«Просто лошадь». Унизительный силовой приём Овечкина – выкинул канадца на чужую скамейку!

В победном для «Вашингтона» матче с «Торонто» Ови не удалось забить, зато его хит стал украшением игры.

В прошлом матче с «Далласом» «Вашингтон» прервал серию побед, а капитан «столичных» Александр Овечкин не сумел отличиться в пятой игре подряд и забить 801-й гол в карьере, который уравнял бы его с Горди Хоу.

Но прошло меньше двух суток, и снова в бой. В гости к «Вашингтону» в этот раз заглянул «Торонто», в старте у которого ожидаемо вышел российский вратарь Илья Самсонов. Голкипер, не сумевший прижиться в столице США, перезагрузился в составе «Мэйпл Лифс» и пока выглядит весьма уверенно.

О Самсонове мы ещё поговорим, а одним из самых ярких моментов матча стал эпизод с участием Овечкина. Русский здоровяк, как всегда, пошёл в единоборстве до конца и играючи выбросил за борт 84-килограммового защитника «листьев» Конора Тимминса. Взгляд канадца, в мгновение ока очутившегося на чужой скамейке, выражал обиду и недоумение, но уже давно не секрет, что рядом с Овечкиным нельзя расслабляться.

ВИДЕО

Как тут не вспомнить слова Остона Мэттьюза, сказанные им утром перед игрой. «Овечкин всегда играет, как в последний раз. Он просто лошадь», — несколько пророчески отмечал лидер «листьев».

Что касается результативности, то уже в первом периоде Самсонов пропустил дважды от бывших одноклубников. На 12-й минуте отличился Густафссон, а на 15-й – ван Римсдайк при помощи рикошета.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Правда, между этими шайбами «Кэпиталз» уместился гол Нюландера, так что «Торонто» оставался в игре. Во втором периоде шведский защитник Густафссон отметился дублем, и здесь мы отмечаем как финальный пас Евгения Кузнецова, так и третий ассист за игру в исполнении Сонни Милано.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Но и тут «Торонто» быстренько забил, не позволив интриге убежать далеко.

В прошлой встрече с «Далласом» начало третьего периода обернулось для «Вашингтона» сущим кошмаром и проигранным за пару минут матчем. Сейчас «столичные» сделали выводы и уже сами быстренько отличились после перерыва: Хэтэуэй забил на 10-й секунде. А ещё через три минуты Густафссон, на счету которого не было ни одного гола в сезоне до этого матча, оформил хет-трик!

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Игра была сделана. На оставшееся время единственной интригой осталось, забьёт ли свой гол Овечкин, но, увы, защитники «Торонто» сделали всё, чтобы в этот вечер россиянин ушёл с площадки без заброшенных шайб. Что ж, своё Ови ещё обязательно наверстает, а сегодня для него самое главное – победа команды.