннисистки продолжают выступать на международной арене. Но, нет сомнения, никто Гашека слушать не будет. Ну как можно отстранить от участия в матчах НХЛ великолепных Александра Овечкина, Евгения Малкина, Никиту Кучерова и других россиян? В лиге умеют считать деньги, бизнес там – превыше всего. Ни руководство НХЛ, ни руководители клубов однозначно не пойдут на столь бездумный шаг. И, думается, Доминик это прекрасно понимает, просто чех в очередной раз хочет попиариться.

Занимательно, что Гашек уже противоречит сам себе. Вот, например, ещё одно высказывание экс-вратаря.

«Давайте сначала проговорим главное. Каждый взрослый мужчина или женщина несёт ответственность за свою страну. Это факт.

То, как спортсмены высказываются или не высказываются о разных вещах, зависит только от них самих. Мы не должны их заставлять это делать. И это даже при том, что мы знаем, что россияне делают. Они вправе хранить молчание. В любом случае ответственность за эти действия лежит непосредственно на российских спортсменах как на гражданах России.

Также скажу, что я не хочу санкций в отношении российских спортсменов. Но в то же время следует отметить, что их участие в соревнованиях «среди нас» — это огромная реклама действий их страны. И мы хотим полностью прекратить эту многотриллионную рекламу России. Многие соревнования это уже сделали. К сожалению, некоторые из них, такие как НХЛ, WTA, ATP и некоторые другие, пока не сделали этого».

То есть Гашек якобы не хочет санкций для российских спортсменов, но в то же время не хочет видеть их на соревнованиях, так как это является рекламой. Хотя реклама здесь только в дурной политической голове классного в прошлом вратаря.

Доминик Гашек Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Кстати, до сих пор ничего не слышно о том, чтобы Доминик извинился за миллионы, полученные им в своё время в России, и направил эту сумму на благотворительность. Все помнят, как чех выступал в Москве за «Спартак» и неплохо зарабатывал. Видимо, деньги греют Гашеку душу или же давно потрачены, раз про них он почему-то не вспоминает, хотя мог бы сделать публичное выступление.

В общем, у человека на политической почве случилось новое обострение, поэтому многие уже с иронией относятся к его словам. Выступая в НХЛ, Гашек был менее разговорчивым и не занимался осуждением, скажем, американских спортсменов. Зато теперь активно выступает против россиян.

Честно подытожим: политик и общественный деятель из Гашека совершенно никакой. Ему бы тренерской работой заниматься и возиться с начинающими чешскими хоккеистами, а не лезть туда, где Доминик совершенно ничего не понимает.