У сборной России первая победа за 10 месяцев! Ей помогли ошибки казахстанского вратаря

Казахстан отлично начинал каждый из периодов, но в остальное время у команды Алексея Жамнова не было проблем.

После почти десятимесячного перерыва сборная России по хоккею вернулась на лёд. Прежде подопечные Алексея Жамнова играли в феврале прошлого года – и это был финал Олимпийских игр в Пекине. Пусть и менее статусный, но традиционный и весьма долгожданный турнир – Кубок Первого канала – открылся в Москве позавчера, 15 декабря, матчем между национальными командами Казахстана и Беларуси. Коллектив Андрея Скабелки уступил со счётом 1:4.

С новым соперником Казахстан понёсся вперёд, едва услышав стартовый свисток. В результате уже на второй минуте гости заработали численное преимущество. Основательно расположиться в чужой зоне им не удалось – впрочем, вряд ли кто-то из казахстанцев об этом обстоятельстве пожалел. Казахстанцы убежали в лихую контратаку, и Кирилл Савицкий с отличной передачи Никиты Михайлиса открыл счёт. Вероятно, больше остальных эпизод расстроил Максима Дорожко. Максимально ранний гол смазал 24-летнему вратарю дебют в российской сборной.

Россия — Казахстан — 6:2 Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Хозяева очнулись к пятой минуте, однако продолжительная комбинационная карусель дивидендов не принесла, а затем болельщикам снова пришлось хвататься за сердце: Антон Сагадеев вылетел один на один с Дорожко, мог забивать, но утратил контроль над шайбой в последний момент. В ответной атаке Константин Окулов тоже исполнил импровизированный буллит – голкипер Никита Бояркин не купился на изящные финты.

Во второй половине периода большинство получили уже россияне. Окулов воспринял момент как возможность для реабилитации. Форвард ЦСКА рассмотрел брешь между щитками Бояркина, куда и катнул шайбу – 1:1.

Вскоре Максим Джиошвили откликнулся на прострел Ильи Сафонова и вывел российскую команду в лидеры. «Шайба отличная: вышли из зоны с одного паса, прокинули дальше, на ворота побежал, там уже, так скажем, не без доли везения подставил шайбу в дальнюю. Не ожидал, что так полетит, но хорошо, что залетела», – в перерыве автор гола описал успех.

Второй период стартовал почти так же кошмарно, как первый. Казахстанцы нарисовали новую контратаку, поймав противников на разнице скоростей. Россиянам повезло – взятия ворот не случилось. Позднее команда Жамнова вернула нити управления игрой в свои руки, действовала активнее и разнообразнее. При этом гол родился из напряжённой работы. Александр Кадейкин выиграл борьбу на пятаке и буквально занёс шайбу за ленточку. Предварительно нападающий «Салавата» крагой надавил на щитки Бояркина, но судьи не квалифицировали поступок как нарушение правил.

Несколько смен спустя отличился ещё один российский великан. Дмитрий Воронков буквально пробуравил щиток Бояркина, оказавшись на расстоянии вытянутой руки от него. Арбитры отправились на дополнительный видеопросмотр, но лишь убедились в изначально принятом решении – 4:1.

Казахстанцы получили время на передышку – Кирилл Семёнов схватил двухминутный штраф. Отсидев положенное, Семёнов вывалился один на один с Бояркиным и пустил ему за спину пятую шайбу.

Третья двадцатиминутка могла превратиться в абсолютную формальность, но капитан Казахстана Роман Старченко отказался выбрасывать белый флаг. Вместо этого нападающий «Барыса» сократил отставание – 2:5.

В дальнейшем казахстанцы продолжили играть чуть интереснее, а россияне активировали энергосберегающий режим. Тем не менее Дмитрию Воронкову хватило одного ускорения, чтобы вновь попасть в протокол: казанский гренадёр воспользовался ещё одной ошибкой Бояркина.

6:2 – сборная России одерживает первую победу на Кубке Первого канала. Второй и последний на этом турнире матч российская команда проведёт завтра, 18 декабря. Соперник – сборная Беларуси.